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Murió Sergio "El Gallego" Ramírez, histórico productor de la televisión argentina y ganador de 12 premios Martín Fierro

El director de contenidos y programador tenía 66 años. Tuvo una trayectoria de más de 30 años en canales, señales de cable, productoras independientes y proyectos audiovisuales

Sergio "Gallego" Ramírez
Sergio "Gallego" Ramírez en una foto de uno de sus viajes por Argentina (Facebook Sergio Ramírez)
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La televisión argentina despidió este viernes 6 a Sergio “El Gallego” Ramírez, productor, programador y director de contenidos con más de tres décadas de trayectoria en la industria audiovisual. Su muerte a los 66 años dejó un vacío profundo en un sector donde fue figura de consulta, socio creativo y referente de gestión durante varias etapas de la pantalla chica argentina.

La noticia generó repercusión entre colegas y profesionales del medio, donde Ramírez construyó una carrera ligada a la producción de ciclos de aire, ficciones, señales de cable y proyectos documentales. La despedida final, en tanto, será el lunes 9 de noviembre en Casa O’Higgins (O’Higgins 2842, CABA) desde las 17:00 hasta las 22:00.

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Produjo Fax y Hombres de Ley, dos ciclos que marcaron los años 90

Ramírez fue productor ejecutivo de Fax, el programa conducido por Nicolás Repetto que marcó una época en la televisión abierta y obtuvo el Martín Fierro de Oro en 1991. También participó en Hombres de Ley, la ficción emitida por el entonces ATC, hoy Televisión Pública.

Su experiencia incluyó distintos roles de gestión y producción. A lo largo de su carrera se desempeñó como gerente de programación en canales de aire, productor general y director de contenidos para un conjunto de 12 señales. Entre las emisoras y grupos audiovisuales en los que trabajó figuran Telefe, América TV, Canal 13 y Claxson.

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El productor desarrolló además tareas en proyectos nacionales e internacionales, con una trayectoria que atravesó cambios centrales en el negocio televisivo: desde el predominio de los grandes canales de aire hasta la expansión de la televisión paga y las plataformas de contenidos. Esa capacidad de adaptación a distintos modelos de producción fue uno de los rasgos que sus colegas destacaron al conocerse la noticia de su muerte.

Sergio "Gallego" Ramírez
El productor Sergio "Gallego" Ramírez tuvo una vasta y exitosa trayectoria en el medio televisivo

Fundó Naya Films y Error 170 para desarrollar formatos propios

En paralelo a su trabajo en las grandes emisoras, Ramírez impulsó productoras independientes. Fue fundador y socio director de Naya Films y Error 170, compañías orientadas a la creación y desarrollo de formatos, programas para televisión abierta y series documentales destinadas a señales de cable y plataformas.

Esa faceta le permitió sostener su vínculo con la producción audiovisual en distintos registros y etapas del mercado, desde los formatos de aire hasta las series documentales pensadas para plataformas de streaming. A lo largo de su carrera recibió 12 premios Martín Fierro, entre ellos el Martín Fierro de Oro vinculado al ciclo Fax. En 2021 obtuvo además el Martín Fierro al Mejor Documental por 2001: El año del corralito, según los datos difundidos tras conocerse su fallecimiento.

Martin Fierro Mejor Documental 2021 2001 "EL AÑO DEL CORRALITO"
Ramírez con el Martin Fierro a Mejor Documental 2021 por 2001 "EL AÑO DEL CORRALITO" (Linkedin)

El gimnasio que bautizó con el nombre de su hija Guadalupe

Más allá de su actividad en la industria televisiva, Ramírez impulsó una iniciativa personal que reveló otra dimensión de su carácter. A través de su productora Error 170 y en conjunto con Canal 7, hace algunos años desarrolló el programa Desde la vida, dedicado a la discapacidad. El proyecto derivó en la creación de una sala de musculación para personas con discapacidad motriz en el Centro de Rehabilitación Ramsay, a la que bautizó “Lupe Ramírez” en honor a su hija Guadalupe, quien padece una discapacidad neuronal. Para financiar los equipos, organizó una subasta de obras realizadas por niños en el Rincón de Arte Integrado del canal. “Esta es una de las pruebas más fehacientes de que si todos ponemos un poquito de nosotros, hay cosas que podemos conseguir”, declaró Ramírez en la inauguración.

Sergio "Gallego" Ramírez
El cantautor Orlando Netti se despidió del productor en sus redes sociales. Aquí, en una foto de ambos

Era una voz de consulta cuando Adrián Suar soñaba con fundar Pol-ka

En los estudios de los años 90, Ramírez era uno de los profesionales con quienes Adrián Suar conversaba sobre la posibilidad de crear una productora propia. Era el tipo de interlocutor al que se recurría no por un cargo formal, sino por la solidez de su criterio y el peso de su experiencia acumulada en distintos roles de la industria. Con el tiempo, ese proyecto derivó en Pol-ka, compañía que se convirtió en una de las principales productoras de ficción de la televisión argentina y que hoy forma parte del grupo Claro video.

En su etapa más reciente, formaba parte de Kuarzo Entertainment Argentina. El cantante Orlando Netti, que lo conoció en los estudios y según contó compartió partidos de fútbol con él junto a otros actores y conductores, lo despidió con un mensaje en redes sociales: “Falleció Sergio ‘El Gallego’ Ramírez, histórico productor televisivo, que formó parte de muchos programas trascendentes de nuestra tele. Muy triste que se haya ido tan joven. ¡Galle, querido!”. El conductor Mariano Iúdica también se sumó a las despedidas: “Adiós Gallego, fuiste un prócer de la producción de TV. Toda mi generación te admiró. Que puedas por fin encontrar la paz y el descanso”. Fue el periodista Pablo Montagna quien confirmó su muerte y lo recordó como “pionero, generoso y querido por la industria”. No trascendieron hasta el momento detalles sobre las causas ni el lugar del fallecimiento.

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