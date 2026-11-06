Tras las polémicas en el Superclásico, Nicolás Ramírez fue designado para dirigir la final por el ascenso a Primera

Nicolás Ramírez fue designado para la final de la Primera Nacional (REUTERS/Rodrigo Valle)

Guardar

El árbitro Nicolás Ramírez volverá a estar al frente de un partido de alto voltaje. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que será el encargado de dirigir la final de la Primera Nacional entre Godoy Cruz y Tristán Suárez, programada para el domingo 15 de noviembre a las 17 en la cancha de Belgrano, en Córdoba. El encuentro definirá uno de los dos ascensos a la Primera División.

El árbitro había quedado en el centro de la polémica tras dirigir el último Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, que terminó 1 a 0 a favor del Xeneize con gol de Lautaro Di Lollo. En ese partido, expulsó a Lucas Martínez Quarta y a Gonzalo Montiel, decisiones que generaron malestar en ambos equipos. En el caso de Martínez Quarta, Ramírez modificó su sanción inicial tras la intervención del VAR a cargo de Silvio Trucco, quien le señaló una sujeción del defensor sobre Miguel Merentiel. El árbitro finalmente decretó tiro libre y roja por impedir una situación manifiesta de gol.

PUBLICIDAD

La actuación también incluyó un reclamo directo de Nicolás Otamendi, quien al término del partido le recriminó a Ramírez no haber expulsado a Leandro Paredes tras una infracción que, según el defensor, ameritaba una segunda amarilla. “En la falta de ahí de Paredes ya tenía amarilla. ¡Doble amarilla era! Lo tendrías que haber echado”, le planteó Otamendi. Ramírez respondió: “Puede ser”.

Nicolás Ramírez no dirigirá esta fecha en la Liga Profesional tras solicitar licencia por una intervención quirúrgica (Photo by Alejandro PAGNI / AFP)

Pese al malestar generado, la Dirección Nacional de Arbitraje respaldó la actuación del árbitro. De todos modos, Ramírez no fue designado para la última fecha de la Fase Regular del Torneo Clausura, la jornada que definirá al campeón de la Tabla Anual, los cupos a los Playoffs y la clasificación a copas internacionales. Según el comunicado oficial, la ausencia respondió a una licencia por intervención quirúrgica programada, sin vínculo con la polémica del Superclásico.

PUBLICIDAD

Para la final de la Primera Nacional, Ramírez tendrá como asistentes a Pablo González y Eric Grunmann, mientras que Álvaro Carranza será el cuarto árbitro. En la sala del VAR estará Hernán Mastrángelo, con Javier Uziga como asistente, quien viene de anunciar su retiro de la actividad, al menos dentro de la cancha.

El duelo entre Godoy Cruz y Tristán Suárez se jugará a partido único: en caso de igualdad, habrá alargue y, de persistir el empate, definición por penales. El equipo mejor ubicado en la tabla tendrá ventaja deportiva si el resultado termina igualado tras el tiempo reglamentario.

PUBLICIDAD

En cuanto a las polémicas tras el Superclásico, el presidente de la AFA salió al cruce y, en diálogo con Radio La Red, declaró: “No se puede estar toda una semana hablando del arbitraje. Los árbitros son seres humanos, toman decisiones en fracciones de segundos”.

“Tenemos que ayudar todos. Yo veo que ahora hay tumultos de ocho o 10 jugadores protestando una jugada. Los jugadores tienen que acompañar, los técnicos tienen que acompañar, el arbitraje tiene que acompañar, los dirigentes tenemos que acompañar, los periodistas tienen que acompañar. Si todos queremos un fútbol mejor, todos tenemos que colaborar”, añadió.

PUBLICIDAD

LAS DESIGNACIONES PARA LA FINAL DE LA PRIMERA NACIONAL

Árbitro: Nicolás Ramírez

Asistente 1: Pablo González

Asistente 2: Eric Grunmann

Cuarto árbitro: Álvaro Carranza

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Javier Uziga