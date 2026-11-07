El Salvador

El portavoz de la fuerza aclaró bajo qué mando operan los militares salvadoreños en Haití

Igor Rugwiza precisó que no todo el contingente de El Salvador pertenece a la fuerza multinacional: algunos operan junto a ella y otros lo hacen bajo un convenio bilateral con Haití

Igor Rugwiza explicó que los militares salvadoreños desplegados en Haití operan bajo dos esquemas de trabajo. (Cortesía: Fuerza de Supresión de Pandillas/Reuters)
Igor Rugwiza explicó que los militares salvadoreños desplegados en Haití operan bajo dos esquemas de trabajo. (Cortesía: Fuerza de Supresión de Pandillas/Reuters)
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El portavoz de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), Igor Rugwiza, explicó este sábado 7 de noviembre que los militares salvadoreños desplegados en Haití operan bajo dos mandos.

Por medio de un video publicado en redes sociales, Rugwiza precisó que los efectivos que se incorporarán a la GSF quedarán bajo supervisión de la fuerza, su cadena de mando y sus reglas de enfrentamiento.

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“Una parte de ellos está llamada a incorporarse a la GSF, por lo que estará bajo mandato de la GSF y operará bajo el mando y conforme a las reglas de enfrentamiento de la GSF”, afirmó.

Por otro lado, Rugwiza aclaró que el segundo grupo de efectivos participa en un esquema acordado entre ambas naciones. “Otra parte de los militares salvadoreños está desplegada en un marco bilateral entre el Gobierno de Haití y el Gobierno de El Salvador y, por tanto, permanece bajo mando salvadoreño”, indicó.

El segundo grupo de efectivos salvadoreños permanece bajo mando propio en el marco de un acuerdo bilateral con Haití. (EFE/ Jonet St. Élois)
El segundo grupo de efectivos salvadoreños permanece bajo mando propio en el marco de un acuerdo bilateral con Haití. (EFE/ Jonet St. Élois)

No obstante, el portavoz sostuvo que ambas modalidades requerirán coordinación entre las autoridades haitianas, la GSF y los demás socios involucrados en las operaciones de seguridad en el país caribeño.

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La explicación apuntó a diferenciar las tareas y la subordinación operativa de los efectivos salvadoreños, que no actúan todos dentro de una única estructura de mando pese a encontrarse desplegados en el mismo país.

La misión no se limita a Croix-des-Bouquets ni al departamento Oeste

Rugwiza también negó que la GSF concentre su misión únicamente en Croix-des-Bouquets o en el departamento Oeste. Explicó que la atención actual sobre esa zona responde a las operaciones en curso, pero no implica el abandono de otros puntos considerados prioritarios.

“El mandato de la GSF, nuestro mandato, sigue y permanece sin cambios, al igual que nuestra determinación de neutralizar a las pandillas”, aseguró.

La GSF descartó que su presencia militar se limite exclusivamente a Croix-des-Bouquets y al departamento Oeste (REUTERS/Patrice Noel)
La GSF descartó que su presencia militar se limite exclusivamente a Croix-des-Bouquets y al departamento Oeste (REUTERS/Patrice Noel)

Según explicó, la fuerza actúa junto con las autoridades haitianas para recuperar territorios bajo control de las pandillas, proteger infraestructuras estratégicas y restablecer de forma progresiva las condiciones para el regreso de la autoridad estatal en distintas zonas del país.

GSF negó el uso de drones explosivos durante sus operaciones

El portavoz también respondió a consultas sobre el uso de drones armados. “La GSF no utiliza drones explosivos ni otros artefactos explosivos en sus operaciones”, afirmó. Añadió que esa prohibición también alcanza a los helicópteros que se encuentran bajo el mando de la fuerza.

A su vez. Rugwiza sostuvo que las operaciones se realizan conforme a las reglas de enfrentamiento de la GSF, que, según indicó, respetan las normas internacionales de derechos humanos y prohíben el uso de esos artefactos.

Por último, el vocero afirmó que la reducción de riesgos para la población civil ocupa un lugar central en la planificación y ejecución de cada operativo. “La GSF es consciente de que opera en zonas de alta densidad humana y de que no todos los civiles o las personas que viven en una zona forman parte de una pandilla”, señaló.

La GSF es una fuerza internacional respaldada por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que opera en Haití de manera estructurada desde abril de 2026.

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