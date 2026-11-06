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Dominio argentino en el AAT Challenger de Villa María: siete de los ocho clasificados a cuartos de final son locales

Federico Coria, Genaro Olivieri, Bautista Torres y Juan Pablo Ficovich dieron otro paso en el certamen cordobés. Se sumaron a Juan Manuel La Serna, Nicolás Kicker y Carlos Zárate. Habrá tres cruces nacionales en busca de las semis

Federico Coria es uno de los siete argentinos que se clasificaron para los cuartos de final en el Challenger de Villa María (Crédito: Prensa AAT)
Federico Coria es uno de los siete argentinos que se clasificaron para los cuartos de final en el Challenger de Villa María (Crédito: Prensa AAT)
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La Legión pisa fuerte en el AAT Challenger de Villa María con siete representantes en los cuartos de final. Federico Coria, Juan La Serna, Carlos Zárate, Nicolás Kicker, Juan Pablo Ficovich, Juan Bautista Torres y Genaro Olivieri buscarán este viernes la clasificación a las semifinales. El único jugador extranjero que permanece en el cuadro principal es el español Oriol Roca Batalla.

Sobre las canchas de polvo de ladrillo del Sport Social Club se disputa el octavo Challenger de la temporada en el país, el sexto organizado por la Asociación Argentina de Tenis y el último de este 2026, en el que los jugadores locales buscarán adueñarse del trofeo.

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Una vez más, todas las miradas estuvieron puestas en Federico Coria, quien ocupa el puesto 831 del escalafón mundial y es la atracción de los presentes. El santafesino de 34 años, que mantiene el deseo de conseguir su sexto título de la categoría, el primero en el país, y así prolongar su carrera profesional -ya que anunció que si no logra una corona antes de febrero de 2027 se retirará de la actividad-, superó en sets corridos a su compatriota Valerio Aboian (258°) por 6-4 y 6-4.

Por un lugar entre los cuatro mejores del certamen cordobés, La Mojarra enfrentará a Juan Pablo Ficovich (370°), verdugo del boliviano Murkel Dellien (450°) por 6-0 y 6-4.

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El otro duelo entre argentinos quedó en manos de Genaro Olivieri (257°), segundo preclasificado, quien derrotó a Ignacio Monzón (578°) por 6-3 y 6-1. En la próxima instancia se medirá con el porteño Juan Bautista Torres (314°), verdugo del neerlandés Ryan Nijboer (384°) por 6-3 y 6-4.

Además, para este viernes se espera por los cruces entre Juan Manuel La Serna (254°), primer preclasificado, frente a Carlos Zárate (341°) y Nicolás Kicker (340°) con el ibérico Oriol Roca Batalla (290°).

Díaz Acosta, Ugo Carabelli y Midón juegan en Brasil

Facundo Díaz Acosta, Camilo Ugo Carabelli y Lautaro Midón están en los cuartos de final del Challenger de Costa do Sauípe
Facundo Díaz Acosta, Camilo Ugo Carabelli y Lautaro Midón están en los cuartos de final del Challenger de Costa do Sauípe

Facundo Díaz Acosta (72°) sigue demostrando un gran nivel en la segunda categoría del circuito. El porteño, que este año se consagró campeón en los Challenger de Tigre II, Sao Leopoldo, Francavilla, Milán, San Marino y Sevilla, se clasificó este jueves para los cuartos de final del certamen de Costa do Sauípe tras derrotar al austríaco Filip Misolic (676°), proveniente de la clasificación por 4-6, 7-6(5) y 6-4.

El argentino, que fue profeta en su tierra al levantar el trofeo del ATP de Buenos Aires en 2024 y que este año regresó al Top 100, enfrentará en la próxima instancia al italiano Marco Cecchinato (183°), quien también sabe lo que significa consagrarse en la capital argentina, donde se quedó con el título en 2019.

El europeo alcanzó el puesto 16 del ranking mundial, su mejor ubicación histórica, y tuvo su actuación más destacada en un Grand Slam en Roland Garros 2018, cuando llegó a las semifinales tras derrotar al serbio Novak Djokovic (11°) en los cuartos de final. En Costa do Sauípe, viene de superar al local Thiago Monteiro (233°) por 7-6(5) y 6-4.

Además, los otros tenistas nacionales que dirán presente en los cuartos de final del Challenger brasileño son Camilo Ugo Carabelli (81°), quien enfrentará a la promesa del tenis boliviano Juan Carlos Prado (193°), y el correntino Lautaro Midón (185°), que anhela conquistar su primer título y se medirá con el peruano Gonzalo Bueno (198°).

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