Guatemala: Detienen a un hondureño y a una guatemalteca por supuestos vínculos con ataques armados en Mixco

Las fuerzas de seguridad de Guatemala capturaron a dos presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha en Mixco. (PNC de Guatemala)

Guardar

Las fuerzas de seguridad de Guatemala ejecutaron la captura de dos presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha vinculados a recientes ataques armados en el municipio de Mixco.

El operativo conjunto, desarrollado por la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP), incluyó el allanamiento de una residencia en la colonia Berlín, en la zona 10 de ese municipio, donde los agentes incautaron armamento y municiones.

PUBLICIDAD

La diligencia judicial contó con el despliegue táctico de peritos de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC). En el inmueble fueron arrestados Darwin “N”, de 28 años y de nacionalidad hondureña, junto a Deimy “N”, de 18 años.

Durante la inspección del recinto, los uniformados incautaron una pistola de la marca Taurus y 95 municiones para arma de fuego, indicios que quedaron bajo resguardo forense. Los agentes trasladaron a ambos individuos hasta los vehículos policiales para remitirlos a la Torre de Tribunales de la capital.

El operativo en la colonia Berlín busca contener los crímenes de pandillas

De acuerdo con las autoridades de seguridad de Guatemala, las aprehensiones forman parte del seguimiento a los hechos violentos que afectan a los residentes de Mixco.

PUBLICIDAD

Los equipos policiales ingresaron a la vivienda con cascos y chalecos antibalas con el objetivo de prevenir enfrentamientos.

Los agentes trasladaron a la Torre de Tribunales al ciudadano hondureño Darwin "N" y a Deimy "N". (PNC de Guatemala)

Las investigaciones del MP señalan que la residencia funcionaba como centro de resguardo de armamento para células de la Mara Salvatrucha, estructura criminal señalada por homicidios y extorsiones en el área metropolitana.

Una comerciante fue asesinada a tiros en el bulevar Sur de la zona 8

El incremento de la presencia policial en el municipio ocurre tras una secuencia de incidentes letales en la zona 8 de Mixco.

El 29 de octubre, un ataque armado en el bulevar Sur de Ciudad San Cristóbal provocó la muerte de Rosa Elizabeth Arreaga García, de 43 años.

PUBLICIDAD

La agresión ocurrió en un comercio situado entre la 6.ª avenida y la 14 calle del sector 3, donde socorristas de los Bomberos Voluntarios localizaron a la víctima con múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Los peritos incautaron una pistola de la marca Taurus y 95 municiones dentro del inmueble intervenido. (PNC de Guatemala)

Un agresor enmascarado disparó contra un grupo en la colonia Hamburgo

Los actos violentos en la zona 8 continuaron el 31 de octubre. En horas de la tarde, un individuo con el rostro cubierto abrió fuego contra tres personas que permanecían frente a una tienda de barrio en la colonia Hamburgo.

Grabaciones de cámaras de seguridad captaron el instante en que el atacante desenfundó una pistola y disparó en repetidas ocasiones, lo que causó la muerte instantánea de un hombre de 35 años por impactos en el tórax y el cuello, para luego escapar en una motocicleta.

PUBLICIDAD

Al concluir la inspección en la colonia Berlín, los técnicos remitieron los indicios al laboratorio balístico para analizar si el arma decomisada fue utilizada en los hechos recientes de la zona 8.

Los dos supuestos miembros de la Mara Salvatrucha permanecen en el órgano judicial correspondiente, donde el Ministerio Público presentará la imputación por tenencia ilegal de arma de fuego y solicitará que enfrenten prisión preventiva.