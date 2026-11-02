Tras el octavo puesto de Colapinto en el GP de México, así quedaron las tablas de la Fórmula 1: cuánto le recortó Alpine a Racing Bulls

Colapinto sumó cuatro puntos en México (REUTERS/Eloisa Sanchez)

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Franco Colapinto terminó octavo en el Gran Premio de México, resultado que le permitió a Alpine sumar valiosas unidades y achicar a 30 puntos la diferencia que lo separa de Racing Bulls en la lucha por el quinto lugar del Campeonato de Constructores de la Fórmula 1.

El argentino protagonizó una largada sólida: ganó cuatro posiciones en las primeras vueltas y llegó a ubicarse séptimo. Tras el relanzamiento posterior al primer Safety Car virtual, Oscar Piastri lo superó y lo relegó al noveno puesto. De todos modos, Colapinto cruzó la bandera a cuadros en el octavo lugar, su mejor resultado tras cuatro carreras sin sumar.

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Esa posición equivale a cuatro unidades bajo el sistema de puntuación vigente, con lo cual el piloto de Enstone llegó a 31 puntos en el Mundial de Pilotos, y quedó 12º en la clasificación general, con ocho de ventaja sobre Oliver Bearman y siete por debajo de Arvid Lindblad de Racing Bulls, quien abandonó tras un toque con Piastri.

Gasly completó la tarea en el décimo lugar, lo que le sumó una unidad adicional y lo dejó con 43 puntos en el campeonato individual.

Del otro lado, Racing Bulls también sumó en México, aunque en menor medida. Liam Lawson remontó desde el último lugar hasta terminar noveno, lo que le reportó dos puntos pese a la descalificación sufrida en la clasificación y el abandono de su compañero.

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La carrera quedó marcada además por la consagración de Andrea Kimi Antonelli como campeón del mundo, el más joven en la historia de la Fórmula 1, tras terminar tercero por detrás del ganador Max Verstappen y de Lewis Hamilton. En el plano de los equipos, Mercedes lidera la tabla con 630 puntos, seguido por Ferrari con 504, mientras Red Bull y McLaren definen la medalla de bronce con 380 y 371.

El próximo fin de semana la Fórmula 1 se mudará a Sudamérica, en donde se correrá el Gran Premio de Brasil, en el circuito de Interlagos. La carrera será el domingo 8 de noviembre desde las 14 (hora de Argentina). Allí, Colapinto contará con el apoyo de muchos fanáticos argentinos, dada la cercanía.

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Las posiciones de la F1 tras el GP de México

Kimi Antonelli (Mercedes): 380 Max Verstappen (Red Bull): 261 Lewis Hamilton (Ferrari): 259 George Russell (Mercedes): 250 Charles Leclerc (Ferrari): 245 Lando Norris (McLaren): 221 Oscar Piastri (McLaren): 150 Isack Hadjar (Red Bull): 105 Liam Lawson (Racing Bulls): 79 Pierre Gasly (Alpine): 43 Arvid Lindblad (Racing Bulls): 38 Franco Colapinto (Alpine): 31 Oliver Bearman (Haas): 23 Nico Hülkenberg (Audi): 13 Gabriel Bortoleto (Audi): 10 Esteban Ocon (Haas): 7 Fernando Alonso (Aston Martin): 7 Carlos Sainz (Williams): 7 Alexander Albon (Williams): 5 Yuki Tsunoda (Racing Bulls): 1 Lance Stroll (Aston Martin): 0 Valtteri Bottas (Cadillac): 0 Sergio Pérez (Cadillac): 0 Ryo Hirakawa (Haas): 0

ASÍ ESTÁ EL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES DE LA FÓRMULA 1

Mercedes: 630 Ferrari: 504 Red Bull: 380 McLaren: 371 Racing Bulls: 104 Alpine: 74 Haas: 30 Audi: 23 Williams: 12 Aston Martin: 7 Cadillac: 0