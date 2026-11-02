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Alejandra Maglietti cuestionó con dureza los tips de Luciana Salazar para “dormir sin arrugarse”

La panelista reaccionó a la rutina nocturna de la modelo para cuidar su rostro y su figura, y lanzó un punzante comentario

La panelista reaccionó a la rutina nocturna de la modelo para cuidar su rostro y su figura, y lanzó un punzante comentario (Video: Storytime/ Bondi Live)

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Los insólitos consejos de Luciana Salazar para preservar la piel, el pelo y la figura durante la noche llegaron a Storytime, el programa de Bondi Live, donde Alejandra Maglietti reaccionó sin filtros. “No tiene arrugas, pero tiene ácido hialurónico, chicas, no porque duerme así”, lanzó la panelista entre risas.

Todo comenzó cuando Nazarena Vélez repasó la rutina que Luli había contado en una charla con Martín Cirio. Según explicó la modelo, no duerme boca abajo porque la cara queda presionada contra la almohada y podrían aparecer marcas en la piel.

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Pero la postura boca arriba tampoco forma parte de sus opciones. Salazar sostuvo que de ese modo “se achata la cola”, por lo que prefiere acostarse de costado y evitar que la almohada toque directamente su rostro.

luciana salazar alejandra maglietti
Luciana Salazar explicó por qué evita dormir boca abajo y boca arriba, pero la abogada puso en duda que esa sea la razón de su apariencia (Instagram)

La explicación despertó las dudas de Barbie Vélez, que preguntó si realmente dormir boca arriba puede modificar la figura. Maglietti, entonces, llevó la situación al humor: “¿Cómo dormís? ¿Boca abajo, el culo arriba y la cara así? Imposible”.

Nazarena siguió la broma y mencionó una posible tortícolis, mientras las tres intentaban imaginar la postura necesaria para cumplir con la rutina de cuidado que describió Luli Pop. Incluso no negó que Luciana Salazar sea estricta con su imagen, aunque sí puso en duda que su aspecto dependa exclusivamente de cómo se acomoda para descansar. “Tiene para ella misma una exigencia que es descomunal”, afirmó.

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La panelista de BTV contó que tuvieron una amiga en común, quien le habría relatado el nivel de dedicación que la modelo mantiene respecto de su apariencia. “Yo le creo”, señaló, antes de remarcar que sus hábitos de cuidado son muy rigurosos.

La modelo durante una entrevista con Martin Cirio detalló sus hábitos nocturnos y recomendaciones para prevenir las arrugas faciales durante el descanso (Video: Instagram)

Salazar también había explicado que, antes de dormir, acomoda el pelo hacia un costado y lo cambia de lugar si se da vuelta. Para ella, cada detalle cuenta: busca cuidar el rostro, mantener el cabello ordenado y evitar que el cuerpo quede apoyado siempre de la misma manera.

La charla también dejó en evidencia el nivel de atención que Luciana Salazar pone en sus cuidados de belleza. Además de evitar que la almohada le presione el rostro, la modelo contó que duerme de costado para cuidar su figura y acomoda el pelo hacia un lado antes de descansar. Para Salazar, la rutina nocturna forma parte de una lógica más amplia: proteger la piel, mantener el cabello ordenado y evitar que el cuerpo quede apoyado durante horas en una misma posición.

Los consejos de Luciana Salazar sobre cómo duerme para evitar arrugas y cuidar su figura surgieron de una charla que mantuvo con Martín Cirio en abril. En ese mismo streaming en abril de este año, la modelo también enfrentó otro de los rumores que suele circular en redes: las versiones que sostienen que le decolora o tiñe el pelo a su hija, Matilda.

Las fotos subidas de tono de Luciana Salazar
Los consejos de Luli para evitar marcas en el rostro y no “achatar” la cola generaron risas y cuestionamientos en el ciclo de Bondi Live

Lejos de esquivar el tema, Salazar fue tajante cuando el conductor le consultó por esas especulaciones. “Me jode porque es mentira”, afirmó, molesta por los comentarios sobre el color de cabello de la niña.

La modelo explicó que las características de Matilda responden a la genética familiar y recordó cómo era ella cuando tenía esa edad. “De chiquita, de bebé, vos ves fotos mías y yo era blanca, igual que ella o más”, sostuvo.

Luego, apuntó contra quienes insisten con esa teoría. “¿Qué querés? ¿Que vaya en contra de mi genética? ¿Qué querés que haga?”, lanzó Salazar. También remarcó que en su entorno familiar predominan los rasgos claros: “En mi casa somos todos rubios o claros”.

Cirio acompañó el momento con humor y comentó que Matilda es “muy albina”. Salazar reafirmó su explicación, mientras el streamer ironizó sobre las críticas que recibe la modelo por su apariencia y la de su hija.

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