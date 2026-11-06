La súplica de la ex vicepresidenta de Guatemala para no regresar a prisión y permanecer en su casa, alega quebrantos de salud

Roxana Baldetti suplicó no volver a la cárcel y pidió ser trasladada a un hospital público por problemas de salud. (Archivo/Soy502)

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Con la voz entrecortada y la ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, suplicó por no volver a la cárcel y, en su lugar, pidió ser enviada a un hospital público. “No estoy mintiendo, yo estoy mal”, aseguró.

El ruego lo realizó en la audiencia celebrada el miércoles 4 de noviembre, luego de que el juez Eduardo Orozcorevocara las medidas especiales que le permitían permanecer en su domicilio para atender problemas de salud.

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“Mándeme mañana al Hospital General, por favor, se lo suplico. No le estoy mintiendo, yo estoy mal”, expresó Baldetti durante una audiencia donde la exfuncionaria participó a través de una videoconferencia ante el Juzgado de Mayor Riesgo B.

La ex vicepresidenta, procesada en esta ocasión por el caso Cooptación del Estado, afirmó que su estado físico se ha deteriorado y que sufre caídas frecuentes porque, “ya no tengo control sobre mi cuerpo”, afirmó. También manifestó que las condiciones de reclusión representan un riesgo para su integridad.

La exfuncionaria guatemalteca, Roxana Baldetti, ha permanecido en su casa y participa en las audiencias a través de videoconferencias. (Archivo/Prensa Libre)

“Allí me ponen un candado y me lo quitan al día siguiente; puedo amanecer muerta. Mándeme al hospital, señor juez, se lo suplico”, insistió ante Orozco.

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El juez rechazó el traslado al Hospital General San Juan de Dios

El juez explicó que no contaba con documentos que acreditaran una urgencia médica que permitiera ordenar el traslado inmediato de Baldetti al Hospital General San Juan de Dios.

Según indicó, en el expediente solo había una copia simple de una evaluación practicada por un centro de diagnóstico, además de otros documentos médicos presentados por la defensa.

“No existe ninguna situación médica de urgencia que amerite que yo pueda ordenar su traslado en este momento”, señaló Orozco al rechazar el pedido.

El juzgador sostuvo que ya se había emitido la resolución para que la ex vicepresidenta regresara al centro de detención donde se encuentra recluida. La decisión dejó firme la orden de su ingreso a la cárcel para mujeres Santa Teresa, en la zona 18 de la capital guatemalteca.

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La resolución atendió un pedido del Ministerio Público (MP), que solicitó revocar el arresto domiciliario de Baldetti. La Fiscalía argumentó que habían pasado 70 días desde la última decisión judicial vinculada a su condición médica.

Roxana Baldetti ha permanecido en su casa, pese que ha sido condenada a 15 años de prisión y aún enfrenta procesos penales que la tienen bajo prisión preventiva. (Archivo/Guatevisión)

Orozco afirmó que corresponde al Estado garantizar el acceso a la atención sanitaria de las personas privadas de libertad y que el Sistema Penitenciario debe proporcionar los cuidados que requiera la exfuncionaria durante su reclusión.

Baldetti afirmó que no puede pagar una ambulancia ni sus estudios médicos

Antes de que se ratificara su regreso a prisión, Baldetti expuso ante el juez una serie de problemas de salud. Señaló que tiene implantes en la columna, expansores en la zona del cuello y una enfermedad óseo-degenerativa que, según relató, continúa avanzando.

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La exvicepresidenta sostuvo que cada traslado en vehículos del Sistema Penitenciario puede afectar su columna por los golpes del recorrido. También dijo que necesita una nueva operación para colocar una barra de mayor extensión en la zona dorsal.

Baldetti añadió que exámenes recientes detectaron una masa de 4,4 milímetros en el cerebro, la cual, según explicó, debe ser evaluada antes de que pueda someterse a una cirugía con anestesia general. Afirmó que su médico le advirtió sobre los riesgos de una intervención mientras no se determine el origen de esa lesión.

Durante su intervención, la exfuncionaria también alegó dificultades económicas para cumplir con los traslados y tratamientos ordenados. “Yo no tengo dinero, señor juez”, dijo, después de explicar que no pudo contratar una ambulancia privada debido a los costos de ese servicio, los estudios clínicos y la atención de su neurocirujano.

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Sin embargo, la exfuncionaria ha sido condenada y enfrenta más casos legales por el desfalco de miles de millones de quetzales al erario público guatemalteco.

Aún así, Baldetti aseguró en la audiencia que unos conocidos le han ofrecido trasladarla en ambulancia el 24 de noviembre para realizarse estudios médicos y regresar luego al lugar que dispusiera la judicatura.

La resolución ordenó el ingreso de Roxana Baldetti a la cárcel para mujeres Santa Teresa, en la zona 18 de la capital guatemalteca.(Archivo/EFE/Esteban Biba)

La defensa anunció que evaluará acogerse a la aceptación de cargos

La audiencia ocurrió después de que el abogado de la exfuncionaria planteara la posibilidad de acogerse a la Ley de Aceptación de Cargos en el proceso por Cooptación del Estado. Baldetti expresó que respetaba la decisión judicial, aunque pidió continuar el proceso desde su vivienda por razones de salud.

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“He estado once años en prisión preventiva”, manifestó. También cuestionó que se mantenga su encarcelamiento mientras, según dijo, enfrenta una enfermedad sin cura que limita cada vez más su movilidad.

El caso Cooptación del Estado investiga una presunta estructura que habría captado y lavado fondos para el financiamiento del Partido Patriota durante el gobierno de Otto Pérez Molina, entre 2012 y 2015. En el expediente figuran decenas de personas señaladas por delitos como asociación ilícita, cohecho, fraude, lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito.

El expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, también se encuentra en prisión por varios casos de corrupción. (Archivo/Europa Press)

La exvicepresidenta enfrenta un extenso expediente judicial en Guatemala. Actulmente suma dos condenas de prisión: 15 años y 6 meses por el caso “Agua Mágica”, por el fraude en la supuesta limpieza del Lago de Amatitlán, y 16 años por el caso “La Línea”, donde integró la cúpula de una red de defraudación aduanera.

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En el ámbito penal aún enfrenta procesos pendientes, como el expediente del Registro de Información Catastral (RIC) por contratación de plazas fantasma, y la causa “Cooptación del Estado” por cobro de comisiones ilícitas.

A esto se añade un pedido de extradición concedido a Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico, el cual permanece diferido hasta que agote sus responsabilidades penales ante los tribunales guatemaltecos.