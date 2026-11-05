Nicolas Cage bendice a Ryan Gosling como el nuevo Ghost Rider: "Le deseé la mejor de las suertes"

Nicolas Cage expresó su respaldo a Ryan Gosling ante su próxima interpretación de Ghost Rider en el cine. (REUTERS/Marvel Comics)

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Nicolas Cage respaldó la próxima versión de Ryan Gosling como Ghost Rider y aseguró que sigue en contacto con el actor, casi veinte años después de haber encarnado por primera vez al personaje en la pantalla grande.

“Ryan va a hacer lo suyo con el personaje y espero con ansias verlo. Ryan sabe cómo me siento con respecto a él como actor; hemos tenido buenas conversaciones y mantenemos el contacto”, dijo Cage en declaraciones a The Hollywood Reporter, durante el estreno de su nueva película Madden.

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Y agregó: “Estuve feliz por él, le deseé la mejor de las suertes en sus aventuras y espero ver la película”.

Cage protagonizó Ghost Rider en 2007, encarnando a Johnny Blaze —el acróbata de motocicletas que vende su alma al diablo y se convierte en un cazarrecompensas de demonios— y repitió el papel en la secuela Ghost Rider: Spirit of Vengeance, estrenada en 2012.

Kevin Feige presentó a Ryan Gosling como el nuevo Johnny Blaze durante el panel de Marvel Studios en la Comic-Con de San Diego. (Marvel Comics/REUTERS)

Ambas producciones, realizadas para Sony, acumularon más de USD 361 millones en todo el mundo, aunque recibieron críticas mayoritariamente negativas.

Ahora, Marvel Studios retoma el personaje con una nueva entrega que tendrá a Gosling en el rol protagónico.

El anuncio fue realizado en julio por el presidente del estudio, Kevin Feige, durante el panel de Marvel en el Hall H de la Comic-Con de San Diego, donde el actor subió al escenario ante una sala que lo recibió con euforia.

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Todo sobre la nueva película de Marvel

“Como saben, este es un personaje que he querido interpretar por mucho tiempo”, afirmó Gosling desde el escenario del Hall H.

La iniciativa tomó forma durante el rodaje de Star Wars: Starfighter, la próxima entrega de la saga galáctica prevista para el 28 de mayo de 2027, donde Gosling y el director Shawn Levy coincidieron por primera vez.

Shawn Levy dirigirá la nueva producción del Universo Cinematográfico de Marvel a partir de un guion de Jonathan Tropper. (REUTERS/Aude Guerrucci)

Fue allí donde el actor comenzó a hablar del personaje y Levy se sumó a la idea. “Hermano, vamos a dar una vuelta. Nos vemos en 2028”, dijo el cineasta ante el público del Hall H.

Levy, quien ya había trabajado en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) con Deadpool & Wolverine, dirigirá también esta nueva entrega. El guion estará a cargo de Jonathan Tropper, con quien tanto el director como el actor ya colaboraron en Star Wars: Starfighter.

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La elección de Gosling suma un vínculo adicional con la franquicia: su pareja, la actriz Eva Mendes, participó en la versión original de Cage como Roxane Simpson.

Mendes también expresó su apoyo a que el actor asuma ahora el papel del Motorista Fantasma. Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre si podría retomar ese personaje en la nueva producción.

En la nueva película, Gosling interpretará también a Johnny Blaze, el personaje creado por el guionista Gary Friedrich y el ilustrador Mike Ploog, cuya primera aparición fue en 1972 en el número 5 de Marvel Spotlight.

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Las dos películas de Ghost Rider que protagonizó Nicolas Cage con Sony recaudaron más de 361 millones de dólares a nivel global. (Columbia Pictures)

Se trata de un ser de calavera en llamas que monta una motocicleta ardiente, posee superfuerza, maneja látigos de fuego y puede obligar a sus víctimas a revivir el dolor emocional que han causado a otros mediante la llamada “Mirada de la Penitencia”.

El estreno de la nueva Ghost Rider está pautado para el 28 de julio de 2028. Además de Gosling, el actor Connor Storrie —conocido por su papel en Heated Rivalry— negocia sumarse al proyecto como el villano de la historia.

Esta será la primera incursión de Gosling en el género de superhéroes. El actor, con tres nominaciones al Oscar en su haber, llega al proyecto tras el éxito de Project Hail Mary, adaptación cinematográfica estrenada en marzo que acumuló más de USD 684 millones en la taquilla mundial.

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Cage, por su parte, se encuentra actualmente en la promoción de Madden, el nuevo filme de David O. Russell en el que interpreta al ícono del fútbol americano John Madden.

La película tendrá un estreno limitado en cines antes de comenzar su emisión el 18 de noviembre en Prime Video.