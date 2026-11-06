Deportes

Arden las posiciones del Clausura y de la Tabla Anual: los cruces de octavos y la pelea por el ingreso a copas internacionales

El campeonato entró en su recta decisiva con vistas al tramo final del año

¿Quiénes serán los clasificados para disputar la Libertadores y la Sudamericana? (Créditos: EFE/ Nathalia Aguilar POOL)
¿Quiénes serán los clasificados para disputar la Libertadores y la Sudamericana? (Créditos: EFE/ Nathalia Aguilar POOL)
Guardar

La última fecha del Torneo Clausura comenzó este jueves con las victorias de River Plate y Gimnasia y Esgrima La Plata sobre Aldosivi y Belgrano, respectivamente. Esta jornada será crucial para determinar los 16 equipos que lucharán por el título y los clasificados a copas internacionales vía Tabla Anual.

La máxima categoría del fútbol argentino ya tiene a Belgrano de Córdoba como primer clasificado a la Copa Libertadores del próximo año por ser el campeón del Torneo Apertura y restará saber los siguientes equipos que lo acompañarán. Serán los tres mejores ubicados en la Tabla Anual, más el campeón de la Copa Argentina y el Torneo Clausura. A estos se le suma la chance de que Boca Juniors acceda al torneo internacional si vence en la final de la Sudamericana al Atlético Mineiro. Lo mismo puede ocurrir con Estudiantes de La Plata en caso de consagrarse ante Palmeiras. Es decir, que podría haber ocho conjuntos argentinos en la máxima competición de Conmebol.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, Boca Juniors y Argentinos Juniors lideran la Tabla Anual con 60 puntos, aunque el Xeneize tiene mejor diferencia de gol. Rosario Central se ubica tercero con 59 unidades. Hasta ahí los clasificados por esta vía a la Copa Libertadores. En puestos de Sudamericana, al día de la fecha, estarían ingresando: Gimnasia y Esgrima La Plata (57), Vélez (56), Independiente Rivadavia (56), River Plate (55), Instituto (54) y Lanús (49).

En cuanto al descenso, Estudiantes de Río Cuarto perdió la categoría luego de su caída ante River Plate en el Monumental y volverá a disputar la Primera B Nacional el año siguiente. El otro equipo que acompañará al León del Imperio será Aldosivi, luego de su derrota ante Racing en Avellaneda.

PUBLICIDAD

Así quedarían los octavos de final del Torneo Clausura

  • Instituto vs. Sarmiento
  • Rosario Central vs. Independiente
  • Boca Juniors vs. Independiente Rivadavia
  • Argentinos Juniors vs. Gimnasia de Mendoza
  • Vélez vs. Barracas Central
  • Gimnasia La Plata vs. Newell’s
  • Defensa y Justicia vs. Belgrano
  • River Plate vs. Lanús

LA AGENDA COMPLETA DE LA FECHA 16

ALDOSIVI 0-2 RIVER PLATE

GIMNASIA (LP) 2-1 BELGRANO

Viernes 6 de noviembre

15:00 - Barracas Central vs. Racing

19:15 - San Lorenzo vs. Platense

19:15 - Independiente vs. Deportivo Riestra

19:15 - Unión vs. Vélez

22:00 - Tigre vs. Sarmiento

22:00 - Banfield vs. Atlético Tucumán

Sábado 7 de noviembre

15:00 - Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia

15:00 - Talleres vs. Estudiantes

17:30 Argentinos Juniors vs. Huracán

17:30 Rosario Central vs. Estudiantes (Río Cuarto)

17:30 - Boca vs. Defensa y Justicia

22:00 - Instituto vs. Newell’s

Domingo 8 de noviembre

19:30 - Central Córdoba vs. Lanús

Las tablas de posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual

Temas Relacionados

Torneo ClausuraLiga ProfesionalRiver PlateBoca JuniorsIndependienteSan LorenzoRacingGimnasia La PlataBelgranoAldosiviRosario CentralArgentinos Juniors

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué reveló la autopsia del futbolista Jesús de Miguel, quien murió tras chocar con el arquero rival en pleno partido

