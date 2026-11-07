Panamá

Mulino hablará con el nuevo presidente de Paraguay tras la destitución de su aliado Santiago Peña

El mandatario panameño había expresado su respaldo al exgobernante, con quien mantenía una estrecha relación desde su primer viaje presidencial a Asunción en julio de 2024.

José Raúl Mulino anunció que conversará el lunes 9 de noviembre con Pedro Alliana, quien asumió la Presidencia de Paraguay tras la destitución de Santiago Peña. Tomada de X
José Raúl Mulino anunció que conversará el lunes 9 de noviembre con Pedro Alliana, quien asumió la Presidencia de Paraguay tras la destitución de Santiago Peña. Tomada de X
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El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que el lunes 9 de noviembre conversará con Pedro Alliana, nuevo mandatario de Paraguay, después de expresar públicamente su respaldo a Santiago Peña, destituido por el Congreso. Su posición generó cuestionamientos del exfutbolista José Luis Chilavert, crítico del anterior gobierno paraguayo.

Mulino comunicó este sábado, mediante su cuenta de X, que la relación bilateral con Paraguay es importante y reiteró su intención de mantenerla. El anuncio se produjo después de que Alliana asumiera la Presidencia el viernes 6 de noviembre, tras un juicio político que puso fin anticipadamente al mandato de Peña.

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Dos días antes, cuando Peña todavía gobernaba, Mulino había expresado que Panamá abogaba por la paz social y la estabilidad paraguaya. También destacó el compromiso del entonces presidente con su país y aseguró que era un amigo de Panamá, de su administración y suyo personalmente, al que seguiría valorando.

La defensa pública provocó una reacción de José Luis Chilavert, exarquero de la selección paraguaya, quien cuestionó el respaldo del mandatario panameño a Peña. El antiguo futbolista criticó duramente la gestión del gobernante y lo responsabilizó de los problemas que atravesaba Paraguay, en medio del creciente escándalo financiero.

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José Raúl Mulino y Santiago Peña sostuvieron múltiples encuentros oficiales desde julio de 2024, cuando Paraguay se convirtió en el primer destino internacional del mandatario panameño, y mantuvieron una estrecha relación diplomática centrada en el comercio y la integración regional. Tomada de la Presidencia de Panamá
José Raúl Mulino y Santiago Peña sostuvieron múltiples encuentros oficiales desde julio de 2024, cuando Paraguay se convirtió en el primer destino internacional del mandatario panameño, y mantuvieron una estrecha relación diplomática centrada en el comercio y la integración regional. Tomada de la Presidencia de Panamá

La controversia coincidió con el colapso de Ueno Bank, una entidad financiera con casi tres millones de clientes, cuya intervención dejó a numerosos usuarios sin acceso a sus depósitos. La crisis provocó protestas y cuestionamientos sobre el manejo de fondos públicos y las relaciones entre autoridades y empresarios vinculados al banco.

Peña fue destituido el viernes después de que los 44 senadores presentes votaran a favor de su salida. La Fiscalía paraguaya investiga presuntas irregularidades relacionadas con recursos públicos y posibles delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio, acusaciones que todavía no constituyen una condena judicial.

El expresidente fue detenido después de perder el cargo y compareció ante la Fiscalía el sábado 7 de noviembre. Los investigadores examinan su antigua participación accionaria en una empresa vinculada a Ueno Bank y decisiones adoptadas durante su administración. Peña ha negado haber cometido irregularidades en sus actuaciones.

La relación entre ambos mandatarios tuvo un comienzo especialmente significativo para la diplomacia panameña. Paraguay fue el primer país que Mulino visitó oficialmente como presidente, el 7 de julio de 2024, apenas seis días después de asumir el poder. En Asunción sostuvo una reunión bilateral con Peña, durante la Cumbre del Mercosur.

El presidente panameño defendió públicamente a Santiago Peña y destacó la amistad que ambos construyeron durante sus encuentros diplomáticos. Tomada de X
El presidente panameño defendió públicamente a Santiago Peña y destacó la amistad que ambos construyeron durante sus encuentros diplomáticos. Tomada de X

Aquella visita permitió impulsar el acercamiento de Panamá al Mercado Común del Sur, integrado entonces por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Desde ese primer encuentro presidencial, Mulino y Peña mantuvieron contactos diplomáticos relacionados con comercio, inversiones y cooperación entre ambos países.

La cercanía continuó durante posteriores encuentros internacionales y visitas oficiales vinculadas con la integración económica regional.

En enero de 2026, Mulino regresó a Asunción por invitación de Peña para presenciar la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, otro momento relevante de su relación.

Pedro Alliana, de 52 años, era vicepresidente desde agosto de 2023 y asumió constitucionalmente la Presidencia para completar el período hasta 2028.

El dirigente del Partido Colorado, exgobernador de Ñeembucú y antiguo presidente de esa organización, enfrenta el desafío de estabilizar el país y recuperar la confianza tras la crisis bancaria.

El expresidente Santiago Peña enfrenta investigaciones por presuntas irregularidades financieras relacionadas con Ueno Bank, en medio de una crisis que provocó su salida del poder. EFE/ Fiscalía General del Estado de Paraguay
El expresidente Santiago Peña enfrenta investigaciones por presuntas irregularidades financieras relacionadas con Ueno Bank, en medio de una crisis que provocó su salida del poder. EFE/ Fiscalía General del Estado de Paraguay

El nuevo mandatario prometió atender la situación de los ahorristas y comenzó su gestión con cambios en el gabinete ministerial.

Su conversación anunciada con Mulino se producirá mientras Paraguay intenta superar las consecuencias políticas y económicas del escándalo, que terminó con la destitución de uno de los principales aliados regionales del presidente panameño.

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