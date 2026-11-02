Yoqueta panameña sufre un aparatoso accidente en la pista del Hipódromo Presidente Remón

Todavía no existe un pronóstico clínico oficial sobre el tiempo de recuperación de Aldrid Tejada. (Instagram)

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La yoqueta panameña, Aldrid Tejada, pasará por el quirófano tras sufrir una aparatosa caída que le provocaron fracturas múltiples, mientras montaba en la séptima carrera del Hipódromo Presidente Remón, en la ciudad capital.

La profesional del sillín presenta tres costillas fracturadas, una lesión en la clavícula, fractura en la zona pélvica y una perforación leve de un pulmón.

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El cuadro obligó a colocarle un drenaje torácico para evacuar sangre acumulada alrededor de los pulmones, según se informó.

La caída ocurrió el jueves 29 de octubre, durante la última carrera de la cartilla de esa jornada.

El origen del siniestro fue la fractura de una pata delantera del ejemplar Sol Polizón, que desató una reacción en cadena.

Destacada en la pista, Tejada emergía como una de las promesas femeninas del hipismo panameño. (Instagram)

El tropiezo posterior del caballo On Fire, montado en ese momento por Tejada, terminó por derribarla. De esa secuencia se derivaron las lesiones de alta complejidad que hoy la tienen fuera de competencia.

La fractura del ejemplar que montaba Tejada se produjo aproximadamente entre los 500 y 600 metros de recorrido añade un dato técnico relevante, pues indica que el accidente ocurrió ya con la carrera lanzada y a una velocidad considerable, lo que incrementa la violencia del impacto y la dificultad de reacción del jinete.

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En ese tramo de carrera, los caballos suelen encontrarse en plena aceleración o ya manteniendo ritmos altos cercanos al máximo esfuerzo, especialmente si se trata de distancias intermedias o largas donde el ritmo sostenido es clave para el resultado.

El conjunto de fracturas y la perforación pulmonar de Tejada derivó en varias intervenciones quirúrgicas. El equipo médico debió actuar con rapidez para controlar el sangrado acumulado en la zona torácica.

La combinación de fracturas de costillas, clavícula y pelvis, sumada al compromiso pulmonar, ubica el cuadro entre los más graves registrados recientemente en la actividad hípica panameña.

Versiones afirman que la pista se encontraba mojada debido a las lluvias registradas ese día, condición que siempre representa un factor de riesgo adicional. EFE/Ballesteros/Archivo

Omar Batista, mánager de la yoqueta e integrante del equipo de comunicaciones del Hipódromo Presidente Remón, proyectó un tiempo de recuperación prolongado.

“Podría estar inactiva aproximadamente un año”, estimó Batista, aunque aclaró que se trata de un cálculo basado en su experiencia en el ámbito hípico y no en un parte médico formal.

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Esa salvedad resulta relevante: no existe todavía un pronóstico clínico oficial sobre los tiempos de recuperación de Tejada. La cifra de un año funciona, por ahora, como una referencia extraoficial mientras avanza el tratamiento.

El Hipódromo Presidente Remón se define públicamente con el lema “La cuna de los mejores jinetes del mundo”. Esa frase, asociada históricamente a figuras masculinas del circuito, hoy también incluye a jinetes como Tejada.

Su presencia en las principales cartillas y clásicos nacionales forma parte de ese cambio.

El Hipódromo Presidente Remón se define con el lema "Cuna de los mejores jinetes del mundo". (Internet)

En el mismo accidente también resultó lesionado el jinete Josué Osorio, quien se encuentra estable y se recupera en su residencia.

El accidente que lesionó gravemente a Tejada tuvo lugar en la séptima carrera de la jornada en el Hipódromo Presidente Remón, fecha que las crónicas destacan como la última carrera de la cartilla de ese día.

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Este detalle temporal es significativo, ya que las pruebas que cierran una cartilla suelen concentrar altos niveles de tensión competitiva, debido a que muchas apuestas acumuladas dependen de su resultado y a que es habitual que participen ejemplares y jinetes con expectativas relevantes en el circuito local.

La información disponible indica que la pista se encontraba mojada debido a las lluvias registradas ese día, condición que siempre representa un factor de riesgo adicional, tanto para la estabilidad de los caballos como para el equilibrio de los jinetes en plena carrera.

Sin embargo, el propio mánager de Tejada, subrayó que, en su opinión, el estado húmedo de la pista no influyó de manera directa en el accidente, atribuyendo las causas del percance principalmente a una fractura súbita del ejemplar Sol Polizón y al consecuente tropiezo del caballo On Fire, montado por la deportista.

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