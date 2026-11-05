El caótico último capítulo que anticipó la despedida de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo emitió un comunicado explicando lo que sucedió (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La renuncia definitiva de Cristiano Ronaldo a la Selección de Portugal marca el fin de una era dorada que estuvo marcada por un tenso cruce con su último director técnico, Jorge Jesus. Lo que comenzó como un ambicioso proceso de renovación terminó transformándose en el mayor escándalo del fútbol luso moderno. Medios locales como A Bola, O Jogo y Récord , reconstruyeron minuciosamente los hechos que empujaron al astro de 41 años a tomar la drástica decisión de abandonar el barco internacional tras 23 años de servicio ininterrumpido.

A finales de septiembre de 2026, la atmósfera en la concentración portuguesa respiraba optimismo. Tras una aceptable participación de la selección lusa en el Mundial 2026 (quedaron eliminados en octavos de final al caer ante España en tiempo de descuento) Cristiano Ronaldo se había presentado ante el flamante seleccionador, Jorge Jesus, asegurando estar plenamente predispuesto a aceptar las directivas tácticas, incluyendo la posibilidad de dosificar sus minutos en cancha. El estratega de 72 años lo ratificó como una pieza importante, pero bajo una condición implícita: cuidar su estado físico.

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El conflicto estalló en Oslo durante el encuentro de la UEFA Nations League frente a Noruega. De acuerdo con las revelaciones del círculo íntimo de Ronaldo expuestas, existía un acuerdo previo donde el futbolista aceptaba arrancar desde el banco con la promesa de ingresar a disputar los últimos 30 minutos del compromiso.

Jesus ordenó al capitán realizar movimientos precompetitivos durante todo el segundo tiempo. Sin embargo, el silbatazo final decretó la victoria lusa por 1-2 sin que el histórico ‘7’ pisara el césped un solo segundo. La humillación visual ante el mundo encendió la pólvora. Cristiano abandonó el terreno con gestos evidentes de enfado, ignorando los festejos de sus compañeros con la afición itinerante.

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Cristiano Ronaldo fue suplente y no ingresó en un partido contra Noruega (Reuters)

Con el plantel trasladado a Copenhague para preparar el siguiente choque, los intentos de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), encabezados por Pedro Proença, buscaron coser una herida profunda. Se llevó a cabo una reunión de emergencia donde se redactó un documento de consenso. En este, el técnico admitiría públicamente haberse equivocado en la gestión de los cambios y en desgastar a un futbolista de la envergadura del ex Real Madrid.

Pero la tregua duró apenas unas horas. Al sentarse frente a los micrófonos en la conferencia de prensa oficial, Jorge Jesus optó por ignorar el pacto. El DT apeló a su vanidad, asumiendo su autoridad absoluta al declarar que él era quien decidía estratégicamente quién jugaba y quién no. Además, justificó la inactividad alegando que el delantero no se ejercitaba al mismo ritmo los primeros días posteriores a los encuentros en la liga árabe.

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Al enterarse de que el entrenador no había cumplido su palabra y, por el contrario, exhibía una actitud que Ronaldo tildó de “agresiva e injustificada”, el goleador tomó una determinación letal: abandonó intempestivamente la concentración de la selección en Dinamarca. Subió a un jet privado con destino a España sin el aval de la comitiva oficial.

A través de su cuenta de Instagram, el astro lanzó su primer aviso: “A su debido tiempo, contaré la verdad a todos los portugueses sobre los motivos que me llevaron a abandonar la selección”. La respuesta institucional de la FPF no se hizo esperar para resguardar la autoridad del seleccionador. El 10 de octubre se le abrió un expediente disciplinario urgente, aplicando una suspensión temporal preventiva y una multa económica. Aunque Ronaldo emitió una carta posterior disculpándose con los hinchas por las formas de su salida, dejó en claro un ultimátum inapelable: no regresaría mientras Jorge Jesus siguiera en el cargo.

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El astro portugués abandonó la concentración sin previo aviso (Reuters)

Finalmente, el astro luso publicó un descargo relatando su versión de los hechos, de la cuál Jorge Jesus prefirió no hacer declaraciones. Si bien apuntó contra el trato que recibió por parte del técnico, CR7 aceptó la culpabilidad de su accionar. En relación al DT, fue tajante: aseguró que no “cumplió su palabra” y aclaró que en la conferencia de prensa que detonó su salida apresurada de la concentración de Portugal escuchó “expresiones y agresividad que no creo que estuvieran justificadas”.

Aquel comunicado fue el punto final de su relación con todo lo que respecta a la Selección de Portugal, hasta hoy, cuando a pesar de haber sido incluido en la prelista de 50 futbolistas para los duelos contra Dinamarca y Gales como una vía de reconciliación ideada por la dirigencia, decidió cortar el lazo de forma irreversible.

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A través de sus redes oficiales, el futbolista publicó un emotivo video de 5 minutos de duración para anunciar formalmente su retirada definitiva de la escuadra nacional. En la grabación, visiblemente conmovido, Cristiano se despidió con palabras punzantes pero directas:

“Ha llegado el momento de colgar y devolver la camiseta número 7 de nuestra selección. Nunca la sentí como exclusivamente mía, pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla. Hoy llega el momento de entregarla al futuro”.

El delantero, máximo artillero histórico de su país con 146 goles en 234 apariciones internacionales, concluyó asegurando que se marcha con la frente en alto y orgulloso por haberle entregado a su patria una Eurocopa y dos Nations League, cerrando el capítulo más glorioso de su carrera deportiva bajo un telón empañado por la polémica.

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