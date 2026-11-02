Panamá

Yoqueta panameña sufre un aparatoso accidente en la pista del Hipódromo Presidente Remón

Aldrid Tejada presenta tres costillas fracturadas, una lesión en la clavícula, fractura en la zona pélvica y una perforación leve de un pulmón

Todavía no existe un pronóstico clínico oficial sobre el tiempo de recuperación de Aldrid Tejada. (Instagram)
Todavía no existe un pronóstico clínico oficial sobre el tiempo de recuperación de Aldrid Tejada. (Instagram)
Guardar

La yoqueta panameña, Aldrid Tejada, pasará por el quirófano tras sufrir una aparatosa caída que le provocaron fracturas múltiples, mientras montaba en la séptima carrera del Hipódromo Presidente Remón, en la ciudad capital.

La profesional del sillín presenta tres costillas fracturadas, una lesión en la clavícula, fractura en la zona pélvica y una perforación leve de un pulmón.

PUBLICIDAD

El cuadro obligó a colocarle un drenaje torácico para evacuar sangre acumulada alrededor de los pulmones, según se informó.

La caída ocurrió el jueves 29 de octubre, durante la última carrera de la cartilla de esa jornada.

El origen del siniestro fue la fractura de una pata delantera del ejemplar Sol Polizón, que desató una reacción en cadena.

Destacada en la pista, Tejada emergía como una de las promesas femeninas del hipismo panameño. (Instagram)
Destacada en la pista, Tejada emergía como una de las promesas femeninas del hipismo panameño. (Instagram)

El tropiezo posterior del caballo On Fire, montado en ese momento por Tejada, terminó por derribarla. De esa secuencia se derivaron las lesiones de alta complejidad que hoy la tienen fuera de competencia.

La fractura del ejemplar que montaba Tejada se produjo aproximadamente entre los 500 y 600 metros de recorrido añade un dato técnico relevante, pues indica que el accidente ocurrió ya con la carrera lanzada y a una velocidad considerable, lo que incrementa la violencia del impacto y la dificultad de reacción del jinete.

PUBLICIDAD

En ese tramo de carrera, los caballos suelen encontrarse en plena aceleración o ya manteniendo ritmos altos cercanos al máximo esfuerzo, especialmente si se trata de distancias intermedias o largas donde el ritmo sostenido es clave para el resultado.

El conjunto de fracturas y la perforación pulmonar de Tejada derivó en varias intervenciones quirúrgicas. El equipo médico debió actuar con rapidez para controlar el sangrado acumulado en la zona torácica.

La combinación de fracturas de costillas, clavícula y pelvis, sumada al compromiso pulmonar, ubica el cuadro entre los más graves registrados recientemente en la actividad hípica panameña.

Versiones afirman que la pista se encontraba mojada debido a las lluvias registradas ese día, condición que siempre representa un factor de riesgo adicional. EFE/Ballesteros/Archivo
Versiones afirman que la pista se encontraba mojada debido a las lluvias registradas ese día, condición que siempre representa un factor de riesgo adicional. EFE/Ballesteros/Archivo

Omar Batista, mánager de la yoqueta e integrante del equipo de comunicaciones del Hipódromo Presidente Remón, proyectó un tiempo de recuperación prolongado.

“Podría estar inactiva aproximadamente un año”, estimó Batista, aunque aclaró que se trata de un cálculo basado en su experiencia en el ámbito hípico y no en un parte médico formal.

Esa salvedad resulta relevante: no existe todavía un pronóstico clínico oficial sobre los tiempos de recuperación de Tejada. La cifra de un año funciona, por ahora, como una referencia extraoficial mientras avanza el tratamiento.

El Hipódromo Presidente Remón se define públicamente con el lema “La cuna de los mejores jinetes del mundo”. Esa frase, asociada históricamente a figuras masculinas del circuito, hoy también incluye a jinetes como Tejada.

Su presencia en las principales cartillas y clásicos nacionales forma parte de ese cambio.

El Hipódromo Presidente Remón se define con el lema "Cuna de los mejores jinetes del mundo". (Internet)
El Hipódromo Presidente Remón se define con el lema "Cuna de los mejores jinetes del mundo". (Internet)

En el mismo accidente también resultó lesionado el jinete Josué Osorio, quien se encuentra estable y se recupera en su residencia.

El accidente que lesionó gravemente a Tejada tuvo lugar en la séptima carrera de la jornada en el Hipódromo Presidente Remón, fecha que las crónicas destacan como la última carrera de la cartilla de ese día.

