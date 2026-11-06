Teleshow

Quiénes serán los invitados de Podemos Hablar, La noche de Mirtha y La Peña de Morfi este fin de semana

Música, espectáculos, actualidad política y temas de salud: todos esos temas recorrerán los programas. Y una variante: debido a la visita del Papa León XIV, por esta vez eltrece decidió levantar el ciclo de Juana Viale

Tríptico fotográfico con Andy Kusnetzoff a la izquierda, Juana Viale al centro y Diego Leuco junto a Carina Zampini a la derecha.
Los conductores de televisión Andy Kusnetzoff, Juana Viale, Diego Leuco y Carina Zampini, protagonistas de la tele durante el fin de semana
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Como ya es habitual, la programación de Telefe y eltrece para el fin de semana incluirá nuevas emisiones de Podemos Hablar, La noche de Mirtha en la noche del sábado.

A la vez, el domingo, debido a la visita del Papa León XIV, eltrece ofrecerá una cobertura especial que obligó a levantar el ciclo Almorzando con Juana. Mientras que en Telefe, desde las 13, sí estará en el aire una nueva emisión de La Peña de Morfi.

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Luego de una semana atravesada por la polémica entre China Ansa y Santiago Maratea, Podemos Hablar recibirá este sábado a cinco invitados en una emisión que ya fue grabada.

Captura - IVÁN NOBLE – Infobae en Vivo
Iván Noble

La mesa contará con la presencia de Rocío Marengo, quien atraviesa definiciones laborales de cara a 2027. La modelo y conductora tendría una propuesta para integrar el jurado de un reality en Chile. A la vez, analiza alternativas vinculadas a la nueva gestión de Canal 9, entre ellas la continuidad de su ciclo de cocina y una posible incorporación como panelista.

También participarán el músico Iván Noble y Grego Rosello, actual concursante de MasterChef Celebrity y figura vinculada a los contenidos de streaming de Telefe.

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Mujer recostada con un monitor de ecografía mostrando la imagen de un feto, una sonda de ecografía en su abdomen y el brazo de un profesional
Cande Molfese espera su primer hijo
Hernán Drago
Hernán Drago

Otro que enfrentará la dinámica de confesiones que propone Andy será el modelo y conductor Hernán Drago; por estos días está al frente de Bienvenidos a ganar en Canal 9 y forma parte del panel de Cortá por Lozano, el ciclo de Verónica Lozano en Telefe.

La quinta invitada será Cande Molfese, quien espera a su primer hijo junto al productor teatral Joaquín Laviaguerre. La pareja anunció que será varón y llevará el nombre de Otto.

Entrevista de Maria Laura Santillan al Dr Daniel Lopez Rosetti
El Dr. Daniel López Rosetti
Entrevista de Maria Laura Santillan a Jorge Fernandez Diaz
El escritor y analista político Jorge Fernández Díaz (Gustavo Gavotti)

Por su lado, Eltrece, desde las 21.30, emitirá una nueva edición de La noche de Mirtha. La conductora compartirá la mesa con el periodista Marcelo Longobardi, el escritor y periodista Jorge Fernández Díaz, el empresario Jorge Brito y el médico clínico Daniel López Rosetti.

Debido a la trascendente visita al país del Papa León XIV, eltrece tendrá cambios en su programación habitual. Entre las 14 y las 20, el canal realizará una cobertura especial y, por ese motivo, no emitirá Almorzando con Juana.

Telefe, por su parte, optará por poner al aire una nueva emisión de La Peña de Morfi. Con la conducción de Diego Leuco y Carina Zampini, desde las 13, esta vez aportarán su talento musical Coti Sorokin y Elena Roger. También habrá una entrevista con el cantante colombiano Carlos Vives, para después sí, empalmar el clásico dominical con la cobertura especial Juntos con el Papa.

Elena Roger, una mujer de cabello castaño claro, sentada en un taburete alto con un atuendo negro y tacones, posa frente a un fondo gris
La actriz y cantante Elena Roger (Carlos Furman)
Ellos - Coti Sorokin
Coti Sorokin

La polémica que dejó PH

Lo decíamos, en su edición anterior, PH generó una gran polémica protagonizada por la China Ansa y Santiago Maratea. Y como era de esperarse, llegaron las repercuciones. En diálogo con Yanina Latorre, la periodista explicó la dinámica del segmento que generó el conflicto y remarcó que nunca tuvo intención de cuestionar al influencer.

“Estamos en un programa donde estamos charlando y nos toca aleatoriamente la luz para preguntarle uno al otro algo improvisado. Nosotros no traemos las preguntas desde casa”, señaló Ansa al inicio del ida y vuelta, en referencia al mecanismo del clásico segmento de cara a cara del ciclo que conduce Andy Kusnetzoff.

Santi Maratea, Andy Kusnetzoff y la China Ansa: la polémica nació en PH y se extendió por varios días
Santi Maratea, Andy Kusnetzoff y la China Ansa: la polémica nació en PH y se extendió por varios días

Sobre la pregunta, Ansa negó haber formulado una acusación directa y precisó el contenido real de su pregunta. “Yo le propuse un cambio de roles donde él se tiene que decir algo a él mismo. Yo no hice ni acusaciones, no investigué el caso periodísticamente. Yo fui a la fuente a preguntarle qué se diría él desde un lugar a él mismo”, explicó la periodista, que reconoció haber mencionado la colecta destinada a un refugio de animales como ejemplo dentro de esa dinámica. “Evidentemente, toqué una fibra que a él lo descolocó o que no quería hablar del tema”, agregó.

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La Noche de MirthaAlmorzando con JuanaPodemos Hablar, PHAndy KusnetzoffJuana Viale

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