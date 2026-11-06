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Araceli González reveló el motivo por el que rechazó la invitación a PH: Podemos Hablar: “No tengo energía”

La actriz contó en SQP que Andy Kusnetzoff la convoca temporada tras temporada, pero dio sus motivos por los que ahora declinó visitarlo

Araceli González rechazó la invitación de Andy Kusnetzoff para participar en PH: Podemos Hablar (Video: SQP, América TV)
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Araceli González reveló que rechazó la invitación de Andy Kusnetzoff para ir a PH: Podemos Hablar (Telefe) y explicó las razones detrás de esa decisión. La actriz y modelo aclaró que el conductor la convoca cada año, pero que en esta ocasión optó por no participar, en parte por sus compromisos laborales y en parte por los riesgos que, a su criterio, implica ese formato televisivo.

“A Andy lo amo, me invita siempre”, dijo González en una entrevista con el ciclo SQP (América TV), donde dejó en claro que su negativa no tiene que ver con el vínculo personal que la une al conductor, sino con su agenda y con el desgaste que supone aparecer en pantalla en este momento. “No tengo energía. Y para ir a un lugar que no tenés energía podés cometer muchísimos errores”, sostuvo.

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Araceli González defendió a Emilia Mernes
Araceli González advirtió que las preguntas de otros invitados en PH: Podemos Hablar pueden exponer a quienes responden

A eso sumó una diferencia que, según ella, es estructural entre hombres y mujeres a la hora de aparecer en televisión: “Los hombres se ponen un traje, entran, sonríen y ya están. En cambio, las mujeres tenemos que ver qué nos ponemos y qué no nos ponemos”, señaló con una mezcla de humor y convicción.

Pero más allá de los motivos prácticos, la actriz también habló sobre la dinámica propia del programa y los peligros que puede representar para quien decide sentarse en ese estudio. Para la actriz, el ciclo tiene una característica que lo hace diferente a otros espacios: las preguntas no siempre están en manos del conductor. “Puede ser atractivo jugar en casa a que otra persona te pregunte algo y que no esté en manos del conductor, porque los conductores generalmente pueden ser o no cuidadosos con lo que te pregunten, pueden tener piedad o no, pueden entender qué no te preguntan y qué te preguntan”, analizó.

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Andy Kusnetzoff debut PH Podemos Hablar
La actriz afirmó que Andy Kusnetzoff la convoca a PH: Podemos Hablar en cada temporada

Y fue más lejos: “Quizás un invitado puede cometer un gran error y queda mal parado esa persona que preguntó y expone al que tiene que contestar. Y eso ahí hay que ser muy cuidadoso”, advirtió. Esa reflexión llegó en un momento particular, ya que el último episodio del ciclo de Andy Kusnetzoff estuvo atravesado por una situación que generó amplia repercusión en los medios, relacionada con una pregunta que involucró a la China Ansa.

La conductora dijo haber visto lo que ocurrió y lo calificó con una sola frase: “Me pareció un montón todo”. Cuando el periodista le preguntó si creía que el conductor lo había manejado bien, la actriz fue cuidadosa con sus palabras. “Hay cosas que se te van de las manos y no porque seas hijo de put..., simplemente porque es muy fuerte, porque no lo sabés abordar, porque no sabés si lo sabés abordar y te superó. Es muy difícil hablar de algo que ya fue grabado, que fue hecho, que lo vivieron ahí”, reflexionó.

A pesar de todo, Araceli González fue enfática en aclarar que no tiene nada en contra del programa ni de su conductor. “Me encanta el programa de Andy, me parece superdivino ese programa. Andy lo viene haciendo hace muchos años y yo a él lo respeto y lo quiero porque lo conozco de añares”, afirmó. La actriz contó que los une una relación de larga data —mencionó incluso, entre risas, que comparten contadora— y que por eso tampoco le gusta que Kusnetzoff reciba críticas. “Es buena gente. Entonces tampoco me gusta que lo ataquen a él, por ejemplo”, cerró.

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