La Legislatura porteña aprobó una ley para asegurar la educación digital en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires

La Legislatura porteña aprobó la ley de Educación Digital Integral para regular el uso de inteligencia artificial en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La Legislatura porteña aprobó una ley de Educación Digital Integral que incorpora criterios para el uso de inteligencia artificial en las escuelas públicas y privadas de la Ciudad de Buenos Aires, con medidas destinadas a garantizar recursos tecnológicos, formación docente y acompañamiento pedagógico para estudiantes y familias.

La votación reunió 43 votos afirmativos y 13 abstenciones del bloque de La Libertad Avanza. La norma surgió de intercambios entre alumnos de escuelas porteñas, trabajadores del sistema educativo y legisladores de distintos espacios políticos.

PUBLICIDAD

El proyecto fue impulsado por el diputado porteño Sergio Siciliano, quien recogió inquietudes planteadas por estudiantes sobre sus hábitos tecnológicos, el uso de herramientas de inteligencia artificial y los interrogantes que esas prácticas generan dentro y fuera del aula.

La ley establece que las instituciones deberán incorporar materiales didácticos multimediales, accesibles y actualizados. También prevé asegurar conectividad y equipamiento tecnológico en todos los establecimientos educativos de la Ciudad, sin distinción de nivel o modalidad.

La norma obtuvo 43 votos afirmativos y 13 abstenciones del bloque de La Libertad Avanza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial tendrá criterios específicos de utilización en el ámbito escolar. La norma propone que estas herramientas se adapten a la edad, la madurez y el desarrollo de los alumnos, con supervisión humana y acompañamiento adulto.

PUBLICIDAD

Siciliano planteó durante el debate que la discusión educativa debe concentrarse en la forma en que los estudiantes utilizan estas tecnologías. “La discusión ya no es si los chicos van a usar Inteligencia Artificial, sino cómo queremos que la utilicen”, sostuvo el legislador.

Uno de los ejes centrales es la capacitación de docentes, equipos directivos y personal administrativo. La Educación Digital Integral contempla formación inicial y continua para que quienes trabajan en las escuelas puedan abordar los cambios asociados a las plataformas digitales, las redes sociales y los sistemas de inteligencia artificial.

La propuesta apunta a desarrollar pensamiento crítico, proteger los derechos de los estudiantes y fortalecer el trabajo de los educadores. La alfabetización digital prevista por la norma busca que los alumnos comprendan el funcionamiento de las tecnologías, evalúen la información disponible y puedan reconocer errores y sesgos.

PUBLICIDAD

“Tenemos que enseñarles a los chicos a preguntar, a dudar, a contrastar información y a construir sus propias conclusiones”, expresó Siciliano. El diputado diferenció el uso de estas herramientas como apoyo para estudiar de aquel que desplaza la reflexión: “Hay una diferencia enorme entre utilizar la Inteligencia Artificial para aprender y utilizarla para dejar de pensar”.

La legislación también incluye disposiciones sobre protección de datos personales, privacidad y prevención de discriminaciones. Esos principios deberán formar parte de los contenidos y de las prácticas vinculadas con los entornos digitales dentro de las instituciones educativas.

El texto garantiza además la figura del facilitador pedagógico en todas las escuelas de la Ciudad. Ese rol estará presente en los distintos niveles y modalidades, junto con estudiantes promotores que deberán favorecer el diálogo entre pares sobre usos responsables y prácticas de cuidado en espacios digitales.

PUBLICIDAD

La presidenta de la comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, Maru Bielli, encabezó la discusión parlamentaria de una iniciativa construida con participación de la comunidad educativa. Durante su intervención, vinculó el debate con los cambios culturales, económicos y sociales asociados al uso de plataformas.

“Frente a estos fenómenos, estas grandes transformaciones culturales, económicas y sociales que trae el capitalismo de plataformas ¿qué mejor lugar que la escuela para constituirlas en objeto de conocimiento? ¿Y qué mejor que facilitarle a la escuela las capacidades y recursos que necesita para que los estudiantes puedan tener una mirada crítica?”, afirmó Bielli.

Familias y estudiantes, incluidos en la estrategia educativa

La ley prevé talleres para familias sobre el funcionamiento de los algoritmos y los efectos de las redes sociales en niños, niñas y adolescentes. Esas instancias buscan incorporar a los adultos responsables a las conversaciones sobre hábitos digitales, circulación de información y exposición en plataformas.

PUBLICIDAD

También se realizará una encuesta periódica dirigida a adolescentes para conocer su vínculo con las tecnologías digitales. Esa consulta permitirá reunir las experiencias, preguntas y preocupaciones de quienes utilizan estos recursos de manera cotidiana.

Bielli sostuvo que la escuela tiene una función particular frente a la velocidad que proponen las redes sociales. “Estamos en la lógica de la inmediatez, de la fugacidad, eso proponen las redes sociales. La escuela tiene otra lógica porque la construcción del conocimiento requiere otra temporalidad. Por eso es tan importante dotarla de una mirada, de un paradigma”, señaló.

La norma procura que la innovación tecnológica se incorpore sin reemplazar el vínculo entre docentes y alumnos. “Ninguna Inteligencia Artificial puede reemplazar el vínculo que se construye entre un docente y sus alumnos”, afirmó Siciliano.

PUBLICIDAD

La aprobación de la Educación Digital Integral se suma a otras iniciativas promovidas por el diputado, entre ellas la ley de educación socioemocional. La nueva regulación reúne medidas sobre contenidos, derechos, recursos técnicos, acompañamiento familiar y capacitación para el sistema educativo porteño.