El detalle detrás del anunció del retiro de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal tras su escandalosa pelea con el entrenador

El futbolista decidió ponerle punto final a su carrera en el equipo nacional luego de 23 años

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La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) respondió este jueves al anuncio de Cristiano Ronaldo con un comunicado en el que dejó en claro que “se niega a permitir que esta despedida tenga lugar sin el debido homenaje”. El anuncio de su adiós de la selección, difundido a través de un video en sus redes sociales, llegó horas antes de que el entrenador Jorge Jesus publicara este viernes la lista de convocados para la próxima fecha de la Liga de Naciones UEFA, y fue el último desaire del delantero al entrenador: Ronaldo sabía que iba a ser citado y publicó la noticia sin avisarle a Jesus, pero sí anticipándole al presidente de la Federación Pedro Proença.

“CR7 informó a Pedro Proença de su renuncia a la Selección, Jorge Jesús no. Cristiano sabía que el seleccionador lo convocaría este viernes y decidió marcharse con antelación”, informó el diario A Bola de Portugal. La periodista Irene Palma detalló que la leyenda “sabía” que iba a recibir la convocatoria, pero “no quería volver a la selección con Jorge Jesus como entrenador”. Todo esta escena se desarrolló “sin que ambos hablaran previamente”. El entrenador y el histórico jugador no volvieron a tener contacto desde el enorme escándalo que tuvo a CR7 abandonando la concentración en plena Fecha FIFA.

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El diario portugués Record confirmó que no hubo aviso a Jorge Jesus y agregó una capa más al análisis: “Cristiano Ronaldo no ha respondido a los mensajes enviados por el seleccionador nacional en las últimas semanas”.

Como contrapartida, la FPF difundió un comunicado apenas minutos después del video que publicó Cristiano. En su mensaje oficial, la entidad expresó su “más profundo y duradero agradecimiento” al que definió como “eterno capitán” y anunció su voluntad activa de organizar una despedida a la altura de su trayectoria. “Es nuestro firme e inmenso deseo organizar, planificar, participar y colaborar activamente en lo que siempre será un merecido homenaje a la inmensa trayectoria de Cristiano Ronaldo, en el que los aficionados y el país puedan aplaudir y celebrar, una vez más, al jugador que tanto nos ha dado”, reza el texto firmado por la Junta Directiva desde Ciudad del Fútbol, en Oeiras.

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El organismo destacó que Ronaldo disputó 234 partidos y anotó 146 goles con la camiseta nacional, además de haber sido “un líder inspirador, un ejemplo de dedicación y el máximo símbolo del espíritu” del seleccionado. El comunicado cerró con una arenga que mezcla agradecimiento y futuro: “¡Este siempre será tu hogar! ¡¡¡Vamos a por la meta 1000!!!”, en alusión a los mil goles que el delantero pretende alcanzar en su trayectoria. El jugador de 41 años acumula 985 gritos en 1343 partidos como profesional.

Incluso el propio Proença difundió un extenso comunicado en su perfil oficial donde dijo que es “para siempre” el capitán de Portugal. Lo definió como “hombre, atleta, referencia, héroe, líder” y remarcó: “Las puertas de la Federación Portuguesa de Fútbol siempre estarán abiertas para Cristiano Ronaldo. Gracias por todo y por tanto”. “Cristiano Ronaldo será, para Portugal, más que un jugador. El día que anuncia su adiós de la selección nacional, en nombre de la Federación Portuguesa de Fútbol y de todo el fútbol portugués, le agradecemos a Cristiano Ronaldo por todo lo que nos dio. Y fue mucho más que eso. Más que las victorias, los trofeos y los récords, más que el estatus del más internacional de todos los tiempos y el máximo anotador en nuestra historia, sigue siendo el ejemplo y la inspiración. La inspiración de alguien que llevó a Portugal a todo el mundo. Quien, en todo el planeta, cada vez que se mencionó en Portugal, alguien respondió con Cristiano Ronaldo. Y el ejemplo para todos los que sueñan con ser, cada día, mejores”. La cuenta oficial de la selección de Portugal también tenía preparada una producción audiovisual.

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La Federación Portuguesa de Fútbol publicó un video minutos después de conocerse la noticia del retiro

La velocidad del comunicado de la FPF, del video de la cuenta oficial y del extenso mensaje de Pedro Proença parecen respaldar la información que comunicó A Bola: el presidente había sido advertido de que iba a difundir su anuncio de retirada en redes sociales. Sin embargo, Cristiano no tuvo ningún contacto previo con Jesus. El entrenador iba a incluir a Ronaldo en la convocatoria que difundirá este viernes, con la mira puesta en los duelos ante Dinamarca de local y contra Gales de visitante por la Liga de las Naciones UEFA.

De acuerdo con el medio lisboeta, la última conversación entre Ronaldo y Jesus se produjo la mañana del 30 de septiembre, durante la polémica semana en que el delantero abandonó la concentración de Portugal sin autorización. En aquella jornada, los dos se reunieron junto a Proença, y desde entonces no volvieron a hablar. “Ni Jorge Jesus ni Pedro Proença querían que su retiro se produjera de esta manera, pero no pudieron disuadir a CR7 de su decisión de dejar Portugal como titular, no como suplente”, expresó la periodista Irene Palma.

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El quiebre definitivo se precipitó en la ventana de septiembre de la Liga de Naciones. En el partido ante Noruega en Oslo, Jesus dejó a Ronaldo en el banco y no le dio minutos en la victoria por 2 a 1. Cuando el delantero supo que tampoco sería titular ante Dinamarca en Copenhague, abandonó la concentración sin permiso. Días después, el propio Ronaldo aseguró que el entrenador había faltado a su palabra sobre la gestión de sus minutos.

La FPF abrió un expediente que derivó en una suspensión de 30 días y una sanción económica. Aunque a principios de octubre Ronaldo declaró que estaría disponible una vez cumplido el castigo, las semanas sin recomposición del vínculo con Jesus sellaron su decisión.

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Ronaldo debutó con el seleccionado en agosto de 2003, a los 18 años, ante Kazajistán y en reemplazo de Luís Figo. Desde entonces acumuló 234 partidos y 146 goles, lo que lo convierte en el máximo anotador de la historia de las selecciones masculinas. Con Portugal conquistó tres títulos: la Euro 2016 en Francia y dos ediciones de la Liga de Naciones UEFA, la primera de ellas como anfitrión en 2019.

El capítulo final de su etapa internacional estuvo marcado por debates sobre su rol. En el Mundial de Qatar 2022, el entonces técnico Fernando Santos lo relegó al banco en los octavos de final ante Suiza y en los cuartos ante Marruecos, que eliminó a Portugal. En la Euro 2024 en Alemania, el seleccionado cayó en cuartos sin goles de Ronaldo. Tras la Copa del Mundo 2026, disputada en Estados Unidos, México y Canadá, donde Portugal quedó fuera en octavos de final ante España, el delantero ya había redactado una carta de despedida, aunque la propia FPF le pidió que continuara para acompañar la transición técnica.

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El comunicado de la Federación de Portugal tras el retiro de Cristiano Ronaldo