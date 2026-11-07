Preocupación en Boca Juniors: Paredes sintió una molestia y pidió el cambio en el partido definitorio ante Defensa y Justicia

El mediocampista pidió ser reemplazado en la definición de la tabla anual

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Leandro Paredes encendió las alarmas en Boca Juniors durante la apasionante definición de la Tabla Anual. Durante el choque contra Defensa y Justicia en La Bombonera, que terminó con la agónica consagración por el gol de Enner Valencia, el capitán del Xeneize pidió el cambio tras sufrir una molestia física y generó preocupación ante el cargado calendario que tendrá el elenco de la Ribera en las próximas semanas.

El mediocampista formó parte del once titular del equipo de Rodolfo Vasco Arruabarrena contra el Halcón de Florencio Varela. Luego de una hora como director de orquesta en la mitad de la cancha, sintió una molestia luego de un despeje cerca de su propia área. Pese a que continuó en cancha un puñado de minutos, pidió el cambio a la media hora del complemento. El volante le hizo gestos al banco de suplentes para ser reemplazado y Tomás Belmonte ingresó en su lugar.

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Las alarmas en Boca se encendieron de cara a los próximos partidos. El próximo 14 de noviembre se disputará la semifinal de la Copa Argentina contra Banfield en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. En caso de eliminar al Taladro, el Xeneize se mediría contra Platense en la final, pautada para el 2 de diciembre.

El inicio de los playoffs del Torneo Clausura está programado para el fin de semana del 21 y 22 de noviembre. Inmediatamente, el elenco conducido por el Vasco Arruabarrena afrontará la final de la Sudamericana contra Atlético Mineiro de Brasil: chocarán el sábado 28 a las 19:30 (hora argentina) en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

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Tras la recuperación de su desgarro a mediados de octubre, Paredes ingresó en Brasil contra Vasco da Gama —jugó 33 minutos— para la clasificación a la final de la Copa Sudamericana y fue titular en los triunfos por 1-0 sobre Independiente y en el Superclásico contra River Plate, donde salió en los últimos minutos.

“Mi psicóloga me mandó un mensaje que decía: ‘A veces no nos damos cuenta que estamos viviendo nuestros propios sueños’. Me toca disfrutar y agradecer a este grupo de jugadores. También a los que se fueron a mitad del semestre, que hicieron un gran trabajo, como el cuerpo técnico de Úbeda. Todos hicieron un esfuerzo muy grande para que hayamos logrado esto”, comentó Paredes una vez finalizado el encuentro con ESPN.

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Respecto al agónico gol del título, destacó: “Confié. Toca confiar. Hasta que el tiempo lo permita, confío hasta el último segundo. Tuvimos... no sé si suerte, no lo llamo suerte yo, lo llamo constancia y trabajo. Merecíamos esto y lo hemos conseguido. Al final de un año, cuando hay un campeón es porque fue el mejor. Toca agradecer y disfrutar, volvimos a ser campeones después de mucho tiempo. Ojalá que la gente este feliz”.

“Me había tocado ganar, pero no había sido protagonista como este año. Volví para esto. Soñé toda mi carrera con volver y ser campeón. En esta cancha, con esta gente y toda mi familia mirándome: mis hijos, mi mujer, mis padres y amigos. Tengo solo palabras de agradecimiento para ellos”, agregó el capitán del Xeneize.

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Tras esto, completó: “Muestra lo que es el grupo. Al que le toque jugar, lo hace de la mejor manera. Lo demostró con Racing y lo demostró hoy. Toca disfrutar hoy y mañana. El lunes pensaremos en lo que viene. Queremos ir por todo”.

Boca logró reponerse de la salida de su capitán y logró el título en la última jugada del partido. Una vez consumados los triunfos de Huracán por 2-0 sobre Argentinos Juniors y de Rosario Central por el mismo resultado ante Estudiantes de Río Cuarto, el Xeneize estaba obligado a vencer a Defensa y Justicia para arrebatarle el campeonato al Canalla.

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En medio del nerviosismo y las imprecisiones, el arquero Matías Borgogno se equivocó por primera vez en la tarde: salió a cortar un centro y se le escapó la pelota dentro del área. Enner Valencia se encontró con el rebote y definió de primera para convertir el 1-0 que le dio el título al cuadro de la Ribera.

La victoria le permitió a Boca alcanzar los 63 puntos en la tabla anual, mientras que Rosario Central quedó segundo con 62. El Canalla se quedó a las puertas de obtener el bicampeonato de Campeón de Liga. A pesar del triunfo, el Xeneize no pudo superar a Instituto de Córdoba en la cima de la zona A: quedó igualado en 33 unidades, pero la Gloria se impuso por la diferencia de gol.

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Después de afrontar las semifinales de la Copa Argentina, el equipo del Vasco Arruabarrena se medirá en los octavos de final del Torneo Clausura contra Independiente Rivadavia.