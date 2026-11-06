Política

La Legislatura porteña aprobó una ley para asegurar la educación digital en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires

La norma incorpora el uso de inteligencia artificial en los contenidos escolares. Garantiza materiales didácticos, formación docente y roles pedagógicos específicos. La iniciativa fue impulsada por el diputado Sergio Siciliano

Estudiantes diversos y dos profesores en un aula universitaria moderna. Utilizan laptops y tablets con interfaces holográficas y una pantalla de videollamada visible.
La Legislatura porteña aprobó la ley de Educación Digital Integral para regular el uso de inteligencia artificial en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Legislatura porteña aprobó una ley de Educación Digital Integral que incorpora criterios para el uso de inteligencia artificial en las escuelas públicas y privadas de la Ciudad de Buenos Aires, con medidas destinadas a garantizar recursos tecnológicos, formación docente y acompañamiento pedagógico para estudiantes y familias.

La votación reunió 43 votos afirmativos y 13 abstenciones del bloque de La Libertad Avanza. La norma surgió de intercambios entre alumnos de escuelas porteñas, trabajadores del sistema educativo y legisladores de distintos espacios políticos.

PUBLICIDAD

El proyecto fue impulsado por el diputado porteño Sergio Siciliano, quien recogió inquietudes planteadas por estudiantes sobre sus hábitos tecnológicos, el uso de herramientas de inteligencia artificial y los interrogantes que esas prácticas generan dentro y fuera del aula.

La ley establece que las instituciones deberán incorporar materiales didácticos multimediales, accesibles y actualizados. También prevé asegurar conectividad y equipamiento tecnológico en todos los establecimientos educativos de la Ciudad, sin distinción de nivel o modalidad.

Estudiantes utilizan laptops y tablets en un aula moderna, algunos interactúan socialmente con teléfonos, un niño usa una computadora con un adulto, y otro usa un chatbot de apoyo.
La norma obtuvo 43 votos afirmativos y 13 abstenciones del bloque de La Libertad Avanza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial tendrá criterios específicos de utilización en el ámbito escolar. La norma propone que estas herramientas se adapten a la edad, la madurez y el desarrollo de los alumnos, con supervisión humana y acompañamiento adulto.

PUBLICIDAD

Siciliano planteó durante el debate que la discusión educativa debe concentrarse en la forma en que los estudiantes utilizan estas tecnologías. “La discusión ya no es si los chicos van a usar Inteligencia Artificial, sino cómo queremos que la utilicen”, sostuvo el legislador.

Uno de los ejes centrales es la capacitación de docentes, equipos directivos y personal administrativo. La Educación Digital Integral contempla formación inicial y continua para que quienes trabajan en las escuelas puedan abordar los cambios asociados a las plataformas digitales, las redes sociales y los sistemas de inteligencia artificial.

La propuesta apunta a desarrollar pensamiento crítico, proteger los derechos de los estudiantes y fortalecer el trabajo de los educadores. La alfabetización digital prevista por la norma busca que los alumnos comprendan el funcionamiento de las tecnologías, evalúen la información disponible y puedan reconocer errores y sesgos.

“Tenemos que enseñarles a los chicos a preguntar, a dudar, a contrastar información y a construir sus propias conclusiones”, expresó Siciliano. El diputado diferenció el uso de estas herramientas como apoyo para estudiar de aquel que desplaza la reflexión: “Hay una diferencia enorme entre utilizar la Inteligencia Artificial para aprender y utilizarla para dejar de pensar”.

La legislación también incluye disposiciones sobre protección de datos personales, privacidad y prevención de discriminaciones. Esos principios deberán formar parte de los contenidos y de las prácticas vinculadas con los entornos digitales dentro de las instituciones educativas.

El texto garantiza además la figura del facilitador pedagógico en todas las escuelas de la Ciudad. Ese rol estará presente en los distintos niveles y modalidades, junto con estudiantes promotores que deberán favorecer el diálogo entre pares sobre usos responsables y prácticas de cuidado en espacios digitales.

La presidenta de la comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, Maru Bielli, encabezó la discusión parlamentaria de una iniciativa construida con participación de la comunidad educativa. Durante su intervención, vinculó el debate con los cambios culturales, económicos y sociales asociados al uso de plataformas.

“Frente a estos fenómenos, estas grandes transformaciones culturales, económicas y sociales que trae el capitalismo de plataformas ¿qué mejor lugar que la escuela para constituirlas en objeto de conocimiento? ¿Y qué mejor que facilitarle a la escuela las capacidades y recursos que necesita para que los estudiantes puedan tener una mirada crítica?”, afirmó Bielli.

Familias y estudiantes, incluidos en la estrategia educativa

La ley prevé talleres para familias sobre el funcionamiento de los algoritmos y los efectos de las redes sociales en niños, niñas y adolescentes. Esas instancias buscan incorporar a los adultos responsables a las conversaciones sobre hábitos digitales, circulación de información y exposición en plataformas.

También se realizará una encuesta periódica dirigida a adolescentes para conocer su vínculo con las tecnologías digitales. Esa consulta permitirá reunir las experiencias, preguntas y preocupaciones de quienes utilizan estos recursos de manera cotidiana.

