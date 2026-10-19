Se conoció la curiosa sanción a Cristiano Ronaldo tras el escándalo en la selección de Portugal: el detalle que causó furor

Cristiano, en el último duelo ante Gales (REUTERS/Pedro Nunes)

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El Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) sancionó a Cristiano Ronaldo con 30 días de suspensión y una multa de 255 euros por haber abandonado la concentración de la selección de Portugal en Copenhague, en la víspera del partido contra Dinamarca por la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA. La resolución, que calificó la conducta del capitán como una infracción cometida “a título doloso”, puso fin al proceso disciplinario abierto tras el episodio del pasado 30 de septiembre, aunque dejó intacta la incógnita más relevante: si Jorge Jesus lo convocará para los próximos compromisos del seleccionado.

El delantero, de 41 años, percibe 300 millones de dólares al año por su vinculo con Al Nassr y contratos publicitarios. En conclusión, la multa de 255 euros (USD 286) resultó irrisoria y desató bromas y comentarios en las redes sociales.

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La sanción, divulgada este lunes, confirmó lo que el propio Ronaldo había anticipado semanas atrás en un extenso comunicado público. “Considero que la sanción no debe atenuarse. No soy un jugador cualquiera; soy el capitán del equipo, y eso constituye un factor agravante”, había escrito el delantero del Al Nassr el 6 de octubre, cuando rompió el silencio para ofrecer su versión de los hechos. En aquel texto, aceptó la responsabilidad por su partida intempestiva, pidió disculpas a sus compañeros y al pueblo portugués, y dejó abierta la puerta a un regreso competitivo.

La crisis se desencadenó durante la doble fecha de la Liga de Naciones, a finales de septiembre. Tras ser titular en la victoria sobre Gales en Alvalade, Ronaldo quedó en el banco en el triunfo 2-1 frente a Noruega en Oslo. Según su relato, el técnico le había comunicado a la hora del almuerzo del día del encuentro que debía estar listo para jugar 30 minutos, un pedido que se salía del plan de recuperación física pactado entre ambos antes de la concentración. El portugués calentó durante el entretiempo, pero nunca fue llamado. “El entrenador no me había dado su palabra”, denunció en su comunicado.

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Al día siguiente, la tensión escaló. El presidente de la FPF, Pedro Proença, debió modificar su agenda para viajar a Copenhague y reunirse con el jugador y el técnico. Según el relato de CR7, tras una conversación “profunda, muy directa, sin ningún tipo de filtro”, se alcanzó un acuerdo: Jesus abriría la conferencia de prensa previa al duelo ante Dinamarca reconociendo que había sido él quien propuso el plan para la pretemporada, que Ronaldo nunca pidió jugar y que fue un error haberlo hecho calentar sin darle minutos.

La conferencia de prensa que desencadenó la ruptura

Lo que siguió, según la versión del capitán, deshizo todo lo pactado. “Escuché expresiones y agresividad que no creo que estuvieran justificadas, una actitud de ‘yo quiero, yo puedo y yo mando’ que jamás había escuchado en privado el día anterior”, afirmó Ronaldo. Esa misma noche, el delantero abandonó la concentración y dejó Copenhague en su avión privado con destino a Madrid.

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El comunicado de ocho puntos que publicó días después fue tan extenso como revelador. En él detalló que, incluso antes de la concentración, Jesus había acudido a su casa en Lisboa para repasar los términos del acuerdo. También reveló que, tras el Mundial de 2026 en Estados Unidos, había preparado una carta de despedida para el pueblo portugués, pero que Proença le insistió en que reconsiderara su retiro. Y sobre la relación con el seleccionador, trazó un arco que abarcó desde la confianza inicial —“fue la decisión correcta, como lo demuestran los resultados”, dijo sobre el nombramiento de Jesus— hasta la fractura definitiva provocada por lo que interpretó como una segunda promesa rota.

Pese a la dureza del relato, el tono de reconciliación estuvo presente en cada tramo del texto. Ronaldo se disculpó con sus compañeros por marcharse, reconoció que no saludar a los hinchas tras el partido en Oslo fue un error exclusivamente suyo y pidió perdón a quienes viajaron para verlo. “Cualquiera que esté involucrado en el fútbol, como yo, sabe que, independientemente de la posición individual, las reglas son las mismas para todos”, sentenció.

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El camino de regreso pasa por la convocatoria de Jesus

Con la sanción ya cumplida —el incidente ocurrió el 30 de septiembre y los 30 días se computaron desde la suspensión preventiva—, Ronaldo queda habilitado para los dos partidos que restan en la fase de grupos de la Liga de Naciones: el del 14 de noviembre ante Dinamarca y el del 17 ante Gales en Cardiff. La pelota, sin embargo, está ahora en el campo de Jorge Jesus, quien deberá definir en la próxima convocatoria si cuenta o no con el máximo goleador en la historia del fútbol de selecciones masculinas.

Pedro Proença intervino públicamente en varias ocasiones durante estas semanas para intentar descomprimir la situación. El presidente de la FPF aseguró que tanto el organismo como el seleccionador y el propio jugador están “alineados” en la idea de ver a Ronaldo de vuelta en competición oficial. Aun así, la decisión final recaerá sobre Jesus, cuya relación con el capitán quedó seriamente dañada tras el episodio danés.

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Con 234 partidos internacionales y 146 goles a lo largo de casi 25 años de carrera con Portugal, seis Mundiales disputados, tres títulos con la selección y el récord de ser el primer futbolista en anotar en seis ediciones distintas de la Copa del Mundo, la eventual ausencia de Ronaldo representaría mucho más que un problema táctico. Lo que se pondrá en juego en la próxima lista de Jesus es, en definitiva, la forma en que uno de los deportistas más trascendentes de la historia se despide del equipo que lo vio nacer como futbolista internacional un 20 de agosto de 2003, cuando con apenas 18 años debutó en un triunfo 1-0 ante Kazajistán.