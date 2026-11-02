El colombiano Jhonatan Chaves conquista la Vuelta a Guatemala tras defender el liderato en la etapa final

Jhonatan Chaves conquistó la clasificación general de la Vuelta Ciclística a Guatemala 2026 con un tiempo acumulado de 35 horas, 8 minutos y 28 segundos. (Federación de Ciclismo de Guatemala)

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El colombiano Jhonatan Chaves, del equipo NU Colombia, conquistó este domingo la clasificación general de la Vuelta Ciclística a Guatemala 2026, tras defender el suéter amarillo en la décima y última etapa disputada en el Anillo Periférico.

El corredor de 26 años completó los diez días de competencia con un tiempo acumulado de 35 horas, 8 minutos y 28 segundos.

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Chaves llegó a la jornada final con una ventaja de 57 segundos sobre su compañero Cristian Rico, diferencia que le permitió afrontar el circuito capitalino sin riesgos en la pelea por el título.

La etapa no alteró las principales posiciones de la general y confirmó al colombiano como ganador de la edición 65 de la competencia.

El ciclista de NU Colombia obtuvo el liderato después de la cronoescalada de la octava etapa, entre San Juan La Laguna y Pamezabal.

El pedalista del equipo NU Colombia aseguró una victoria parcial en la cuarta etapa entre San Felipe y San Rafael Pie de la Cuesta. (Federación de Ciclismo de Guatemala)

Desde entonces, sostuvo la diferencia en la novena jornada y en el cierre de la carrera, que terminó este 1 de noviembre.

La cuarta etapa y la cronoescalada definieron el camino al título

La victoria de Jhonatan Chaves se apoyó en dos momentos centrales de la carrera. El primero fue su triunfo en la cuarta etapa, de 119,3 kilómetros entre San Felipe y San Rafael Pie de la Cuesta, resultado que lo mantuvo entre los aspirantes al podio.

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El segundo se produjo en la octava fracción, una cronoescalada que redefinió la clasificación general. Chaves se ubicó al frente de la tabla y tomó el suéter amarillo, una posición que conservó hasta el desenlace de la Vuelta Ciclística a Guatemala.

El ciclista costarricense Joseph Ramírez ganó la décima y última etapa disputada en el circuito del Anillo Periférico. (Federación de Ciclismo de Guatemala)

La prueba comenzó el 23 de octubre en Guastatoya, en el departamento de El Progreso, y recorrió distintos puntos del país durante diez etapas. El trazado incluyó jornadas de montaña, circuitos urbanos y la contrarreloj que terminó por inclinar la competencia a favor del pedalista colombiano.

Joseph Ramírez ganó la última etapa en el Anillo Periférico

El costarricense Joseph Ramírez, del equipo Colono CR, se impuso en la décima etapa con un registro de 2 horas, 30 minutos y 11 segundos. La jornada consistió en siete vueltas al circuito del Anillo Periférico y tuvo una fuga de tres corredores, aunque no representó una amenaza para los líderes de la clasificación general.

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Ramírez se llevó el triunfo de la etapa final, mientras Chaves cruzó la meta con el suéter amarillo y aseguró formalmente el campeonato. La competencia concluyó sin cambios entre los principales aspirantes a la general.

El guatemalteco Wilson Chonay, del equipo Hino One La Red Suzuki, finalizó tercero en la clasificación individual y fue el mejor representante local de la edición.

El guatemalteco Wilson Chonay completó el podio de la edición 65 como el mejor representante local. (Federación de Ciclismo de Guatemala)

Colombia extendió su dominio en la carrera guatemalteca

Con el título de Chaves, Colombia alcanzó su tercer campeonato consecutivo en la Vuelta a Guatemala. Robinson López ganó la edición de 2024 y Óscar Garzón se impuso en 2025, una secuencia que mantuvo al ciclismo colombiano al frente de la clasificación general de la carrera.

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Tras recibir el reconocimiento como campeón, Chaves se emocionó al hablar sobre el significado de llevar el título a su país. El corredor dedicó la victoria a su padre y a su hermano fallecido, a quien definió como el “motor de sus años difíciles”.

La edición 65 de la Vuelta Ciclística a Guatemala cerró con un campeón colombiano, un triunfo costarricense en la última fracción y un podio que incluyó a Cristian Rico y Wilson Chonay como escoltas de Jhonatan Chaves.