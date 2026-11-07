El gol de Enner Valencia en el último minuto tras un error del arquero que le dio el título a Boca Juniors

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El gol de Enner Valencia cuando se jugaba el quinto de los seis minutos adicionados en la Bombonera quedará grabado por siempre en la memoria de los fanáticos de Boca Juniors. El delantero ecuatoriano apareció a los 50 minutos para aprovechar un error insólito del arquero de Defensa y Justicia Matías Borgogno: anotó el 1-0 con el arco vacío y le dio, así, el título de la Tabla Anual al Xeneize.

Luego del partido, el héroe de la jornada, dio sus impresiones tras convertir el gol del campeonato: “Sabíamos que iba a ser un partido difícil porque ellos juegan bien, por momentos lo manejamos bien, pero sabíamos que en cualquier momento íbamos a anotar y gracias a Dios se nos dio”.

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El ecuatoriano se acordó del presidente del club, Juan Román Riquelme, quien lo eligió para sumarse al plantel en el mercado de pases: “La verdad que estoy agradecido con él, por haber confiado en mí y traerme al club más grande de América Latina. ¡Mira lo que es esto! Es maravilloso, le agradezco por confiar en mí. Lo vi ahí arriba cuando estaba por entrar, estaba sufriendo, pero ahora podemos festejar".

“Ese momento es tratar de entrar y ayudar a los compañeros que habían corrido muchísimo. Me quedó una y por suerte, pudo entrar. Este gol lo pongo entre los primeros que hice, como los de Racing. Cada vez que hago un gol va subiendo el escalón. Estamos felices con esto y esperemos seguir por más”, cerró Valencia en diálogo con ESPN tras el título de la Liga Profesional con Boca.

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Con esta victoria, Boca se convirtió en el equipo con más puntos del año y volvió a ganar un título en el ámbito doméstico después de más de tres años, ya que el último se remontaba a la Supercopa Argentina 2022 disputada en marzo de 2023 ante Patronato. Como si fuera poco, permanece en la pelea por todos los frentes: jugará los playoffs del Torneo Clausura, se medirá a Banfield en las semifinales de la Copa Argentina y enfrentará a Atlético Mineiro en la definición de la Copa Sudamericana.

Al plantel de Rodolfo Arruabarrena le costó hacer pie en su estadio con el correr de los minutos. La falta de contundencia en el arco contrario transformó en figura al arquero visitante Matías Borgogno, mientras los goles de Huracán contra Argentinos Juniors en La Paternal le imponían más presión al elenco de la Ribera. El mismo efecto causó el tanto de Julián Fernández para adelantar a Rosario Central ante Estudiantes de Río Cuarto al final de la primera etapa en Arroyito.

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Ya en el complemento, Boca Juniors volvió a toparse con la muralla de Borgogno y la salida de Sebastián Villa le quitó peso explosivo en los últimos metros. Sin embargo, el dueño de casa nunca se entregó y convirtió el gol que necesitaba en el último suspiro del compromiso. Un centro cruzado desde el costado izquierdo derivó en una mala salida de Borgogno (su único error del partido) y la pelota quedó suelta en el área. Allí, apareció Valencia para mandarla a guardar al fondo de la red, a pesar de los intentos de los defensores rivales por rechazar el balón.

Ese gol desató la locura colectiva en La Boca, mientras que apagó el clima de festejo en Rosario, después de que Central le había ganado a Estudiantes de Río Cuarto por 2-0 y los hinchas y jugadores esperaban el final del duelo en Buenos Aires. En distinta sintonía, Argentinos Juniors nunca estuvo en la pelea y cayó 2-0 ante un Huracán que desplazó a Sarmiento para meterse en los octavos de final. El Bicho quedó tercero, en zona de repechaje a la Copa Libertadores 2027, mientras que el Canalla se posicionó segundo, en zona directa a fase de grupos de la Libertadores.

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Atrás quedó el gol anulado a Miguel Merentiel en el primer tiempo por un correcto fuera de juego y la salida de Leandro Paredes en el complemento, luego de que el volante pidió el cambio por una molestia física y encendió las alarmas.

Ahora, Boca Juniors tendrá por delante el encuentro del próximo 14 de noviembre ante Banfield para avanzar a la final de la Copa Argentina. Una semana más tarde, el sábado 21, chocará con Atlético Mineiro en busca de levantar la Sudamericana en Colombia. Y en los octavos de final del Torneo Clausura chocará con Independiente Rivadavia en la Bombonera con día y hora a confirmar.

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