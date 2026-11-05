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Godzilla invade Apex Legends: el Rey de los Monstruos llega a las Tierras Salvajes

Electronic Arts y Toho preparan una colaboración especial que llevará al icónico kaiju a Punto Tormenta. El evento incluirá cambios en el mapa, una nueva arma y aspectos inspirados en algunas de las criaturas más emblemáticas de la franquicia

Apex Legends, de Respawn.
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El universo de Godzilla se prepara para desembarcar en Apex Legends. Electronic Arts anunció una colaboración con Toho que llevará al Rey de los Monstruos a las Tierras Salvajes a partir del próximo 10 de noviembre, con un evento especial que transformará el campo de batalla y sumará contenido inspirado en algunas de las películas más reconocidas de la histórica franquicia japonesa.

Bajo la premisa de sobrevivir al monstruo o convertirse en uno, el evento tendrá como escenario principal a Punto Tormenta, que aparecerá devastado por el paso de Godzilla. Edificios destruidos, árboles calcinados, carteles derribados y una atmósfera mucho más oscura acompañarán la presencia del kaiju, que se mantendrá sobre el mapa mientras los escuadrones intentan sobrevivir al caos.

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Apex Legends, de Respawn.
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Uno de los principales atractivos estará en el modo Comodín: Godzilla Ataca. Durante las partidas, los jugadores podrán aventurarse en las zonas de explosión antes de que impacte el aliento atómico de la criatura. Quienes consigan llegar a las cápsulas de apoyo podrán hacerse con la Dev-0.0, una versión personalizada de la Devotion que incorpora un devastador ataque de aliento atómico capaz de rastrear enemigos al impactar. Una oportunidad para devolverle a los rivales parte de la destrucción que Godzilla desata sobre el escenario.

La colaboración también llegará al apartado estético con diez nuevos aspectos de leyenda inspirados en diferentes monstruos y versiones cinematográficas de la franquicia. Entre los diseños se encuentran Bloodhound como Godzilla 2026, Valkyrie como Mothra 2003, Wraith como Godzilla 2016, Pathfinder como Mechagodzilla de 1974, Mad Maggie como Destoroyah y Loba como SpaceGodzilla. La selección se completa con Horizon como Godzilla de 1995, Revenant como Super Mechagodzilla de 1993, Catalyst como King Ghidorah de 1991 y Octane como Jet Jaguar.

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Apex Legends, de Respawn.
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También habrá aspectos temáticos para diez armas, incluyendo diseños inspirados en Godzilla, Mothra, Mechagodzilla, Destoroyah y King Ghidorah. A esto se suma la Daga dorsal, un nuevo objeto cuerpo a cuerpo mítico universal inspirado en las características placas dorsales de Godzilla, que contará además con una caja de muerte a juego.

Por último, el evento incorporará un Pase de evento con recompensas distribuidas en dos recorridos, uno gratuito y otro premium. La senda gratuita permitirá conseguir rastreadores, insignias, metales de fabricación, packs de evento, experiencia y un aspecto épico de leyenda. Por su parte, la versión premium sumará aspectos de armas, dos packs Apex, un marco de banner, stickers y el aspecto de Catalyst inspirado en King Ghidorah de 1991.

Apex Legends x Godzilla estará disponible a partir del 10 de noviembre. La colaboración promete llevar la escala de los monstruos de Toho al campo de batalla de Respawn, con una propuesta que combina destrucción ambiental, nuevas posibilidades de combate y una buena dosis de nostalgia para los seguidores del cine kaiju.

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