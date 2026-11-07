Deportes

La frustración de Colapinto tras desaprovechar una clasificación cambiante y la preocupación por el rendimiento del Alpine con pista mojada

El A526 no estuvo a la altura en una sesión bajo la lluvia: el argentino y su compañero Pierre Gasly quedaron eliminados en Q1. “Fueron varias cosas que no salieron”, aclaró

Guardar

Luego de la extensa demora por la lluvia que azotó al circuito en Interlagos, Franco Colapinto quedó en la 17° posición de la clasificación del Gran Premio de Brasil tras ser eliminado en la Q1 por menos de dos décimas. El argentino va a escalar algunos lugares por penalizaciones (Max Verstappen y Lewis Hamilton) y largará en la 15° plaza en la jornada del domingo.

El joven de Alpine expresó su frustración por la oportunidad desperdiciada de ganar posiciones en condiciones de pista extrema. “Al principio de la sesión estaba complicado, patinaba mucho. Había aquaplaning, después se puso mejor. No teníamos el ritmo para pasar. Nos costó encontrar temperatura con las gomas y encontrar el grip (agarre). En general, patinaba mucho en mitad de curva y no traccionaba. Fueron varias cosas que, en conjunto, no salieron. No funcionó. Hay que entender el porqué”, comentó el argentino en la rueda de prensa.

PUBLICIDAD

A esto, sumó: “Ojalá que con intermedias estemos mejor, nos faltó competitividad en comparación con los demás y los equipos alrededor nuestro. Mucho sobrecalentamiento de gomas, fue complicado. Empujamos todas las vueltas y llegó un momento en el que sobrecalentamos”.

Colapinto también explicó los problemas que tuvo en su último intento en la Q1, donde no pudo mejorar su tiempo. “La última vuelta fue mala porque tenía las gomas muy sobrecalentadas. Con Pierre nada, lo vi que pasó cuando terminé la vuelta. No se veía nada para atrás. Había una cantidad de spray tremenda”, señaló.

Respecto a la carrera del domingo, el argentino anticipó que esperan condiciones similares en el circuito: “En seco estamos más competitivos, eso seguro. Mirando el pronóstico, está complicado. Parece que las condiciones de la pista van a estar parecidas a las de hoy”.

PUBLICIDAD

*La eliminación de Colapinto en la priemra tanda de la clasificación en Interlagos

Vamos a trabajar para andar más rápido. Hay mucho para entender. Fue la primera vez que ponemos estas gomas en estos autos, en una pista así. Hay mucho por mejorar. No es un secreto que nos faltó. Vamos a mejorarlo para mañana. Si en seco anduvo, hay que mejorarlo en mojado. Es difícil en lluvia no entender la razón, pero mañana vamos a estar mejor”, argumentó el piloto sobre el rendimiento del Alpine.

Franco Colapinto también se refirió a la decisión de la FIA sobre demorar la actividad en pista por la lluvia extrema: “Cuando salimos la primera vez estaba inmanejable. A veces queremos esperar un poco menos, un poco más. Es complicado de saber el punto exacto de cuándo tenemos que salir a la pista. Esta vez estuvimos un poco de más”.

En diálogo con ESPN, el joven de 23 años reflejó su malestar por el rendimiento del monoplaza en el asfalto mojado. “Hay que entender la razón para entender qué pasó ahí. No funcionó nada. Faltó mucho ritmo y performance. Trabajaremos para mejorar y estar competitivos mañana. Capaz que con las intermedias está más competitivo y vamos mejor. Faltó un poco de velocidad en general. Intentaremos dar un salto para mañana”, explicó.

En esta misma línea, argumentó: “Obviamente las inter son muy distintas. Se sobrecalientan de una forma diferente. Hay que entender qué pasa con esa goma. Lamentablemente no pudimos girar y esperemos dar un salto grande. Hoy la performance no estuvo en el auto, tenía muy poco grip adelante y atrás. Esperemos dar un salto”.

Más allá de que el cronómetro de la Q1 inició brevemente, la sesión estuvo demorada cerca de una hora y media. Luego de varios lapsos en los que la lluvia mermó levemente, la actividad se reanudó a las 16:26 de Argentina. Colapinto quedó eliminado por una diferencia de 0.177 segundos ante el Williams de Alex Albon (1:33.150).

