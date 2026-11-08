Argentina LNG: mañana se define la licitación de caños más grande de la historia energética del país

Argentina LNG prevé exportar USD 10.000 millones anuales en gas natural licuado

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Este lunes, el consorcio formado por YPF, Eni y XRG —el brazo inversor de la emiratí Adnoc— lleva a cabo la licitación de tubería más grande de la historia energética argentina: una compulsa valuada en unos USD 2.000 millones para proveer los caños del gasoducto troncal de Argentina LNG, el megaproyecto que busca exportar gas natural licuado (GNL) desde las costas del Golfo San Matías, en Río Negro.

La compulsa, sin embargo, no arrojará un resultado inmediato: tras la subasta, el consorcio deberá atravesar un proceso interno de evaluación antes de adjudicar el contrato.

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El pliego contempla tubería para dos ductos de 48 pulgadas —1.219 milímetros de diámetro exterior— y un poliducto de 24 pulgadas, cerca de 610 milímetros. Fuentes al tanto del proceso señalaron a Infobae que nunca se adquirieron en el país caños de semejante diámetro, espesor y libraje. El ducto troncal conectará Meseta Buena Esperanza, en Neuquén, con Sierra Grande, en Río Negro, donde dos buques fábrica licuefactores convertirán el gas de Vaca Muerta en GNL frente al Golfo San Matías.

Según pudo saber este medio, el consorcio liderado por YPF no adjudicará cada gasoducto a un único proveedor, sino que dividirá los dos ductos —el de 48 pulgadas y el de 24 pulgadas— en tramos y los distribuirá entre diferentes oferentes. La decisión responde a una estrategia deliberada para no depender de una sola fuente de suministro y garantizar la llegada del material en tiempo y forma.

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El antecedente que explica esa cautela está fresco. Las dos monoboyas del sistema de exportación offshore Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS), fabricadas en Emiratos Árabes Unidos, quedaron varadas por varios meses en el Estrecho de Ormuz a causa del conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán. Las estructuras —valuadas en unos USD 19 millones cada una y críticas para la operación de la terminal marítima de Punta Colorada— llegaron a comienzos de octubre al Puerto de San Antonio Este tras un traslado que estuvo a punto de retrasar toda la obra. Argentina LNG no quiere repetir ese escenario.

El gas de Vaca Muerta viajará por 527 kilómetros hasta las costas rionegrinas, donde será licuado y exportado

La licitación usa una subasta japonesa inversa modificada

El mecanismo elegido para definir al proveedor es la subasta japonesa inversa modificada, el mismo sistema que Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, impulsó para la licitación de la obra civil del gasoducto, donde la oferta ganadora quedó un 15% por debajo de la del segundo oferente. La lógica invierte la dinámica tradicional: en vez de pujar al alza, los competidores presionan el precio hacia abajo.

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El requisito previo es que cada empresa tenga aprobadas sus condiciones técnicas, legales y financieras, y el contrato ya suscripto. Solo entonces, en igualdad de condiciones, arranca la competencia por precio. Un software lanza el valor de partida y pregunta a todos los participantes si lo aceptan. Quienes dicen sí pasan a la ronda siguiente, donde la cifra baja. Quienes se retiran no saben si hay otros que también lo hicieron; quienes permanecen desconocen cuántos rivales siguen activos.

“Hay un caso que hicimos que estuvieron horas compitiendo con ellos mismos”, ilustró Marín sobre el efecto psicológico del diseño. Un escribano público y un ejecutivo de YPF supervisan cada ronda en total aislamiento, sin contacto con el resto de la compañía hasta que la subasta se cierra y el acta se labra de inmediato. “No hay lobby. Se acabó”, resumió Marín cuando explicó el mecanismo.

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El antecedente del Grupo Techint

La nómina de posibles participantes incluye a Tenaris —subsidiaria del Grupo Techint y única productora local de este tipo de tubería—, la india Welspun, la japonesa JFE Steel, la estadounidense US Steel y fabricantes de China y Corea del Sur. La presencia de Tenaris le añade una dimensión particular a la compulsa: la empresa acumula tres reveses seguidos en licitaciones vinculadas a proyectos de GNL en el país.

El 26 de noviembre el consorcio firmará la decisión final de inversión que hará irreversible el proyecto Argentina LNG REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo

El primero llegó a principios de año, cuando perdió la provisión de caños para Southern Energy (SESA) —el otro proyecto exportador de gas licuado, encabezado por Pan American Energy— ante Welspun. Esa derrota desencadenó una andanada de críticas del presidente Javier Milei hacia Paolo Rocca, a quien llegó a llamar “Don Chatarrín de los tubitos caros” en distintos foros públicos, en uno de los roces más notorios entre el Gobierno y el sector privado. Poco después, Techint Ingeniería quedó también fuera de la adjudicación de la obra civil del gasoducto de SESA.

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El tercer traspié llegó el 9 de julio, cuando la unión transitoria que Techint formó con Sacde —la constructora controlada por Marcelo Mindlin, dueño y presidente de Pampa Energía— fue superada en la licitación para la construcción del gasoducto de Argentina LNG. La adjudicación recayó en Pumpco —cuyos accionistas son también dueños del Inter Miami, el club de Lionel Messi— y la italiana Bonatti, con respaldo de la local Contreras Hermanos, con una oferta que quedó un 15% por debajo de la de Techint-Sacde, un ahorro que superó los USD 150 millones sobre un contrato de alrededor de USD 1.200 millones.

La licitación de los caños es una de las últimas piezas que faltan antes del hito más esperado del proyecto: el 26 de noviembre, YPF, Eni y XRG rubricarán en Buenos Aires la decisión final de inversión (FID) de la primera fase, en un evento que reunirá a las comitivas de los tres socios. “Después de ahí no hay vuelta atrás”, advirtió Marín en octubre, durante el almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp).

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Cuando ambas unidades licuefactoras arranquen en 2031 con una capacidad conjunta de 12 millones de toneladas anuales —ampliable a 18 millones—, las exportaciones alcanzarían los USD 10.000 millones por año. La inversión acumulada llegaría entonces a unos USD 29.000 millones en infraestructura y desarrollo de recursos, sobre un desembolso total proyectado de USD 51.000 millones para todo el ciclo del proyecto, el mayor también bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).