Julia Riera consiguió uno de sus mejores triunfos del año en Cali: venció a una Top 100 y avanzó a semifinales

Julia Riera se clasificó para las semifinales del WTA 125 de Cali

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Julia Riera dio un nuevo paso en el WTA 125 de Cali, Colombia, al meterse en las semifinales del certamen tras vencer a la mexicana Renata Zarazúa, segunda preclasificada y 97 del ranking mundial por 6-4, 1-6 y 6-2 en dos horas y 10 minutos de juego. La argentina se convirtió en la única representante nacional que sigue en carrera tras la derrota de Luisina Giovannini.

La tenista de Pergamino, número 137 del mundo, mostró carácter para revertir un comienzo adverso en el primer set. Arrancó 0-4 abajo, luego de ceder sus dos primeros turnos de servicio, pero reaccionó con autoridad y ganó seis games consecutivos para quedarse con el parcial por 6-4.

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En el segundo capítulo, la historia comenzó de manera similar. Riera volvió a quedar 0-4, pero esta vez Zarazúa no le dio oportunidades de recuperación. La mexicana sostuvo la ventaja y se llevó el set por 6-1 para igualar el encuentro.

En el parcial decisivo, la argentina también comenzó en desventaja 0-1, aunque logró recuperarse al quebrar el servicio de su rival en el segundo game y nuevamente consiguió los quiebres en el cuarto y sexto game. Con la balanza inclinada a su favor y el marcador 5-1, Julia no pudo cerrar el partido con su saque, pero en el juego siguiente volvió a conseguir un nuevo break para sellar el triunfo por 6-2 y conseguir una victoria de trancendental.

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El resultado tiene, además, un valor especial en su carrera. Fue la séptima victoria de Riera ante una jugadora ubicada en el Top 100 del ranking WTA. Anteriormente había superado a la egipcia Mayar Sherif y a la kazaja Yulia Putintseva en Rabat 2023, a la eslovaca Anna Schmiedlova en la Billie Jean King Cup 2023, a la búlgara Viktoriya Tomova y a la rusa Ekaterina Alexandrova en Brisbane 2024, y a la francesa Anna Blinkova en Bogotá 2026. Ahora, la mexicana se sumó a esa lista.

Julia Riera se medirá en las semifinales del WTA 125 de Cali ante la española Leyre Romero Gormaz

Por un lugar en la final, la argentina se medirá con la española Leyre Romero Gormaz (131°), quien venció a la francesa Carole Monnet (194°) por 4-6, 7-5 y 6-4. La ibérica llega con confianza, ya que en los octavos de final había eliminado a la argentina Solana Sierra por 6-4 y 6-1.

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La otra jugadora nacional que disputó los cuartos de final fue Luisina Giovannini (191°), quien no pudo avanzar y cayó ante la canadiense Bianca Andreescu (109°) por 6-1 y 6-3. De esta manera, la cordobesa se despidió del certamen colombiano luego de haber conseguido dos triunfos en las rondas anteriores.

Su rival, en tanto, llegaba a esta instancia tras superar a Jazmín Ortenzi (180°) por 6-2 y 6-3. Andreescu, nacida en Mississauga, Canadá, alcanzó el puesto número 4 del ranking mundial en 2019, una temporada en la que consiguió el título más importante de su carrera al consagrarse campeona del US Open, tras derrotar en la final a la estadounidense Serena Williams.

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De esta manera, Riera quedó como la única representante argentina en el torneo y buscará dar un paso más ante Romero Gormaz para alcanzar la final de Cali.