Bielli sostuvo que la escuela tiene una función particular frente a la velocidad que proponen las redes sociales. “Estamos en la lógica de la inmediatez, de la fugacidad, eso proponen las redes sociales. La escuela tiene otra lógica porque la construcción del conocimiento requiere otra temporalidad. Por eso es tan importante dotarla de una mirada, de un paradigma”, señaló.

La norma procura que la innovación tecnológica se incorpore sin reemplazar el vínculo entre docentes y alumnos. “Ninguna Inteligencia Artificial puede reemplazar el vínculo que se construye entre un docente y sus alumnos”, afirmó Siciliano.

La aprobación de la Educación Digital Integral se suma a otras iniciativas promovidas por el diputado, entre ellas la ley de educación socioemocional. La nueva regulación reúne medidas sobre contenidos, derechos, recursos técnicos, acompañamiento familiar y capacitación para el sistema educativo porteño.

Temas Relacionados

Legislatura porteñaCiudad de Buenos AiresInteligencia artificial

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Legislatura porteña aprobó un repudio al ataque a las mujeres trans en Palermo: el encendido discurso de Emmanuel Ferrario

El cuerpo además votó a favor de un pedido de informes al Gobierno de la Ciudad por el incidente ocurrido durante la madrugada del pasado domingo

La Legislatura porteña aprobó un repudio al ataque a las mujeres trans en Palermo: el encendido discurso de Emmanuel Ferrario

Entre Ríos: el ex gobernador Sergio Urribarri enfrentará un nuevo juicio por corrupción

Se trata de otra causa que involucra al ex mandatario por enriquecimiento ilícito y donde la fiscalía pidió 5 años de prisión. Actualmente, cumple con una condena por delitos contra la administración pública

Entre Ríos: el ex gobernador Sergio Urribarri enfrentará un nuevo juicio por corrupción

Primeras réplicas de la Casa Rosada contra Bullrich: Karina Milei eleva el perfil de la senadora Nadia Márquez

La Secretaria General de la Presidencia encabezó una jornada de formación en el Congreso junto a la referente neuquina y la salteña Emilia Orozco. Ambas se perfilan para competir por sus respectivas gobernaciones el año que viene

Primeras réplicas de la Casa Rosada contra Bullrich: Karina Milei eleva el perfil de la senadora Nadia Márquez

La mayoría de los diputados y senadores confirmaron su presencia al evento con el Papa León XIV

Desde casi todos los bloques dirán presente. La ceremonia del domingo en el Palacio Libertad reunirá a Milei con Villarruel después de dos años. El estricto protocolo de vestimenta que deberán cumplir

La mayoría de los diputados y senadores confirmaron su presencia al evento con el Papa León XIV

Más diálogo, confianza en los mercados y armar un equipo: las recomendaciones de Macri para el Gobierno

El ex presidente expuso en el Foro de ABECEB y planteó una serie de recomendaciones para quienes ejercen el poder, en un momento en el que el PRO y La Libertad Avanza vuelven a negociar acuerdos electorales y legislativos rumbo a 2027. Sin referencias directas al Javier Milei, pidió sostener el rumbo económico, pero mejorar los contactos con todos los sectores y construir confianza

Más diálogo, confianza en los mercados y armar un equipo: las recomendaciones de Macri para el Gobierno

DEPORTES

Bicicleta, gambeta y definición de zurda: el golazo de Gianluca Prestianni para el Benfica en la Europa League

Bicicleta, gambeta y definición de zurda: el golazo de Gianluca Prestianni para el Benfica en la Europa League

Julia Riera consiguió uno de sus mejores triunfos del año en Cali: venció a una Top 100 y avanzó a semifinales

Arden las posiciones del Clausura y de la Tabla Anual: los cruces de octavos y la pelea por el ingreso a copas internacionales

Gimnasia y Esgrima La Plata venció 2-1 a Belgrano y se afianzó en lo alto de la Zona B del Torneo Clausura

Franco Mastantuono contó cuál es su jugador favorito del Real Madrid y dio detalles de su experiencia junto a Messi

TELESHOW

La llamativa reacción de Pampita, en medio de rumores de separación de Martín Pepa: “Esto ensucia todo”

La llamativa reacción de Pampita, en medio de rumores de separación de Martín Pepa: “Esto ensucia todo”

Maia Reficco viajó a Brasil y surgieron las especulaciones sobre su relación con Franco Colapinto: “Se siguen en redes”

Dalila se quebró al hablar de la leucemia que le diagnosticaron a su hijo: “Jamás me dolió tanto el alma”

La contundente respuesta de Melody Luz a Mariana Nannis: “Aguante San Martín, Chaca y Argentina”

El provocativo look de Sofía Gonet: su vestido con “efecto desnudo” que generó polémica

INFOBAE AMÉRICA

Periodista Yoani Sánchez fue liberada en La Habana tras más de nueve horas detenida: “Contaré lo que vi en esos calabozos”

Periodista Yoani Sánchez fue liberada en La Habana tras más de nueve horas detenida: “Contaré lo que vi en esos calabozos”

La Copa Oro 2027 renueva su formato para garantizar más duelos entre las élites del fútbol de la Concacaf

Alimentos, higiene y lámparas recargables: la ayuda que Cáritas distribuirá en Cuba

La súplica de la ex vicepresidenta de Guatemala para no regresar a prisión y permanecer en su casa, alega quebrantos de salud

Asfura invita a Florentino Pérez a invertir en Honduras en proyectos de represas y carreteras