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La reacción de Riquelme tras la electrizante definición que consagró campeón a Boca Juniors: la dedicatoria de Enner Valencia

El presidente vivió la consagración desde su palco y recibió la ovación de La Bombonera, tras el triunfo del Xeneize ante Defensa y Justicia

Boca Juniors se consagró campeón por la Tabla Anual y Juan Román Riquelme celebró su primera conquista como presidente
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Juan Román Riquelme celebró desde su palco de La Bombonera la consagración de Boca Juniors en la Tabla Anual 2026, un logro que tuvo un valor particular para el presidente del club. La conquista llegó después de que el equipo terminara en lo más alto del acumulado general luego de vencer por 1-0 a Defensa y Justicia, resultado que desató el festejo del dirigente y de los hinchas que colmaron el estadio.

El título representó el primer trofeo oficial del fútbol masculino de Boca desde que Riquelme asumió la presidencia de la institución en diciembre de 2023. La celebración también amplió su recorrido ligado al club: Riquelme ganó 6 títulos en su rol como vicepresidente (2019-2023) y 18 contando su etapa como jugador, una cifra que resume su presencia en distintos ciclos de la historia xeneize.

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Las imágenes de la consagración mostraron a Riquelme con los puños apretados mientras seguía la entrega del trofeo a los futbolistas y al cuerpo técnico. El presidente vivió el desenlace desde el palco y recibió la ovación de la hinchada, que coreó su nombre durante los festejos. La reacción reflejó el alivio y la alegría por una campaña que encontró una identidad definida tras la llegada de Rodolfo Arruabarrena como entrenador.

La coronación permitió que Boca volviera a celebrar un campeonato local después de más de tres años. El antecedente doméstico más reciente había sido la Supercopa Argentina 2022, disputada en marzo de 2023 frente a Patronato. El equipo cerró la temporada regular como el conjunto con más puntos de 2026 y todavía conserva objetivos en competencia: disputará los playoffs del Torneo Clausura, enfrentará a Banfield por las semifinales de la Copa Argentina y jugará ante Atlético Mineiro la definición de la Copa Sudamericana.

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El partido ante Defensa y Justicia se definió en el complemento, cuando Boca encontró el tanto que necesitaba en el último suspiro del encuentro. Un centro cruzado desde el sector izquierdo terminó en una salida fallida de Matías Borgogno, quien había tenido una actuación sin errores hasta esa acción. La pelota quedó suelta dentro del área y Enner Valencia apareció para enviarla al fondo de la red, pese a los intentos de los defensores rivales por despejarla.

Un hombre con chaqueta deportiva azul apoya los brazos en el borde de un palco ubicado sobre un cartel con letras azules
Juan Román Riquelme observó el partido de Boca Juniors desde su palco en el estadio La Bombonera (Fotobaires)

La escena posterior al gol unió el festejo de los jugadores con la reacción del presidente, que observó cómo el equipo aseguraba un campeonato esperado. El delantero ecuatoriano quedó como el héroe de la noche por su intervención decisiva y luego se refirió a Riquelme, a quien le dedicó el título. Valencia había llegado al club en el último mercado de pases tras quedar libre del Pachuca de México y consiguió su primer trofeo con la camiseta azul y oro.

La verdad que soy agradecido con Riquelme por confiar en mí y traerme al club más grande de América. Esto es maravilloso, le agradezco a él, lo vi que estaba sufriendo y ahora podemos festejar”, expresó el delantero ecuatoriano Enner Valencia a ESPN tras el encuentro. Sus palabras pusieron el foco en la emoción del presidente, que acompañó la consagración desde uno de los palcos de La Bombonera y terminó como una de las figuras centrales de una noche que devolvió a Boca a la celebración local.

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