La decepción de Franco Colapinto tras su abandono en el GP de Singapur de Fórmula 1: “Espero revertir este momento malo”

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*La palabra de Franco Colapinto

Franco Colapinto abandonó en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 disputado este domingo en el Circuito Callejero de Marina Bay, que desde 2008 alberga una carrera nocturna. En los boxes, el piloto argentino de 23 años habló sobre su deserción.

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“Un problema de transmisión. No iba ni para atrás el auto. Hay que entender qué pasó. Una pena. Dos problemas en un mismo fin de semana... Hay que volver con el equipo, trabajar y estar más fuerte”, declaró en el micrófono de ESPN.

No obstante, el pilarense se ilusiona con las próximas carreras: “Se viene la parte del año que más espero yo y que más me gusta, la de Estados Unidos, México y Brasil. Tengo que resetearme y volver más fuerte y empezar otra vez porque fueron fines de semana muy duros. No estuve teniendo el mejor de los fines de semana últimamente y fue definitivamente el peor triplete de mi carrera. Quedan dos tripletes (tres fechas seguidas). Espero revertir este momento malo que estoy pasando”.

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Alpine informó que el inconveniente que tuvo el A526 de Colapinto fue debido a un posible problema en la transmisión. Una vez que el monoplaza llegue a los boxes se investigarán en profundidad la causa.

*El abandono de Colapinto

Fue el segundo abandono del piloto argentino en la temporada. Se suma al choque a su compañero de equipo Pierre Gasly en Azerbaiyán en el que ambos quedaron afuera.

Hasta el momento de su abandono Colapinto venía cumpliendo con una buena labor. Si bien clasificó 16º para la carrera dominical, el corredor bonaerense largó 15º ya que Isack Hadjar tuvo cambios en su Red Bull y partió desde boxes al igual que los competidores de Aston Martin, Fernando Alonso y Lance Stroll.

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Franco al igual que su compañero de equipo Pierre Gasly comenzó con neumáticos medios. Otra vez el pilarense tuvo una buena largada y superó a Gabriel Bortoleto (Audi). En el inicio se ubicó 14º detrás de Arvid Lindblad (Racing Bulls) y delante de Alex Albon (Williams). Aunque desde el fondo se vino George Russell con su Mercedes (penalización por cambió de elementos en su motor) y buscó superar a Franco.

En la sexta vuelta Colapinto, debido a la persecución por Lindblad, pudo controlar su auto que se movió en una curva a la derecha. Luego de cumplir el siguiente giro fue superado por Russell.

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Cámara a bordo de la largada de Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur

En la novena ronda la carrera se neutralizó para retirar el Audi de Bortoleto que sufrió fallas mecánicas. En el siguiente giro se reinició la carrera y Colapinto superó a Linbland.

En el 12º giro, Franco manifestó problemas de energía, un inconveniente que padeció en la carrera Sprint en la que tuvo que abandonar por ese motivo. Sin embargo, esa merma cesó y buscó acercarse a Carlos Sainz (Williams).

Colapinto fue más rápido que Sainz en los relojes durante la vuelta 27 con un tiempo de 1m39s265 contra 1m39s352 del español. Aunque Hadjar redujo la diferencia con Franco con un crono de 1m38s752. Dos vueltas más tarde Esteban Ocon (Haas) cumplió con su parada en los boxes y Franco ganó un puesto para ser 13º. Lo propio Gasly en la ronda siguiente en la que fue 14º.

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Aunque en el giro 32º el A526 de Colapinto se detuvo por una falla y se vio humo en la suspensión delantera. Franco quedó parado en la vía de escape de una curva y si bien logró encender su monoplaza, lo guardó en un sector interno para evitar el Auto de Seguridad en pista.

Como indicó Franco, el otro inconveniente en su auto fue en la carrera Sprint en la que debió abandonar por una falla en la energía de su motor eléctrico. “Había una oportunidad. Una lástima obviamente... Un problema del auto ajeno a nosotros, veremos exactamente qué es. Una lástima porque la verdad que era una buena oportunidad. Ahora intentaremos arreglarlo y volver en la qualy, sin las vueltas de la Sprint Race. Pero, bueno, ojalá podamos hacer un par de cambios buenos y estar bien para la qualy”, planteó el corredor argentino en la rueda de prensa posterior a la competencia sabatina. “No lo sabemos. Creo que simplemente algo se rompió, está claro. No sé qué fue. Todo se apagó. La pantalla simplemente murió. Todo murió. El motor, las marchas, la pantalla... todo. Así que no sé. Habrá que ver qué pasó”, planteó ante las cámaras de F1TV.

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Se vendrán un fin de semana de descanso y la acción continuará con el Gran Premio de los Estados Unidos en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas, el 25 de octubre. En Norteamérica, Franco Colapinto buscará revancha.