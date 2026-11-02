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Diego Maradona Jr pidió justicia en la TV italiana: “A mi padre se lo podría haber salvado, podría haber vivido muchos años”

Tras casi seis años desde el fallecimiento del Diez, el hijo del astro del fútbol expresó que espera un primer fallo para esclarecer la responsabilidad del equipo que lo atendió en sus últimos días

Diego Maradona Jr. brindó una entrevista al programa italiano Verissimo sobre la causa judicial por la muerte de su padre (Video: Instagram)
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Diego Maradona Jr. volvió a referirse públicamente al proceso judicial que investiga la muerte de su padre, Diego Armando Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, y reveló que un abogado defensor llegó a falsificar un historial médico durante el juicio. El hijo del astro argentino realizó estas declaraciones en una entrevista para el programa italiano Verissimo, en la que también habló sobre las irregularidades detectadas en las últimas semanas del proceso.

“Han sido unos meses difíciles, pero parece, da la impresión de que, por fin estamos cerca de una primera sentencia, después de casi seis años”, expresó Maradona Jr. al inicio de la charla, en referencia al tiempo transcurrido desde la muerte de su padre hasta la instancia judicial actual. El proceso busca determinar las responsabilidades de quienes estaban a cargo del cuidado médico del exfutbolista en sus últimos días de vida.

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Diego Maradona Jr. cuestionó la falta de oxígeno y sueros en la residencia donde el astro continuó su recuperación tras una cirugía en la cabeza (Photo by Claudio Pasquazi/Anadolu Agency/Getty Images)
Diego Maradona Jr. cuestionó la falta de oxígeno y sueros en la residencia donde el astro continuó su recuperación tras una cirugía en la cabeza (Photo by Claudio Pasquazi/Anadolu Agency/Getty Images)

Consultado sobre un intento previo de anulación del juicio, el entrevistado detalló el episodio que estuvo a punto de frenar nuevamente la causa. “Estuvimos a punto de sufrir otra anulación porque un abogado defensor llegó a falsificar un historial médico. En una grabación de audio, un médico dice ‘tenemos que crear un historial médico, porque si él muere, ¿cómo vamos a justificarlo?’. Todo estaba premeditado, hubo una negligencia atroz”, relató el futbolista, quien remarcó la gravedad de la maniobra expuesta durante el proceso.

El testimonio continuó con una frase que resumió su indignación sobre el manejo del caso por parte de los implicados en la atención médica de su padre. “Sin embargo, a la hora de cobrar su dinero, no hubo negligencia alguna, de eso nunca se olvidaron”, sostuvo, en alusión al contraste entre la falta de atención brindada y la puntualidad con la que se percibieron los honorarios correspondientes.

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Según relató en la misma entrevista, los últimos días de Maradona estuvieron marcados por serias deficiencias en la infraestructura médica. El exfutbolista había recibido el alta hospitalaria y fue trasladado a una residencia privada para continuar con su recuperación tras una intervención quirúrgica por un hematoma en la cabeza. “Creo que fue solo una excusa para sacarlo del hospital. No había una infraestructura médica adecuada, no había absolutamente nada”, afirmó Maradona Jr., quien agregó detalles puntuales sobre las carencias del lugar. “No había oxígeno, ni sueros, nada de nada. Básicamente, solo se lo llevaron a casa”.

Diego Maradona Jr. afirmó que el desenlace fatal se pudo haber evitado con una atención médica adecuada y prometió continuar su reclamo judicial
Diego Maradona Jr. afirmó que el desenlace fatal se pudo haber evitado con una atención médica adecuada y prometió continuar su reclamo judicial

La entrevista también incluyó un repaso sobre el vínculo personal entre padre e hijo, en particular sobre un episodio de perdón que ambos habían compartido antes del fallecimiento del Diez. Consultado sobre una frase que su padre solía repetirle, “si no me perdonas, no podré irme en paz”, Maradona Jr. confirmó la existencia de ese pedido reiterado. “Es cierto, solía decir eso constantemente. Siempre decía, ‘tenés que perdonarme por lo que te hice’. Sinceramente, no me costó nada hacerlo. El camino fue largo, pero el perdón llegó rápido”, relató. “Me alegra haberlo hecho, porque nunca me habría perdonado a mí mismo si él hubiera fallecido cargando con ese dolor”, agregó.

El entrevistado también reflexionó sobre el impacto que le generó la noticia de la muerte de su padre, a quien describió con una imagen cargada de significado emocional. “Para mí, mi padre era un superhéroe, y los superhéroes no mueren”, expresó, antes de remarcar su convicción de que el desenlace podría haberse evitado. “A mi padre se le podría haber salvado, es algo que nunca podré aceptar. Podría haber vivido muchos años más”, sostuvo, y ratificó su decisión de continuar reclamando justicia por el caso. “Mientras viva, lucharé por esto”.

El reclamo judicial impulsado por los hijos del exfutbolista continúa en curso en la Argentina, a la espera de una primera sentencia que permita determinar las responsabilidades penales de quienes integraron el equipo médico encargado de su atención en los días previos a su muerte.

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