John Constantine tendrá una nueva película de DC Studios escrita por Francis Galluppi

Imagen de 'Constantine', película protagonizada por Keanu Reeves. (Warner Bros.)

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DC Studios puso en desarrollo una nueva película centrada en John Constantine y eligió a Francis Galluppi para escribir el guion, según informó Deadline en noviembre de 2026. El proyecto impulsado por el estudio dirigido por James Gunn y Peter Safran se encuentra en una etapa inicial: todavía no tiene actor principal, fecha de estreno ni lugar confirmado dentro de la continuidad del DCU.

Un proyecto todavía sin continuidad definida

Galluppi llega al proyecto después de dirigir The Last Stop in Yuma County y Evil Dead Wrath, pero el reporte solamente confirma su participación como guionista. Por ahora, DC Studios no anunció quién dirigirá la película ni reveló detalles sobre la historia, el reparto o el enfoque que tendrá esta nueva versión del detective sobrenatural.

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La principal incógnita es si la producción formará parte del canon central del DCU o quedará bajo el sello Elseworlds. Esta etiqueta reúne historias desarrolladas fuera de la continuidad compartida que DC Studios construye para sus películas y series, lo que permite utilizar versiones alternativas de personajes conocidos sin conectarlas con el resto de los estrenos.

Esa decisión determinará si el nuevo John Constantine podrá cruzarse con otros personajes de DC Studios o si protagonizará una historia independiente. Los antecedentes recientes del estudio tampoco permiten anticipar una respuesta: Gunn y Safran han combinado nuevos repartos para figuras centrales con proyectos separados que conservan intérpretes y continuidades anteriores.

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El desarrollo llega después de que DC Studios explorara el terror mediante Clayface, otro personaje ligado al costado más oscuro de las historietas de DC. Constantine, creado como un investigador de fenómenos paranormales, permite continuar en ese terreno mediante relatos de ocultismo, demonios y magia, aunque todavía no se informó qué elementos serán utilizados en la película.

La secuela con Keanu Reeves sigue en desarrollo

La nueva producción no reemplazaría la secuela de Constantine, la película estrenada en 2005 y protagonizada por Keanu Reeves. De acuerdo con los reportes citados, ambos proyectos podrían avanzar por separado, aunque la reorganización corporativa de Warner Bros., tras su adquisición por Paramount y su incorporación al sello Skydance, podría modificar calendarios y prioridades.

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En 2025, el director Francis Lawrence afirmó que DC Studios respaldaba la continuación de la película original. Ese apoyo, según explicó, existía desde antes de que Gunn y Safran asumieran el control creativo del DCU. En ese momento, Akiva Goldsman estaba trabajando en el guion y Reeves tenía previsto regresar como protagonista.

El avance de esa secuela, sin embargo, ha sido lento. Informes anteriores indicaron que Reeves no estaba conforme con los guiones presentados y que la producción no seguiría adelante hasta encontrar una dirección narrativa que convenciera al actor. Desde la actualización ofrecida por Lawrence pasó más de un año sin anuncios sobre una versión terminada del libreto, el inicio del rodaje o una posible fecha de estreno.

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La incorporación de Galluppi genera otra pregunta: si escribirá una película completamente distinta o si su trabajo terminará relacionado con el proyecto de Reeves. Las fuentes señalan que se trataría de producciones separadas, por lo que su contratación no confirma que Goldsman haya sido reemplazado en la secuela. DC Studios tampoco explicó oficialmente la relación entre ambos desarrollos.

Anuncio de los próximos proyectos de la compañía.

El actor de John Constantine continúa sin definirse

Reeves interpretó al personaje en cine hace 21 años, mientras que Matt Ryan encabezó una adaptación televisiva y luego retomó el papel dentro del Arrowverso. Ninguno de los dos está confirmado para la película escrita por Galluppi, y el estudio podría realizar un nuevo casting si decide integrar al detective en la continuidad principal del DCU.

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Los cambios de intérpretes realizados en las nuevas versiones de Superman, Batman y Wonder Woman alimentan esa posibilidad, pero no existe una decisión comunicada. La elección dependerá también de si DC Studios busca diferenciar esta producción de la secuela encabezada por Reeves, que conservaría al protagonista y al director de la película de 2005.

Por el momento, el único integrante creativo vinculado formalmente al nuevo proyecto es Galluppi como guionista. Gunn y Safran todavía no realizaron un anuncio oficial ni ofrecieron detalles en Threads, plataforma que Gunn suele utilizar para confirmar o desmentir información sobre los proyectos de DC Studios. La película permanece sin título, reparto, director, fecha de rodaje o ventana de estreno.

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