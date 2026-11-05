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Russell Brand es declarado culpable de violación y agresión sexual

El actor y comediante de 51 años fue remitido a prisión preventiva de inmediato

Russell Brand
El actor Russell Brand fue declarado culpable de un cargo de violación y tres cargos de agresión sexual en Londres. (REUTERS/Jack Taylor)
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Un jurado del Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, declaró culpable al actor y comediante Russell Brand de un cargo de violación y tres cargos de agresión sexual, tras dos días de deliberaciones que pusieron fin a un juicio que duró menos de cuatro semanas.

El juicio había comenzado el 12 de octubre en la corte londinense.

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Brand, de 51 años, enfrentaba en total siete cargos: tres por violación, tres por agresión sexual y uno por intento de agresión deshonesta, basados en las denuncias de seis mujeres que declararon ante el tribunal con derecho a anonimato de por vida.

Tras conocerse el veredicto, el juez Mr. Justice Bennathan ordenó la prisión preventiva del actor y fijó la audiencia de sentencia para el lunes.

“Las consecuencias de esto son inevitablemente una pena de privación de libertad de cierta duración”, dijo Bennathan en la sala.

Laura Brand, esposa del actor, presenció el veredicto desde la galería pública del Tribunal de la Corona de Southwark. (REUTERS/Hannah McKay)
Laura Brand, esposa del actor, presenció el veredicto desde la galería pública del Tribunal de la Corona de Southwark. (REUTERS/Hannah McKay)

Brand fue trasladado a custodia de inmediato, con dos oficiales de seguridad en el estrado a su lado. Su esposa, Laura Brand, presenció el momento desde la galería pública.

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El jurado lo encontró no culpable de los otros dos cargos de violación y del cargo de intento de agresión deshonesta.

Los cargos por los que Brand fue hallado culpable corresponden a hechos ocurridos entre 2004 y 2009.

La tercera denunciante alegó que Brand le tocó los pechos en una fiesta en el Nordic Bar de Londres en 2004 —cargo por el que fue declarado culpable—, mientras que el cargo de violación oral relacionado con esa misma noche resultó en un veredicto de no culpable.

La cuarta denunciante afirmó que Brand la empujó contra una pared y la besó de forma agresiva en una emisora de radio en 2004 o 2005.

Las denuncias que llevaron a Brand a juicio abarcan hechos ocurridos entre 1999 y 2009. (REUTERS/Julia Quenzler)
Las denuncias que llevaron a Brand a juicio abarcan hechos ocurridos entre 1999 y 2009. (REUTERS/Julia Quenzler)

La quinta denunciante declaró que Brand la penetró analmente sin consentimiento en su domicilio de Londres en 2009, en lo que constituyó el cargo de violación por el que fue hallado culpable.

La sexta denunciante, exempleada de Channel 4, alegó una agresión de carácter sexual en el lugar de trabajo también en 2009.

¿Qué cargos le impuso el jurado y cuándo será la sentencia?

Las seis mujeres tomaron la decisión de dar un paso adelante después de ver un documental emitido por Channel 4 en 2023 y de leer sobre el caso en The Times.

La defensa del actor sostuvo que ese material audiovisual “envenenó deliberadamente el pozo de la justicia” y “corrompió fundamentalmente” a las denunciantes.

La acusación, en cambio, argumentó que el documental no fue una “fuerza mágica” que llevó a seis mujeres distintas a “reinterpretar” sus recuerdos, sino que les dio el impulso para contar historias que las habían “perseguido durante años”.

El actor y comediante Russell Brand, de 51 años, fue remitido a prisión preventiva de inmediato tras conocerse el veredicto. La sentencia se conocerá el próximo lunes. (EPA/HERBERT NEUBAUER)
El actor y comediante Russell Brand, de 51 años, fue remitido a prisión preventiva de inmediato tras conocerse el veredicto. La sentencia se conocerá el próximo lunes. (EPA/HERBERT NEUBAUER)

Russell Brand tomó la palabra en el estrado el 28 de octubre. Declaró ante el jurado que las acusaciones habían sido “profundamente traumáticas” y tuvieron un impacto “devastador” en su vida.

Afirmó además que considera el consentimiento sexual como algo “fundamental”. Su abogado defensor señaló en su alegato final que no existía “ninguna prueba de que sea una especie de psicópata que viola a personas y lo considera normal”.

El período que abarca las denuncias coincide con la etapa en que Brand pasó de ser un actor poco conocido a alcanzar lo que él mismo describió como una “fama vertiginosa”, en parte impulsada por su relación con la cantante Katy Perry.

La sentencia se conocerá el próximo lunes 8 de noviembre en el Tribunal de la Corona de Southwark.

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