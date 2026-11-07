Unicef entrega siete equipos de bombeo a Manzanillo ante la crisis de agua en Cuba

Tres operarios manipulan tuberías y equipos durante los trabajos de perforación para la extracción de agua subterránea. (Infom) (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) entregó siete equipos de bombeo de agua para Manzanillo, en la provincia de Granma, una donación destinada a reforzar el suministro para más de 100,000 habitantes en medio de la crisis de abastecimiento que afecta a Cuba.

Los equipos serán instalados en ese municipio del este cubano y deberán operar de forma coordinada sobre una misma conductora, según informaron medios estatales. La donación llega mientras más de 2,6 millones de personas enfrentan dificultades para recibir agua en sus hogares, en un escenario marcado por los apagones y las averías en la infraestructura hidráulica.

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El lote incluye dos bombas con capacidad para impulsar 98 litros por segundo, con una carga de entre 120 y 125 metros. Las otras cinco unidades pueden bombear 40 litros por segundo y tienen una carga de 80 metros. El sistema fue diseñado para que todos los equipos trabajen al mismo tiempo y alimenten una única red de conducción.

El director técnico de Acueducto en Granma, Andis Castellanos, indicó a la prensa estatal que cuatro de los siete equipos ya fueron montados. No precisó la fecha prevista para la puesta en funcionamiento completa de la instalación ni el plazo en el que el nuevo sistema podría comenzar a beneficiar a la población.

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El 6 de agosto de 2026, residentes llenan recipientes con agua potable en un punto de suministro público de un barrio de Matanzas, Cuba. La escasez recurrente de agua y los cortes de electricidad han obligado a muchos habitantes de Matanzas a depender de los servicios de entrega de agua y de los puntos de distribución públicos. (Foto: AFP)

Más de 2.6 millones de cubanos sufren problemas de abastecimiento

El deterioro de las redes, las fallas de los equipos de bombeo y la falta de electricidad han limitado la capacidad de los sistemas de acueductos para distribuir el recurso de manera regular.

La situación energética condiciona el funcionamiento de las estaciones de bombeo. Cuba atraviesa apagones diarios que, en algunos territorios, superan las 20 horas. Sin energía, buena parte de las instalaciones hidráulicas no puede extraer ni trasladar agua hacia las viviendas, incluso en áreas donde existen fuentes disponibles.

En numerosos municipios, los cortes también dificultan la reparación de las redes y el mantenimiento de los equipos. Las autoridades reconocieron que hay localidades en las que las familias pasan hasta cuarenta días sin recibir agua por las tuberías.

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El dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmó esta semana que el abastecimiento de agua constituye una de las situaciones más graves y complejas del país. El mandatario señaló que el problema responde a la crisis energética y al envejecimiento de las redes, aunque también atribuyó responsabilidades a la “negligencia, la indolencia y la falta de coordinación” de las autoridades vinculadas al sector.

Crisis de agua en Cuba. (Infobae Centroamérica/ Cortesía Mario J. Pentón)

El régimen busca alimentar los bombeos con parques solares

El régimen cubano informó que trabaja en una estrategia para modificar la matriz energética de los sistemas de bombeo. El objetivo es reducir la dependencia de la red eléctrica nacional mediante fuentes alternativas de energía, ante los cortes frecuentes que afectan al sistema.

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En La Habana, el régimen prevé destinar cerca de 10 parques solares a las tres principales fuentes de abastecimiento de agua de la capital. La medida buscaría garantizar energía para el funcionamiento de las estaciones de bombeo, aunque estas soluciones todavía no se aplican de forma extendida en el resto del país.

La expansión de esos proyectos enfrenta el desafío de una infraestructura hidráulica envejecida y de equipos con fallas recurrentes. La crisis del agua no tiene una sola causa: los problemas eléctricos interrumpen el bombeo, mientras que las roturas y el deterioro de las conductoras reducen la presión y el volumen que llega a los hogares.

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Personas transportan contenedores de agua en La Habana, el miércoles 27 de mayo de 2026 (Foto AP/Ramon Espinosa)

La isla arrastra una crisis energética desde mediados de 2024. El sistema eléctrico cubano opera con centrales termoeléctricas antiguas, déficits de generación y falta de inversiones acumuladas durante décadas. A ese cuadro se suma el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos, que ha afectado la disponibilidad de combustible para la generación eléctrica.

La llegada de los equipos de Unicef a Manzanillo representa un refuerzo puntual para una provincia afectada por las limitaciones del sistema de acueductos. La instalación de las tres bombas restantes definirá la capacidad final del nuevo esquema de suministro en ese municipio granmense.