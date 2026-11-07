La frustración de Colapinto tras desaprovechar una clasificación cambiante y la preocupación por el rendimiento del Alpine con pista mojada

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Luego de la extensa demora por la lluvia que azotó al circuito en Interlagos, Franco Colapinto quedó en la 17° posición de la clasificación del Gran Premio de Brasil tras ser eliminado en la Q1 por menos de dos décimas. El argentino va a escalar algunos lugares por penalizaciones (Max Verstappen y Lewis Hamilton) y largará en la 15° plaza en la jornada del domingo.

El joven de Alpine expresó su frustración por la oportunidad desperdiciada de ganar posiciones en condiciones de pista extrema. “Al principio de la sesión estaba complicado, patinaba mucho. Había aquaplaning, después se puso mejor. No teníamos el ritmo para pasar. Nos costó encontrar temperatura con las gomas y encontrar el grip (agarre). En general, patinaba mucho en mitad de curva y no traccionaba. Fueron varias cosas que, en conjunto, no salieron. No funcionó. Hay que entender el porqué”, comentó el argentino en la rueda de prensa.

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A esto, sumó: “Ojalá que con intermedias estemos mejor, nos faltó competitividad en comparación con los demás y los equipos alrededor nuestro. Mucho sobrecalentamiento de gomas, fue complicado. Empujamos todas las vueltas y llegó un momento en el que sobrecalentamos”.

Colapinto también explicó los problemas que tuvo en su último intento en la Q1, donde no pudo mejorar su tiempo. “La última vuelta fue mala porque tenía las gomas muy sobrecalentadas. Con Pierre nada, lo vi que pasó cuando terminé la vuelta. No se veía nada para atrás. Había una cantidad de spray tremenda”, señaló.

Respecto a la carrera del domingo, el argentino anticipó que esperan condiciones similares en el circuito: “En seco estamos más competitivos, eso seguro. Mirando el pronóstico, está complicado. Parece que las condiciones de la pista van a estar parecidas a las de hoy”.

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*La eliminación de Colapinto en la priemra tanda de la clasificación en Interlagos

“Vamos a trabajar para andar más rápido. Hay mucho para entender. Fue la primera vez que ponemos estas gomas en estos autos, en una pista así. Hay mucho por mejorar. No es un secreto que nos faltó. Vamos a mejorarlo para mañana. Si en seco anduvo, hay que mejorarlo en mojado. Es difícil en lluvia no entender la razón, pero mañana vamos a estar mejor”, argumentó el piloto sobre el rendimiento del Alpine.

Franco Colapinto también se refirió a la decisión de la FIA sobre demorar la actividad en pista por la lluvia extrema: “Cuando salimos la primera vez estaba inmanejable. A veces queremos esperar un poco menos, un poco más. Es complicado de saber el punto exacto de cuándo tenemos que salir a la pista. Esta vez estuvimos un poco de más”.

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En diálogo con ESPN, el joven de 23 años reflejó su malestar por el rendimiento del monoplaza en el asfalto mojado. “Hay que entender la razón para entender qué pasó ahí. No funcionó nada. Faltó mucho ritmo y performance. Trabajaremos para mejorar y estar competitivos mañana. Capaz que con las intermedias está más competitivo y vamos mejor. Faltó un poco de velocidad en general. Intentaremos dar un salto para mañana”, explicó.

En esta misma línea, argumentó: “Obviamente las inter son muy distintas. Se sobrecalientan de una forma diferente. Hay que entender qué pasa con esa goma. Lamentablemente no pudimos girar y esperemos dar un salto grande. Hoy la performance no estuvo en el auto, tenía muy poco grip adelante y atrás. Esperemos dar un salto”.

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Más allá de que el cronómetro de la Q1 inició brevemente, la sesión estuvo demorada cerca de una hora y media. Luego de varios lapsos en los que la lluvia mermó levemente, la actividad se reanudó a las 16:26 de Argentina. Colapinto quedó eliminado por una diferencia de 0.177 segundos ante el Williams de Alex Albon (1:33.150).

El giro más veloz del argentino fue de 1:33.327 y, pese a que las condiciones de pista evolucionaron vuelta a vuelta, no logró mejorar en su último intento por “falta de agarre”. Pierre Gasly también quedó afuera de la Q1 al cerrar su mejor registro en 1:33.449: partirá detrás de su compañero.

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Colapinto logró subir algunas posiciones por las penalizaciones que se le impusieron a Max Verstappen, Lewis Hamilton y Charles Leclerc. La carrera del domingo en San Pablo comenzará a las 14:00 (hora argentina) y contará con un total de 71 vueltas.