Deportes

Tras las polémicas en el Superclásico, Nicolás Ramírez fue designado para dirigir la final por el ascenso a Primera

El juez, de cuestionada labor en la Bombonera y que no dirigirá en esta fecha en la Liga Profesional, impartirá justicia en la definición entre Godoy Cruz y Tristán Suárez

Nicolás Ramírez fue designado para la final de la Primera Nacional (REUTERS/Rodrigo Valle)
Nicolás Ramírez fue designado para la final de la Primera Nacional (REUTERS/Rodrigo Valle)
Guardar

El árbitro Nicolás Ramírez volverá a estar al frente de un partido de alto voltaje. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que será el encargado de dirigir la final de la Primera Nacional entre Godoy Cruz y Tristán Suárez, programada para el domingo 15 de noviembre a las 17 en la cancha de Belgrano, en Córdoba. El encuentro definirá uno de los dos ascensos a la Primera División.

El árbitro había quedado en el centro de la polémica tras dirigir el último Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, que terminó 1 a 0 a favor del Xeneize con gol de Lautaro Di Lollo. En ese partido, expulsó a Lucas Martínez Quarta y a Gonzalo Montiel, decisiones que generaron malestar en ambos equipos. En el caso de Martínez Quarta, Ramírez modificó su sanción inicial tras la intervención del VAR a cargo de Silvio Trucco, quien le señaló una sujeción del defensor sobre Miguel Merentiel. El árbitro finalmente decretó tiro libre y roja por impedir una situación manifiesta de gol.

PUBLICIDAD

La actuación también incluyó un reclamo directo de Nicolás Otamendi, quien al término del partido le recriminó a Ramírez no haber expulsado a Leandro Paredes tras una infracción que, según el defensor, ameritaba una segunda amarilla. “En la falta de ahí de Paredes ya tenía amarilla. ¡Doble amarilla era! Lo tendrías que haber echado”, le planteó Otamendi. Ramírez respondió: “Puede ser”.

Boca vs River
Nicolás Ramírez no dirigirá esta fecha en la Liga Profesional tras solicitar licencia por una intervención quirúrgica (Photo by Alejandro PAGNI / AFP)

Pese al malestar generado, la Dirección Nacional de Arbitraje respaldó la actuación del árbitro. De todos modos, Ramírez no fue designado para la última fecha de la Fase Regular del Torneo Clausura, la jornada que definirá al campeón de la Tabla Anual, los cupos a los Playoffs y la clasificación a copas internacionales. Según el comunicado oficial, la ausencia respondió a una licencia por intervención quirúrgica programada, sin vínculo con la polémica del Superclásico.

PUBLICIDAD

Para la final de la Primera Nacional, Ramírez tendrá como asistentes a Pablo González y Eric Grunmann, mientras que Álvaro Carranza será el cuarto árbitro. En la sala del VAR estará Hernán Mastrángelo, con Javier Uziga como asistente, quien viene de anunciar su retiro de la actividad, al menos dentro de la cancha.

El duelo entre Godoy Cruz y Tristán Suárez se jugará a partido único: en caso de igualdad, habrá alargue y, de persistir el empate, definición por penales. El equipo mejor ubicado en la tabla tendrá ventaja deportiva si el resultado termina igualado tras el tiempo reglamentario.

En cuanto a las polémicas tras el Superclásico, el presidente de la AFA salió al cruce y, en diálogo con Radio La Red, declaró: “No se puede estar toda una semana hablando del arbitraje. Los árbitros son seres humanos, toman decisiones en fracciones de segundos”.

“Tenemos que ayudar todos. Yo veo que ahora hay tumultos de ocho o 10 jugadores protestando una jugada. Los jugadores tienen que acompañar, los técnicos tienen que acompañar, el arbitraje tiene que acompañar, los dirigentes tenemos que acompañar, los periodistas tienen que acompañar. Si todos queremos un fútbol mejor, todos tenemos que colaborar”, añadió.

