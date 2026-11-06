Bicicleta, gambeta y definición de zurda: el golazo de Gianluca Prestianni para el Benfica en la Europa League

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El volante argentino Gianluca Prestianni, convocado por Lionel Scaloni para la selección argentina, anotó uno de los goles con los que Benfica derrotó 3-1 al Lech Poznan de Polonia, resultado que dejó al equipo portugués como líder de la tabla general de la Europa League.

El encuentro se disputó en el estadio Da Luz de Lisboa. Prestianni ingresó en la segunda mitad y, a los pocos minutos, protagonizó una jugada individual: recibió la pelota cerca de la mitad de la cancha, sobre la izquierda, avanzó unos metros con ella realizando una bicicleta, encaró a un defensor y, al encontrar el espacio, definió de pierna izquierda para marcar el segundo tanto de su equipo.

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Benfica había salido a la cancha con Claudio Echeverri como titular. En el complemento, además de Prestianni, ingresó Enzo Barrenechea, quien asistió al ucraniano Georgiy Sudakov en el tercer gol del conjunto portugués. Con este triunfo, Las Águilas llegaron a 12 puntos en cuatro partidos y treparon a la cima de la Europa League con puntaje perfecto.

La definición de Prestianni (REUTERS/Rodrigo Antunes)

Por otro lado, con esta producción, Prestianni llegó a 11 anotaciones en 19 partidos, en los que también brindó seis asistencias. Por lo tanto, marca o asiste cada 75 minutos. Una buena noticia para Scaloni, que encabeza el recambio en la Selección y ahora tendrá los amistosos frente a Uruguay y Costa Rica como próximos compromisos.

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Por su parte, la misma jornada dejó otros resultados con futbolistas argentinos en las competencias continentales europeas. En el estadio Giuseppe Meazza, el Ferencváros, con el defensor cordobés Mariano Gómez como titular, venció 2-0 al Milan como visitante. En República Checa, el Bournemouth, con el defensor Julio Soler desde el arranque, derrotó 3-1 al Sparta Praga. En Bucarest, el OFI Creta, con Thiago Nuss de titular, le ganó 2-1 al Hapoel Beer Sheva de Israel, que ejerció de local en suelo rumano.

En la UEFA Conference League, el extremo argentino Maher Carrizo convirtió uno de los goles con los que Copenhague venció 2-1 al Iberia 1999 de Georgia. El equipo danés se impuso con tantos de Mohamed Elyounoussi y del propio exdelantero de Vélez Sarsfield, que marcó su tercer gol desde su llegada al club. Con este resultado, el elenco danés quedó segundo en la tabla con siete puntos, a dos del líder, Lugano, que suma nueve unidades.

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Otro argentino que convirtió en esa misma competencia fue Vicente Taborda, quien anotó el segundo gol en la victoria de Panathinaikos por 2-1 ante el CSKA Sofía, equipo búlgaro en el que juegan varios futbolistas argentinos. Se trató del sexto gol del exfutbolista de Boca Juniors en la temporada con el conjunto ateniense, que también tuvo entre sus titulares a Santino Andino.

En las filas del CSKA Sofía fueron titulares el lateral Ángelo Martino y el delantero Leandro Godoy, surgido en las inferiores de Racing Club y con pasos por Chacarita, Defensa y Justicia, Torreense de Portugal y Beroe de Bulgaria. En el banco de suplentes quedó el mendocino Facundo Rodríguez, formado en Godoy Cruz y con pasos por Temperley, Guillermo Brown de Puerto Madryn, Liga de Quito y Estudiantes de La Plata.

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