El Instituto de Medicina Legal de Tenerife entregó el informe preliminar a la jueza que encabeza la investigación sobre la muerte del delantero, quien sufrió un paro cardíaco tras chocar con el arquero del FC Andorra, Jesús Owono, durante un partido de la Segunda División española

Qué reveló la autopsia del futbolista Jesús de Miguel, quien murió tras chocar con el arquero rival en pleno partido

Gimnasia La Plata vence a Belgrano por la última fecha del Torneo Clausura

El Lobo debe imponerse por goleada ante el Pirata para terminar como líder de la Zona B. Televisa TNT Sports

Gimnasia La Plata vence a Belgrano por la última fecha del Torneo Clausura

Los emotivos mensajes de la argentina Yamila Rodríguez para Cristiano Ronaldo tras el retiro de CR7 de Portugal: “No va a ser lo mismo”

La delantera argentina reaccionó ante el cierre internacional del goleador luso y recordó públicamente la admiración que mantiene por él desde hace varios años

Los emotivos mensajes de la argentina Yamila Rodríguez para Cristiano Ronaldo tras el retiro de CR7 de Portugal: “No va a ser lo mismo”

Claudio Tapia: “No se puede estar toda una semana hablando del arbitraje, no hay que instalar cosas que no existen”

El presidente de la AFA se refirió a las críticas a Nicolás Ramírez y al VAR en el Superclásico que Boca Juniors le ganó a River Plate

Claudio Tapia: “No se puede estar toda una semana hablando del arbitraje, no hay que instalar cosas que no existen”

“Está desconectado del mundo”: revelaron cómo transcurren los días del arquero Owono tras el choque que provocó la muerte de De Miguel

Fuentes cercanas al portero del Andorra detallaron a The Athletic su estado tras la tragedia, mientras enfrenta amenazas racistas y espera la sanción disciplinaria de la Federación Española de Fútbol

“Está desconectado del mundo”: revelaron cómo transcurren los días del arquero Owono tras el choque que provocó la muerte de De Miguel

MALDITOS NERDS

‘My Hero Ultra Rumble’ tendrá una versión móvil separada de consolas y PC

‘My Hero Ultra Rumble’ tendrá una versión móvil separada de consolas y PC

DAMON and BABY recibirá el DLC ‘RISE OF THE ORACLE’ y una versión para Switch 2

Nintendo Switch recibirá ‘Thrifty Business’, el simulador de tienda vintage

Kakao Games muestra una batalla completa de ‘Chrono Odyssey’ en Unreal Engine 5

Nicolas Cage regresa en el tráiler de ‘Señores de la Guerra’, secuela del clásico de 2005

ENTRETENIMIENTO

Warner Bros prepara una película de Looney Tunes con una historia al estilo de ‘La gran estafa′

Warner Bros prepara una película de Looney Tunes con una historia al estilo de ‘La gran estafa′

Murió JinsTravel, el youtuber que recorría el mundo en bicicleta, tras ser atropellado por un camión de carga en Bolivia

“The Pitt” podría ir a juicio por su parecido con “ER”: qué se sabe del conflicto legal

Jennifer Lawrence revela qué experiencia de ‘X-Men’ no está dispuesta a repetir: “Absolutamente no”

Así reaccionó Liam Neeson cuando le revelaron que Meryl Streep será el nuevo Aslan de ‘Narnia’

INFOBAE AMÉRICA

La súplica de la ex vicepresidenta de Guatemala para no regresar a prisión y permanecer en su casa, alega quebrantos de salud

La súplica de la ex vicepresidenta de Guatemala para no regresar a prisión y permanecer en su casa, alega quebrantos de salud

Asfura invita a Florentino Pérez a invertir en Honduras en proyectos de represas y carreteras

Oficialismo cambia de postura y apoya reelección de Roxana Chacón como magistrada de la Corte Suprema de Costa Rica

Canciller de Haití y el vicepresidente salvadoreño se reúnen en Madrid para reforzar su alianza de seguridad

El expresidente Federico Franco apuntó contra Santiago Peña: “Es el robo más grande de la historia del Paraguay”