Operativo marítimo en Panamá frena un gran cargamento de droga

El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) de Panamá informó que incautó 1,148 paquetes de presunta droga y capturó a tres personas durante una operación desarrollada al sur de la isla Jicarón, en el litoral del Pacífico de la provincia de Veraguas.
La institución también decomisó la embarcación en la que viajaban los sospechosos. Tanto los aprehendidos como la nave y el cargamento quedaron a disposición de las autoridades judiciales, que deberán definir las responsabilidades penales.
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El operativo contó con la coordinación de la Fiscalía de Drogas y formó parte de las acciones de seguridad incluidas en el Plan Firmeza y la operación Escudo Protector, dos iniciativas con las que las autoridades panameñas buscan combatir el narcotráfico y otras estructuras delictivas.
Sin precisión sobre el tipo de sustancia ni el peso total del cargamento
El Senan no precisó qué tipo de sustancia contenían los 1.148 paquetes ni informó el peso total del cargamento. En Panamá, sin embargo, los paquetes decomisados en operaciones contra el narcotráfico suelen tener un peso aproximado de 1 kilogramo y, en la mayoría de los casos, corresponden a cocaína.
La zona donde se realizó el procedimiento se encuentra al sur de la isla Jicarón, dentro del Parque Nacional Coiba, un sector del Pacífico panameño que forma parte de las rutas utilizadas por organizaciones dedicadas al traslado de drogas por vía marítima.
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Las autoridades suelen desplegar patrullajes en áreas costeras, puertos y aguas territoriales para detectar embarcaciones sospechosas, cargamentos ocultos y movimientos vinculados con redes que transportan sustancias ilícitas hacia mercados de América del Norte y Europa.
La detención de los tres ocupantes abre una investigación para establecer el origen de la carga, el destino previsto y los posibles vínculos de los implicados con organizaciones de narcotráfico. Hasta el momento, el Senan no difundió las identidades de los capturados ni detalles sobre la nacionalidad de la embarcación.
Más de 100 toneladas incautadas en 2025 y 96 operaciones hasta octubre
La incautación se conoció pocos días después de otra serie de procedimientos registrados en el país. El 30 de octubre, las autoridades panameñas informaron el decomiso de 1.208 paquetes de presuntas sustancias ilícitas en menos de 24 horas en dos operaciones distintas, una en la provincia de Colón y otra en un puerto del Pacífico.
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En uno de esos casos, la Policía Nacional localizó 510 paquetes dentro de un contenedor que había salido de Chile y tenía como destino final España. La carga declaraba transportar extractos vegetales. El segundo operativo permitió hallar 698 paquetes distribuidos en 28 sacos dentro de una embarcación ubicada en Isla Grande, en la Costa Arriba de Colón.
Según datos difundidos por el Ministerio de Seguridad Pública, Panamá acumulaba 62 toneladas de drogas incautadas hasta el 11 de agosto de 2026. El Senan, por su parte, había contabilizado 60.935 paquetes decomisados en 96 operaciones hasta el 27 de octubre, de acuerdo con su informe institucional.
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Panamá cerró 2025 con más de 100 toneladas de sustancias ilícitas incautadas, según datos oficiales. Esa cifra impulsó el refuerzo de los operativos terrestres, marítimos y portuarios en distintos puntos del país.
La posición geográfica de Panamá y su infraestructura logística la convierten en un punto utilizado por redes criminales para movilizar cargamentos entre Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Las investigaciones sobre el decomiso frente a Jicarón continuarán bajo la conducción de las autoridades judiciales.
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