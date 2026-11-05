La contundente sentencia de Colapinto cuando le preguntaron qué cambiaría de la F1: “Es muy difícil de entender”

Franco Colapinto fue tajante respecto al cambio de normativa de motores en la Fórmula 1 (REUTERS/Adriano Machado)

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Franco Colapinto afrontará por tercera vez en su trayectoria el Gran Premio de Brasil. El argentino, que disfruta en San Pablo la multitud albiceleste que lo acompaña, participó de la jornada de medios durante el día jueves en Interlagos y se refirió al futuro de la Fórmula 1. En una temporada marcada por importantes cambios en la normativa técnica, el piloto de Alpine puntualizó sobre la ansiada vuelta de los motores V8.

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, es el principal impulsor del regreso de los históricos motores a la Máxima en lugar de los híbridos —a combustión y eléctrico—, que en 2026 pasó a compartir la potencia en partes iguales. Más allá de que el proceso podría tardar años en ejecutarse, Colapinto fue contundente a la hora de responder “¿qué cambiaría de la F1?”.

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“El motor V8... Algo que sea más fácil de manejar. Creo que se volvió muy tecnológica y también se volvió muy difícil de entender. Creo que algo que sea más simple, que sea más fácil para los pilotos. Prácticamente los pilotos hoy tienen que ser ingenieros también, porque hay mucho que leer y muchos datos que entender”, argumentó el argentino en Interlagos.

Durante su explicación, ejemplificó las dificultades que sufrieron algunos pilotos en la temporada: “Obviamente, no va a ser más fácil de manejar, pero más consistente y que no haya problemas que te hagan perder cinco décimas en una largada, como lo que le pasó a Russell en México, que a veces es complicado de entender”.

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Las unidades de potencia de 2026 que reparten un 54% para el motor de combustión y un 46% para la batería eléctrica

En septiembre, durante el Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil que se llevó a cabo en Argentina, Mohammed Ben Sulayem se refirió a la posibilidad de cambiar el reglamento para consumar el regreso de los motores V8. “Está madurando esto y pronto se viene este nuevo motor y hemos consultado a los pilotos y el V8 es más económico, más sencillo, más confiable y más liviano. Estos son los objetivos que buscamos a nivel de sostenibilidad de negocio, que sea menos costoso para el piloto y que para el espectador suene mejor”, comentó.

Luego del importante cambio de rumbo en la normativa 2026, donde se destacan las unidades de potencia que reparten un 54% para el motor de combustión y un 46% para la batería eléctrica, la próxima actualización relevante está planificada para la temporada 2031, según detalló el portal especializado The Race.

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Colapinto disputará su tercera carrera en el Gran Premio de Brasil: abandonó en 2024 y terminó 15° en 2025 (REUTERS/Daniel Becerril)

En otro plano, Colapinto aprovechó el encuentro con los medios en Interlagos para realizar una evaluación sobre su temporada con Alpine a falta de cuatro carreras para el cierre. “Creo que positivo. En general fue un año que arrancó un poco más complicado y después fuimos mejorando y el equipo con respecto al año pasado dio un salto muy grande, así que contento con el balance hasta ahora. Obviamente que hay mucho por mejorar y por seguir trabajando, pero es un buen salto en comparación del año pasado. Creo que en cuanto a lo que tuvimos que trabajar y en cuanto a lo que teníamos como expectativa, si bien obviamente por ahora está más complicado llegar al quinto puesto en el campeonato con lo que pasó las últimas carreras, sigue siendo positivo”, analizó el piloto argentino.

A esto, agregó: “Seguimos dando saltos carrera tras carrera, seguimos entendiendo un poco más el auto, creo que para el año que viene tenemos un claro panorama de dónde hay que mejorar y es positivo. Obviamente hay que intentar quizás por momentos ser un poco más consistentes y mejorar, pero creo que lo más positivo es el salto de equipo, ¿no? Como equipo”. La penalización que lo privó de terminar séptimo en México supuso un duro golpe para el argentino y para Alpine, que quedó a 39 unidades del quinto puesto de Racing Bulls en el Campeonato de Constructores.

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Más allá de la delicada situación del equipo francés, Colapinto se mostró optimista de cara al progreso de la escudería de cara al 2027. “Creo que cada año que empieza de cero es un poco reaprender otra vez en dónde hay que mejorar. Sabemos en la dirección que tenemos que ir para mejorar algunos problemas que tenemos, pero obviamente hasta que no lo probemos es difícil saber. Pero en general creo que va a ser mejor seguro que este año. Hay que ver cuánto mejoran los demás. Cuando termine la temporada es un poco una carrera de ingenieros saber cuánto mejora cada equipo, entonces ahí hay que esperar y ver qué pasa”, destacó.

La actividad en la pista de Interlagos comenzará el viernes a las 12:30 (hora argentina) con la FP1, mientras que a las 16:00 serán las segundas prácticas. Tras el cierre de los entrenamientos a las 11:30 del sábado, la clasificación para delimitar la grilla está pautada para las 15:00. La carrera principal del Gran Premio de Brasil será el domingo a las 14:00.

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