Este detalle temporal es significativo, ya que las pruebas que cierran una cartilla suelen concentrar altos niveles de tensión competitiva, debido a que muchas apuestas acumuladas dependen de su resultado y a que es habitual que participen ejemplares y jinetes con expectativas relevantes en el circuito local.

La información disponible indica que la pista se encontraba mojada debido a las lluvias registradas ese día, condición que siempre representa un factor de riesgo adicional, tanto para la estabilidad de los caballos como para el equilibrio de los jinetes en plena carrera.

Sin embargo, el propio mánager de Tejada, subrayó que, en su opinión, el estado húmedo de la pista no influyó de manera directa en el accidente, atribuyendo las causas del percance principalmente a una fractura súbita del ejemplar Sol Polizón y al consecuente tropiezo del caballo On Fire, montado por la deportista.

Temas Relacionados

PanamáYoquetaAldrid TejadaAccidenteHipódromoPresidente RemónLesiónClavículaFracturasCarreraOmar BatistaCartillaOn FireCaballo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Panamá derrota a Cuba y se corona campeón de la Copa de Naciones de Futsal, realizada en Managua

Cerró un torneo perfecto en el que terminó invictó y consolidó su condición de potencia emergente en el fútbol sala regional

Panamá derrota a Cuba y se corona campeón de la Copa de Naciones de Futsal, realizada en Managua

Joven aspirante a guardia aeronaval muere en Panamá tras incidente en prueba de flotabilidad controlada

Sufrió una inmersión inesperada durante el ejercicio, de acuerdo con la información oficial

Joven aspirante a guardia aeronaval muere en Panamá tras incidente en prueba de flotabilidad controlada

Panamá vence a Costa Rica y buscará ante Cuba otro título de futsal en Nicaragua

El conjunto dirigido por Jaime Aizpú terminó invicto la fase de grupos y enfrentará a Cuba este sábado 31 de octubre en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua.

Panamá vence a Costa Rica y buscará ante Cuba otro título de futsal en Nicaragua

Mulino anuncia que sancionará el lunes la nueva ley de descuentos para jubilados en Panamá

El texto aprobado modifica la propuesta que el Ejecutivo rechazó en septiembre e incorpora nuevas rebajas para adultos mayores, después de conversaciones con representantes del sector privado.

Mulino anuncia que sancionará el lunes la nueva ley de descuentos para jubilados en Panamá

Panamá exportó bienes por más de USD 822 millones durante los primeros nueve meses de 2026

Al incorporar los productos de valor agregado de los regímenes especiales, el total alcanzó USD 1.157,8 millones, un aumento de 17,2%.

Panamá exportó bienes por más de USD 822 millones durante los primeros nueve meses de 2026

TECNO

Cómo saber si alguien espía su WhatsApp y los pasos para recuperarlo

Cómo saber si alguien espía su WhatsApp y los pasos para recuperarlo

Cómo limpiar la caché de tu PC y por qué puede ayudar a liberar espacio y resolver errores

Truco de restauración fotográfica con Gemini: cómo devolver el color y el detalle a retratos históricos

Epic Games Store regala cuatro juegos para PC: cómo reclamarlos antes de que terminen las ofertas

Dónde está la papelera de WhatsApp: cómo encontrarla y qué archivos se pueden borrar

ENTRETENIMIENTO

Sky Daily, viuda de Hulk Hogan, niega las acusaciones de grooming: "Esto ha llegado a un territorio conspirativo"

Sky Daily, viuda de Hulk Hogan, niega las acusaciones de grooming: "Esto ha llegado a un territorio conspirativo"

AuronPlay prepara un viaje a El Salvador para despedir a Komanche con un "homenaje de flores"

Influencer fitness y estrella de OnlyFans murió a los 29 años en accidente de motocicleta

Jennifer Lawrence revela qué parte de su cuerpo no se recuperó tras sus partos: "No hay vuelta atrás"

Willem Dafoe reveló que tiene fobia a las alturas y contó cómo enfrentó sus miedos durante el rodaje de “Tenzing”

MUNDO

Donald Trump sostuvo que “en algún momento” EEUU tendrá que darle “un golpe contundente” al régimen de Irán

Donald Trump sostuvo que “en algún momento” EEUU tendrá que darle “un golpe contundente” al régimen de Irán

Ucrania afirmó que concluyó el alto el fuego en Oleshky, ciudad devastada por la guerra, tras la evacuación de cientos de civiles

Elecciones en Bulgaria: los sondeos le dan el triunfo a la candidata presidencial prorrusa Iliana Yotova

El jefe electoral de Israel aseguró que la investigación por presunta injerencia extranjera no cambiará el resultado de los comicios

El ex primer ministro Naftali Bennett anunció que recomendará al rival de Netanyahu para formar gobierno en Israel