LAS DESIGNACIONES PARA LA FINAL DE LA PRIMERA NACIONAL

  • Árbitro: Nicolás Ramírez
  • Asistente 1: Pablo González
  • Asistente 2: Eric Grunmann
  • Cuarto árbitro: Álvaro Carranza
  • VAR: Hernán Mastrángelo
  • AVAR: Javier Uziga

Temas Relacionados

Nicolás RamírezPrimera NacionalSuperclásicoAFAdeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Video: el apasionado beso que selló la despedida de un conocido árbitro en el fútbol argentino

Luego del triunfo de Gimnasia La Plata frente a Belgrano, Javier Uziga cerró una etapa de más de dos décadas entro del campo de juego. El juez asistente fue saludado efusivamente por su esposa, Mariana de Almeida, con quien comparte profesión

Video: el apasionado beso que selló la despedida de un conocido árbitro en el fútbol argentino

Dominio argentino en el AAT Challenger de Villa María: siete de los ocho clasificados a cuartos de final son locales

Federico Coria, Genaro Olivieri, Bautista Torres y Juan Pablo Ficovich dieron otro paso en el certamen cordobés. Se sumaron a Juan Manuel La Serna, Nicolás Kicker y Carlos Zárate. Habrá tres cruces nacionales en busca de las semis

Dominio argentino en el AAT Challenger de Villa María: siete de los ocho clasificados a cuartos de final son locales

Bicicleta, gambeta y definición de zurda: el golazo de Gianluca Prestianni para el Benfica en la Europa League

El ex Vélez Sarsfield se despachó con un tanto a pura habilidad en el 3-1 del elenco portugués frente al Lech Poznan

Bicicleta, gambeta y definición de zurda: el golazo de Gianluca Prestianni para el Benfica en la Europa League

Julia Riera consiguió uno de sus mejores triunfos del año en Cali: venció a una Top 100 y avanzó a semifinales

La argentina derrotó a la mexicana Renata Zarazúa en tres sets. Enfrentará a la española Leyre Romero Gormaz por un lugar en la final del WTA 125 colombiano

Julia Riera consiguió uno de sus mejores triunfos del año en Cali: venció a una Top 100 y avanzó a semifinales

Arden las posiciones del Clausura y de la Tabla Anual: los cruces de octavos y la pelea por el ingreso a copas internacionales

El campeonato entró en su recta decisiva con vistas al tramo final del año

Arden las posiciones del Clausura y de la Tabla Anual: los cruces de octavos y la pelea por el ingreso a copas internacionales

MALDITOS NERDS

‘My Hero Ultra Rumble’ tendrá una versión móvil separada de consolas y PC

‘My Hero Ultra Rumble’ tendrá una versión móvil separada de consolas y PC

DAMON and BABY recibirá el DLC ‘RISE OF THE ORACLE’ y una versión para Switch 2

Nintendo Switch recibirá ‘Thrifty Business’, el simulador de tienda vintage

Kakao Games muestra una batalla completa de ‘Chrono Odyssey’ en Unreal Engine 5

Nicolas Cage regresa en el tráiler de ‘Señores de la Guerra’, secuela del clásico de 2005

ENTRETENIMIENTO

Warner Bros prepara una película de Looney Tunes con una historia al estilo de ‘La gran estafa′

Warner Bros prepara una película de Looney Tunes con una historia al estilo de ‘La gran estafa′

Murió JinsTravel, el youtuber que recorría el mundo en bicicleta, tras ser atropellado por un camión de carga en Bolivia

“The Pitt” podría ir a juicio por su parecido con “ER”: qué se sabe del conflicto legal

Jennifer Lawrence revela qué experiencia de ‘X-Men’ no está dispuesta a repetir: “Absolutamente no”

Así reaccionó Liam Neeson cuando le revelaron que Meryl Streep será el nuevo Aslan de ‘Narnia’

INFOBAE AMÉRICA

Convirtieron en salvadoreños a dos campeones colombianos del fútbol local

Convirtieron en salvadoreños a dos campeones colombianos del fútbol local

Periodista Yoani Sánchez fue liberada en La Habana tras más de nueve horas detenida: “Contaré lo que vi en esos calabozos”

La Copa Oro 2027 renueva su formato para garantizar más duelos entre las élites del fútbol de la Concacaf

Alimentos, higiene y lámparas recargables: la ayuda que Cáritas distribuirá en Cuba

La súplica de la ex vicepresidenta de Guatemala para no regresar a prisión y permanecer en su casa, alega quebrantos de salud