Honduras

Honduras tendrá lluvias con actividad eléctrica en varias regiones por influencia de una vaguada

Copeco pronostica precipitaciones débiles a moderadas durante la tarde y noche de este sábado, principalmente en el sur, suroriente, centro, oriente y norte del país. Las temperaturas máximas alcanzarán los 32 grados Celsius en la región sur.

Una vaguada en superficie asociada a un sistema de baja presión provocará lluvias en varias regiones de Honduras durante este sábado. (FOTO: Proceso HN)
Una vaguada en superficie asociada a un sistema de baja presión provocará lluvias en varias regiones de Honduras durante este sábado. (FOTO: Proceso HN)
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La presencia de una vaguada en nivel de superficie, asociada a un sistema de baja presión ubicado en el océano Pacífico, provocará lluvias y chubascos acompañados de actividad eléctrica en varias regiones de Honduras durante la tarde y noche de este sábado, informó la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las precipitaciones serán de intensidad débil a moderada y se concentrarán principalmente en las regiones del sur, suroriente, sectores del centro, oriente y norte del territorio nacional.

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“Una vaguada en nivel de superficie, asociada a un sistema de baja presión, en el océano Pacífico, producirá en horas de la tarde y noche, lluvias y chubascos débiles a moderados, con actividad eléctrica, sobre las regiones del sur, suroriente, áreas del centro, oriente y norte”, detalló la institución.

Este comportamiento atmosférico podría generar variaciones en las condiciones del tiempo durante las próximas horas, por lo que las autoridades recomendaron a la población mantenerse pendiente de los reportes oficiales, especialmente en las comunidades donde se esperan precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas.

Las precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica se esperan principalmente durante las horas de la tarde y noche. (FOTO: La Prensa)
Las precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica se esperan principalmente durante las horas de la tarde y noche. (FOTO: La Prensa)

El pronóstico también contempla condiciones marítimas variables en las costas hondureñas, con oleaje de dos a cuatro pies en el Golfo de Fonseca y de uno a tres pies en el litoral Caribe.

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Ante estas condiciones, se recomienda a las personas que realizan actividades de navegación, pesca y otras labores en el mar prestar atención a los reportes meteorológicos y tomar las medidas preventivas correspondientes.

En cuanto a las temperaturas, Copeco prevé condiciones cálidas en buena parte del territorio nacional, aunque con diferencias importantes entre las distintas regiones debido a las características climáticas de cada zona.

En Tegucigalpa se esperan temperaturas máximas de 27 grados Celsius y mínimas de 19 grados, mientras que en la región central los valores podrían alcanzar los 30 grados y descender hasta los 21 grados.

Las regiones del sur y suroriente figuran entre las zonas donde se pronostican chubascos débiles a moderados. (FOTO: La Prensa)
Las regiones del sur y suroriente figuran entre las zonas donde se pronostican chubascos débiles a moderados. (FOTO: La Prensa)

Para la región insular se pronostican temperaturas que oscilarán entre los 27 y 29 grados Celsius. En la zona norte, por su parte, las máximas llegarán a los 30 grados y las mínimas se ubicarán en 23 grados.

En el oriente del país se esperan temperaturas de hasta 31 grados Celsius, con mínimas de 22 grados, mientras que en el sur se registrarán las condiciones más cálidas de la jornada, con máximas de 32 grados y mínimas de 24 grados.

El occidente hondureño presentará temperaturas más frescas en comparación con otras regiones, con máximas de 28 grados Celsius y mínimas que podrían descender hasta los 15 grados.

Estas condiciones reflejan las diferencias de temperatura que se mantendrán durante la jornada, mientras la influencia del sistema de baja presión y la vaguada favorecerá la formación de precipitaciones en distintos sectores del país.

Ante el pronóstico de lluvias y actividad eléctrica, las autoridades recomiendan evitar permanecer en espacios abiertos durante las tormentas, alejarse de árboles, postes y estructuras metálicas, así como desconectar los aparatos eléctricos cuando se presenten descargas atmosféricas.

Wampusirpi inició el proceso para declarar la emergencia y agilizar la ayuda humanitaria con alimentos, agua potable y materiales para viviendas.
Copeco también prevé lluvias en sectores del centro, oriente y norte del territorio hondureño. (Foto: Cortesía)

También se aconseja a los conductores reducir la velocidad y mantener una distancia prudente entre vehículos cuando las precipitaciones disminuyan la visibilidad o provoquen acumulaciones de agua en las carreteras.

En las comunidades donde se registren lluvias persistentes, la población debe prestar atención a posibles crecidas de ríos y quebradas, además de evitar cruzar corrientes de agua que puedan representar un riesgo.

Copeco instó a los hondureños a mantenerse informados mediante los canales oficiales y atender las indicaciones de los organismos de prevención, especialmente en las regiones donde se pronostican precipitaciones durante las horas de la tarde y noche.

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