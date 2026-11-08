Panamá inicia inspecciones de árboles de Navidad ante la llegada de miles de ejemplares importados

Los controles fitosanitarios buscan detectar insectos, hongos y otros organismos que podrían ingresar al país adheridos a las ramas, troncos y follaje de los árboles importados. Cortesía MIDA

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La temporada navideña comenzó a movilizar los primeros cargamentos de árboles naturales hacia Panamá, donde numerosas familias mantienen la tradición de decorar sus hogares con pinos importados para las celebraciones de diciembre.

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) inició las inspecciones fitosanitarias de los primeros cuatro contenedores procedentes de Canadá, como parte de un operativo que busca impedir el ingreso de plagas y enfermedades capaces de afectar la agricultura nacional.

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Para este año, las autoridades proyectan la importación de aproximadamente 45 contenedores de árboles navideños, provenientes principalmente de Canadá y del estado de Oregón, en Estados Unidos.

Cada unidad transporta entre 400 y 900 ejemplares, dependiendo de sus dimensiones, por lo que el volumen potencial oscilaría entre 18.000 y 40.500 árboles, aunque la cantidad definitiva dependerá de los pedidos realizados por las empresas importadoras.

Panamá proyecta recibir aproximadamente 45 contenedores de árboles navideños durante la temporada 2026, con una capacidad estimada de entre 400 y 900 ejemplares por unidad de carga. Cortesía MIDA

La llegada de estos productos responde a una costumbre arraigada entre numerosas familias panameñas, que durante las semanas previas a diciembre adquieren árboles naturales para decorar sus residencias.

Su aroma característico, apariencia y presencia en las celebraciones familiares mantienen vigente una tradición que convive con los árboles artificiales, especialmente durante las festividades de Navidad y Año Nuevo.

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En Panamá, la comercialización de estos ejemplares se concentra tradicionalmente durante noviembre y las primeras semanas de diciembre, cuando los establecimientos comienzan a ofrecer árboles de diferentes tamaños.

Aunque las opciones artificiales pueden reutilizarse durante varios años, los árboles naturales conservan un mercado propio entre los consumidores que prefieren su apariencia y fragancia características.

Sin embargo, detrás de esta actividad comercial existe un proceso de vigilancia sanitaria que comienza antes de la llegada de los cargamentos. Los árboles naturales pueden transportar insectos, ácaros, hongos y otros organismos adheridos a sus ramas, troncos o follaje, por lo que las autoridades deben verificar que cumplan los requisitos fitosanitarios establecidos para proteger los cultivos y ecosistemas del país.

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Técnicos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario realizan inspecciones en el estado de Oregón, Estados Unidos, para verificar las condiciones sanitarias de los árboles destinados al mercado panameño. Cortesía MIDA

El MIDA explicó que los árboles procedentes del estado estadounidense de Oregón son inspeccionados directamente en su lugar de origen por profesionales de Cuarentena Agropecuaria.

Estas verificaciones permiten comprobar las condiciones de los cargamentos antes de su embarque y reducir el riesgo de introducir organismos perjudiciales, conforme a las disposiciones de la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal.

Una vez que estos contenedores lleguen a territorio panameño, los cargamentos previamente inspeccionados deberán completar la revisión documental correspondiente antes de recibir autorización para su liberación.

Este procedimiento permite agilizar el ingreso de la mercancía sin eliminar los controles establecidos, mientras los productos que no hayan sido verificados en origen requieren inspecciones fitosanitarias al arribar a los puertos nacionales.

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Los primeros cuatro contenedores provenientes de Canadá ingresaron por la terminal SSA Marine MIT, donde comenzaron las verificaciones sanitarias correspondiente

Las autoridades sanitarias pueden retener cargamentos de árboles naturales cuando detectan organismos considerados peligrosos para la producción agrícola y los ecosistemas nacionales. Cortesía MIDA

Los inspectores revisan las condiciones de los árboles y buscan posibles organismos perjudiciales, mientras las empresas importadoras coordinan la distribución de los cargamentos para abastecer los comercios durante las semanas previas a Navidad.

Las cifras de años anteriores permiten dimensionar el movimiento comercial asociado con esta tradición navideña. En noviembre de 2024, el MIDA proyectaba la llegada de entre 70 y 80 contenedores, con aproximadamente 450 a 650 árboles por unidad, lo que representaba un volumen potencial de entre 31.500 y 52.000 ejemplares provenientes de Canadá y Estados Unidos.

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Para 2025, las autoridades inicialmente estimaron la importación de unos 60 contenedores con árboles naturales. El 26 de noviembre de ese año, el MIDA informó que habían ingresado 47 contenedores de 40 pies, equivalentes a aproximadamente 38.000 árboles, mientras mantenía una proyección final de entre 60 y 65 unidades de carga.

Para 2026, la previsión comunicada es de aproximadamente 45 contenedores, aunque la cantidad definitiva dependerá de las notificaciones de los importadores y de los embarques autorizados antes de concluir el período.

La vigilancia fitosanitaria tiene especial importancia porque algunas plagas presentes en otras regiones pueden encontrar condiciones favorables para establecerse en nuevos territorios.

En noviembre de 2025, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario reportó el ingreso de 47 contenedores de 40 pies, equivalentes a aproximadamente 38.000 árboles de Navidad. (Matias Baglietto)

La introducción de organismos exóticos representa un riesgo para determinadas especies vegetales y actividades agrícolas, razón por la cual los controles buscan detectar posibles amenazas antes de autorizar la distribución comercial de los árboles importados.

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Cuando los inspectores encuentran organismos sospechosos, las muestras pueden enviarse a los laboratorios de Sanidad Vegetal para determinar si representan un riesgo cuarentenario.

Durante la temporada anterior se detectaron algunos insectos que, según los análisis oficiales, no constituían una amenaza, mientras los cargamentos con plagas de importancia pueden ser retenidos y devueltos a su país de procedencia.

La temporada de importación continuará hasta mediados de noviembre, según el calendario comunicado por las autoridades agropecuarias, aunque el volumen definitivo de mercancía dependerá de las operaciones comerciales.

Los controles realizados tanto en origen como en los puertos panameños permiten verificar el cumplimiento de las condiciones sanitarias exigidas antes de que los ejemplares lleguen a los puntos de venta.

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Con estas verificaciones, el MIDA busca facilitar el abastecimiento de árboles naturales sin comprometer la seguridad fitosanitaria, en una temporada que moviliza importadores, transportistas y establecimientos comerciales.

La llegada de los primeros cargamentos marca así el comienzo de la comercialización de uno de los productos tradicionales de las celebraciones de fin de año en Panamá.