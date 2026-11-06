Periodista Yoani Sánchez fue liberada en La Habana tras más de nueve horas detenida: “Contaré lo que vi en esos calabozos”

Yoani Sánchez recuperó la libertad tras permanecer más de nueve horas detenida por la Seguridad del Estado en La Habana. (Reuters)

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La periodista cubana Yoani Sánchez, fundadora y directora del medio independiente 14ymedio, informó que recuperó la libertad después de haber sido detenida el jueves 5 de noviembre en La Habana por agentes de la Seguridad del Estado. Según reportes de su medio, la comunicadora pasó más de nueve horas bajo custodia y fue acusada de un presunto “atentado contra el orden constitucional”.

“Acabo de llegar a casa, gracias a todos por la solidaridad y la difusión de la arbitraria detención que sufrí esta mañana”, escribió Sánchez en su cuenta de Facebook tras ser liberada. La opositora vinculó su salida con la presión generada por las denuncias públicas: “Ese apoyo fue el que logró descorrer los cerrojos y abrir los barrotes”.

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Sánchez anticipó que este viernes dará detalles sobre lo ocurrido durante el arresto. También afirmó que buscará visibilizar la situación de otras personas que permanecen detenidas sin contar con exposición pública ni medios para denunciar lo que sucede. “Tengo el deber de hacer públicas sus historias”, expresó.

La periodista anunció que informará sobre su arresto y visibilizará los casos de personas detenidas sin exposición pública. (Cortesía: Redes sociales)

La comunicadora había salido de su vivienda en Nuevo Vedado, en el municipio Plaza de la Revolución, para hacer compras en un mercado cercano. Diez minutos después consiguió advertir a sus colegas a través de un mensaje: “Me secuestró la policía”. Su esposo, el periodista Reinaldo Escobar, confirmó poco después que había sido detenida por la Seguridad del Estado.

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Sánchez, nacida en La Habana en 1975, alcanzó notoriedad internacional por su blog Generación Y y fundó 14ymedio en 2014. Durante los últimos años ha denunciado restricciones de movimiento, vigilancia y presiones sobre integrantes de su redacción. Su captura se produjo en un contexto de denuncias por hostigamiento contra periodistas y activistas en la isla.

El caso se sumó a las detenciones de Adelth Bonne Gamboa, colaborador de CubaNet, y de Camila Acosta, periodista de ese medio y corresponsal del diario español ABC. Bonne Gamboa fue arrestado el lunes 2 de noviembre, interrogado, multado y despojado de equipos de trabajo, según organizaciones y medios independientes. Acosta fue detenida al día siguiente, permaneció varias horas en un calabozo de la estación policial de Playa y denunció que su teléfono quedó inutilizable tras el procedimiento.

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La periodista independiente cubana Yoani Sánchez fue detenida en La Habana por fuerzas de seguridad cubanas, según denunció su esposo, Reinaldo Escobar Casas. (AP)

A estos casos se añade el de Henry Constantín, director de La Hora de Cuba, quien permanece en prisión preventiva desde el 16 de septiembre en la cárcel de Kilo 7, en Camagüey. Las autoridades lo acusan de desobediencia.

Piden una intervención de la CIDH

El Centro de Denuncias Defensa CD solicitó una respuesta urgente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) frente a las detenciones, amenazas y citaciones contra periodistas, comunicadores y activistas cubanos.

La entidad pidió a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y a la Relatoría para Cuba de la CIDH que se pronuncien y requieran información al régimen cubano. En su comunicado, Defensa CD mencionó los casos de Sánchez, Acosta, Bonne Gamboa, Berta Soler y María Cristina Labrada, quienes recuperaron la libertad, aunque advirtió que ello no elimina el riesgo de nuevas represalias.

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La organización también señaló que recibió reportes de citaciones contra jóvenes del proyecto Fuera de la Caja y contra el activista y creador de contenido Anthony Martínez.

El CPJ y Reporteros Sin Fronteras exigieron información sobre Yoani Sánchez y su liberación ante el arresto. (Cortesía: Redes sociales)

“Informar y defender derechos no es un delito”, sostuvo la organización, que reclamó la liberación de quienes continúan presos por ejercer de forma pacífica sus derechos.

Por su parte, el secretario de Estado adjunto de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, condenó el arresto de Sánchez en un mensaje publicado en X. El funcionario afirmó que la detención de la periodista forma parte de “la continua campaña del régimen cubano para aplastar a la prensa independiente”.

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Segura también aludió a los arrestos de Bonne Gamboa y Acosta, así como al encarcelamiento de Constantín. “El régimen cubano demuestra su cobardía al recurrir a detenciones arbitrarias por temor a la verdad”, manifestó.