El giro más veloz del argentino fue de 1:33.327 y, pese a que las condiciones de pista evolucionaron vuelta a vuelta, no logró mejorar en su último intento por “falta de agarre”. Pierre Gasly también quedó afuera de la Q1 al cerrar su mejor registro en 1:33.449: partirá detrás de su compañero.

Colapinto logró subir algunas posiciones por las penalizaciones que se le impusieron a Max Verstappen, Lewis Hamilton y Charles Leclerc. La carrera del domingo en San Pablo comenzará a las 14:00 (hora argentina) y contará con un total de 71 vueltas.

Temas Relacionados

Franco ColapintoFórmula 1F1Gran Premio de BrasilInterlagosAlpine

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Se define el título de la Tabla Anual: Boca Juniors empata con Defensa y Justicia y se consagra campeón

El Xeneize sería el ganador de la Liga porque Argentinos pierde con Huracán y Rosario Central empata con Estudiantes de Río Cuarto

Se define el título de la Tabla Anual: Boca Juniors empata con Defensa y Justicia y se consagra campeón

En una clasificación llena de sorpresas por la lluvia, Franco Colapinto quedó afuera en Q1 y largará 15° el Gran Premio de Brasil

La sesión estuvo demorada por más de una hora y, en el reinicio, los Alpine no tuvieron buen nivel. Verstappen y Hamilton comenzarán desde el fondo por sus sanciones y Lando Norris se quedó con la pole

En una clasificación llena de sorpresas por la lluvia, Franco Colapinto quedó afuera en Q1 y largará 15° el Gran Premio de Brasil

Con Lionel Messi de titular, el Inter Miami recibe a Charlotte FC con la cabeza puesta en los playoffs de la MLS

Las Garzas cierran la temporada regular con la obligación de lograr un triunfo para consolidarse en el segundo lugar de la Conferencia Este. Desde las 18:00 con transmisión de Apple TV

Con Lionel Messi de titular, el Inter Miami recibe a Charlotte FC con la cabeza puesta en los playoffs de la MLS

Así está el cuadro con los cruces de octavos de final del Torneo Clausura

Se terminan de confirmar las llaves de los mata-mata en el campeonato en la antesala a la definición de la Tabla Anual

Así está el cuadro con los cruces de octavos de final del Torneo Clausura

Brutal accidente en el MotoGP: Pecco Bagnaia salió despedido de su motocicleta en plena carrera y sufrió una grave lesión

El piloto de Ducati protagonizó una dura caída en el Gran Premio de Qatar y no podrá competir por una doble fractura en su pie

Brutal accidente en el MotoGP: Pecco Bagnaia salió despedido de su motocicleta en plena carrera y sufrió una grave lesión

MALDITOS NERDS

El terror “dosmilero”, la década más bastardeada del género

El terror “dosmilero”, la década más bastardeada del género

‘Yellowjackets’ revela el tráiler de su temporada final y confirma su estreno

‘Acornia: Mirror Worlds’ enfrenta a una ardilla con espíritus y pasteles

‘Japanese Rural Life Adventure’ ya está en PlayStation 4 con agricultura y vida estacional

‘007 First Light’ ya permite probar gratis el origen de James Bond

ENTRETENIMIENTO

Alanis Morissette confirma que es pansexual y habla de su vínculo con la comunidad LGBTQ+

Alanis Morissette confirma que es pansexual y habla de su vínculo con la comunidad LGBTQ+

Fue Alfalfa en ‘Pequeños traviesos’, hizo un voto de pobreza y ahora pide ayuda económica por internet

La novia de Vince Neil, vocalista de Mötley Crüe, fue arrestada por presunta agresión contra el cantante

Jasmine Blandford es recibida como toda una reina en Puerto Rico e ilusiona a Nicaragua con otro título de Miss Universo

La búsqueda del nuevo James Bond suma dos candidatos sorpresa: Robert Pattinson y Nicholas Hoult

INFOBAE AMÉRICA

Recrearon una parte del Sol en un laboratorio y encontraron una pista sobre su calor extremo

Recrearon una parte del Sol en un laboratorio y encontraron una pista sobre su calor extremo

Izabal, Escuintla y Petén lideran la tasa de VIH en Guatemala, con 1,835 casos nuevos y 314 muertes en 2026

La suspensión de navieras deja más de 7,000 contenedores varados y agrava el abastecimiento en Cuba

Acusan de asesinato a un salvadoreño por la muerte de una menor en EE.UU.

Quién fue fray Augusto Ramírez Monasterio, el primer beato sacerdote de Guatemala