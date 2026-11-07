Juan Manuel La Serna y Genaro Olivieri definirán al campeón del AAT Challenger de Villa María

La cancha central del Sport Club lució colmada este sábado (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)

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El tenis argentino tendrá un nuevo campeón en casa este domingo. Juan Manuel La Serna y Genaro Olivieri se enfrentarán en la final del AAT Challenger edición Villa María tras superar sus respectivos compromisos de semis. El encuentro comenzará a las 11 y será televisado por Fox Sports 2.

La cancha central del Sport Club lució repleta este sábado y tuvo dos partidos con desenlaces diferentes. En el primero, La Serna (254° del ranking mundial) derrotó a Nicolás Kicker (340°) por 6-4 y 7-5, en un encuentro parejo que logró resolver gracias a su mayor eficacia en los momentos decisivos.

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El catamarqueño, disputará su segunda final ATP Challenger de la temporada. En mayo había conseguido su primer título en esta categoría al consagrarse en el AAT Challenger de Córdoba, con triunfo sobre el uruguayo Franco Roncadelli en la definición. Ahora tendrá la posibilidad de repetir la conquista y cerrar el año con otro resultado importante para su carrera.

“En el segundo set, cuando me puse 5-5, le dije a mi entrenador que estaba siendo un partidazo, que estaba muy duro y él estaba jugando muy bien”, contó después del triunfo. Y explicó cuál fue, en su juicio, la clave para llevarse la victoria: “Me mantuve siempre con una concentración muy alta y fui positivo”.

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En la segunda semifinal, Olivieri (257°) eliminó a Federico Coria (831°) por 3-6, 6-3 y retiro. El rosarino, que había ganado los tres primeros partidos -ante Iván Dreycopp, Valerio Aboian y Juan Pablo Ficovich, respectivamente- de su recorrido en Villa María, sintió molestias físicas y abandonó después del primer game del tercer set.

Olivieri se recuperó tras un comienzo adverso, logró emparejar el marcador y se llevó el pasaje a la definición sin necesidad de revertir el duelo. “Arranqué muy nervioso. Eso se notó un poco en momentos en los que me quedaban pelotas para definir y no estaba fino. En el segundo set arranqué de otra forma, peloteando más y buscando puntos más largos. Al final sentí que él estaba cansado y eso me dio más tranquilidad para seguir jugando”, analizó.

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El bragadense destacó el ambiente: “La cancha estaba explotada y eso se disfrutó mucho”. Sobre su rendimiento, señaló: “Esta semana jugué un muy buen tenis desde el principio”.

En cuanto a La Serna, su rival este domingo en busca del título, Olivieri indicó: “No lo vi esta semana. No suelo ver los partidos antes porque no quiero adelantarme a lo que me podrían tocar. Esta noche me voy a poner a ver cómo está jugando y a prepararme para mañana”.

Juan Manuel La Serna irá por su segundo título ATP Challenger del año (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Una final con puntos importantes para el Australian Open

La definición de Villa María también tendrá un componente clave en la carrera de ambos por ingresar a la clasificación del Australian Open 2027. En el tramo final de la temporada, cada punto puede resultar determinante para alcanzar el ranking necesario para disputar la qualy del primer Grand Slam del año, cuyo corte de ingreso se ubica habitualmente alrededor del puesto 220.

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El ranking para acceder a esa instancia se cerrará dentro de dos semanas y el título en Villa María puede representar un impulso importante para los dos finalistas.

Para La Serna, la posibilidad tiene un significado especial: todavía no disputó un torneo de Grand Slam y podría vivir su primera experiencia en Melbourne. “Lo vengo teniendo en la cabeza toda la semana. Obviamente es un sueño y lo quiero lograr, pero estoy tranquilo y eso se está notando. No me está afectando para jugar. Al contrario: me está motivando y subiendo la energía. Cada vez que lo pienso en la cancha, corro una pelota más”, evaluó.

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Olivieri, en cambio, ya conoce lo que significa competir en los cuadros principales de los cuatro grandes torneos y alcanzó la tercera ronda de Roland Garros en 2023. “Estaba muy lejos cuando arrancó la semana. Ahora estoy más cerca, así que hay que tomarlo en positivo. Hay que seguir compitiendo. Mañana tengo otro partido, la semana que viene voy a Lima y la otra a Montevideo”, señaló.

Genaro Olivieri se llevó la otra semifinal por el abandono de Federico Coria (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Un año récord para los Challengers en la Argentina

El AAT Challenger de Villa María es el octavo y último torneo de esta categoría que se disputa en la Argentina durante 2026, una cifra récord para el calendario nacional. La temporada había comenzado en enero con el título de Franco Agamenone en el Tenis Club Argentino de Buenos Aires. En febrero se disputaron los dos torneos de Tigre, ganados por Guido Justo y Facundo Díaz Acosta, y el Challenger de Rosario, en el que se consagró Camilo Ugo Carabelli.

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La actividad continuó en mayo con la conquista de La Serna en Córdoba, siguió en junio con Luciano Ambrogi en Tucumán y tuvo en septiembre el título de Alex Barrena en Buenos Aires. Con la final de Villa María, la temporada sumará un nuevo campeón argentino, independientemente de quién se quede con el trofeo.

La realización de estos torneos en el país representa una oportunidad importante para los jugadores nacionales. Les permite competir por puntos para el ranking internacional sin afrontar los costos que implica viajar permanentemente al exterior y, en muchos casos, hacerlo con sus equipos de trabajo. Los dos finalistas de Villa María, por ejemplo, estuvieron acompañados por entrenador y preparador físico durante la semana.

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Esa posibilidad de sumar puntos en casa puede resultar decisiva para dar el siguiente paso en el circuito: acercarse a las clasificaciones de los Grand Slam y ampliar las oportunidades de competir en los torneos de mayor nivel.