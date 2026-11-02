Cuba

Organización ciudadana documentó 61 feminicidios en Cuba en lo que va del año

El observatorio elevó su registro anual al incluir el caso ocurrido en Viñales y señaló que también había identificado 38 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres en contextos feminicidas

Una persona sentada en el suelo rodeada de flores y velas moradas ante la silueta del mapa de Cuba y sombras de mujeres.
Una mujer permanece sentada en el suelo junto a flores y velas moradas ante la silueta del mapa de Cuba en una alegoría sobre las víctimas de feminicidio. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La plataforma feminista independiente Alas Tensas informó este domingo sobre el feminicidio de Yarielys Gigato Medina, una mujer de 36 años que murió tras una presunta agresión de su expareja en el municipio de Viñales, provincia de Pinar del Río. Con este caso, el observatorio elevó a 61 la cantidad de asesinatos por razones de género que contabiliza en Cuba en lo que va de 2026.

Según la publicación difundida el 1 de noviembre, Gigato Medina fue atacada en la mañana del 30 de octubre dentro de su vivienda, situada en el kilómetro dos y medio de la carretera de Viñales. La organización indicó que la víctima murió como consecuencia de la violencia ejercida presuntamente por su expareja.

PUBLICIDAD

El reporte no precisó si el acusado fue detenido, si existe una investigación formal en curso ni si las autoridades cubanas emitieron información sobre el hecho. Tampoco detalló las circunstancias en las que se produjo la agresión.

La muerte de la mujer dejó a tres hijos menores de edad, dos niñas y un niño, sin el cuidado materno, de acuerdo con Alas Tensas, plataforma feminista independiente con sede en Cuba. La entidad trasladó sus condolencias a los familiares y personas cercanas de Gigato Medina, y volvió a reclamar información pública sobre los expedientes de hechos de violencia machista.

Mujeres se manifiestan en contra de los feminicidios, en una fotografía de archivo. EFE/Carlos López
Mujeres se manifiestan en contra de los feminicidios, en una fotografía de archivo. EFE/Carlos López

61 casos documentados en menos de 11 meses

La cifra difundida por el observatorio corresponde a los feminicidios que la organización había documentado hasta el 1 de noviembre. El registro se construye a partir de denuncias, testimonios de familiares, publicaciones en redes sociales y otros datos que permiten identificar casos en un país donde las estadísticas oficiales sobre violencia de género presentan limitaciones.

PUBLICIDAD

Además de los 61 feminicidios, la plataforma señaló que había identificado 38 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres en contextos de violencia feminicida. Este último concepto describe homicidios de personas que intervienen, acompañan o quedan expuestas a una agresión dirigida contra una mujer por motivos de género.

La organización también mantiene abiertas varias investigaciones sobre muertes que podrían estar vinculadas con violencia machista. Entre ellas, pidió acceso a los informes de investigación de los casos de Anais Tamayo Puente, Danaibis Tamayo Ramírez y Odalis Brizuela Zayas.

Alas Tensas incluyó, además, el caso de Bárbara Sánchez González en la categoría de posible suicidio feminicida. Esa expresión alude a situaciones en las que una mujer se quita la vida después de haber atravesado violencia, coerción, amenazas u otras formas de agresión de género. La clasificación requiere elementos que permitan establecer una relación entre la muerte y ese contexto de violencia.

El observatorio independiente informó la muerte de Yarielys Gigato Medina, de 36 años, tras una presunta agresión de su expareja en una vivienda de Viñales.
El observatorio independiente informó la muerte de Yarielys Gigato Medina, de 36 años, tras una presunta agresión de su expareja en una vivienda de Viñales.

Casos bajo investigación y pedidos de información pública

En su actualización, el observatorio informó que aún investiga 12 posibles feminicidios, cinco intentos y un asesinato de un hombre en contexto feminicida alertados durante 2025. Para 2026, la entidad indicó que revisa otros 11 posibles feminicidios y 18 intentos.

La plataforma convocó a la ciudadanía a denunciar estos crímenes y recordó que quienes cuenten con información pueden comunicarse con su observatorio. El llamado apunta a reconstruir circunstancias, identificar a las víctimas y dar seguimiento a casos que no siempre reciben información pública suficiente.

En Cuba, organizaciones independientes dedicadas a los derechos de las mujeres han advertido de forma reiterada sobre las dificultades para acceder a datos oficiales desagregados, denuncias, procesos judiciales y medidas de protección para víctimas de violencia de género. La falta de información limita el seguimiento de los casos y la evaluación de las respuestas institucionales.

Temas Relacionados

CubaFeminicidioViolencia de génerocarretera de ViñalesAlas Tensas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dos tumbas separadas por el exilio: el adiós postergado entre Celia Cruz y su madre

Cuando Celia Cruz cerró los ojos por última vez el 16 de julio de 2003, no lo hizo en su amada Cuba, sino a miles de kilómetros, en Nueva Jersey

Dos tumbas separadas por el exilio: el adiós postergado entre Celia Cruz y su madre

“Tratan a uno como la peste bubónica”, denuncia un paciente con VIH en Cuba ante el desamparo estatal

La supresión de módulos lácteos y cárnicos normados empuja a ciudadanos vulnerables a recoger leña para hervir arroz en medio del desamparo oficial

“Tratan a uno como la peste bubónica”, denuncia un paciente con VIH en Cuba ante el desamparo estatal

La historiadora cubana Alina Bárbara López acusó a policías de golpearla y arrastrarla por el suelo

Por medio de Facebook, la mujer denunció que fue esposada y que los agentes le retorcieron las manos durante una detención. A la vez, enfrenta un pedido fiscal de cuatro años de prisión por atentado, desacato y desobediencia

La historiadora cubana Alina Bárbara López acusó a policías de golpearla y arrastrarla por el suelo

Halloween en La Habana: cómo los jóvenes cubanos celebran una festividad ajena en medio de la escasez

Los jóvenes disfrazados acudieron a espacios culturales privados durante la crisis energética, que dejó sectores capitalinos sin suministro eléctrico por más de un día

Halloween en La Habana: cómo los jóvenes cubanos celebran una festividad ajena en medio de la escasez

Diecisiete madres y 73 niños ocupan una academia de boxeo en Cuba ante la falta de vivienda

Las mujeres instaladas firman que enfrentan patrullajes, amenazas de desalojo y advertencias sobre posibles consecuencias penales si no abandonan el lugar

Diecisiete madres y 73 niños ocupan una academia de boxeo en Cuba ante la falta de vivienda

TECNO

Cómo saber si alguien espía su WhatsApp y los pasos para recuperarlo

Cómo saber si alguien espía su WhatsApp y los pasos para recuperarlo

Cómo limpiar la caché de tu PC y por qué puede ayudar a liberar espacio y resolver errores

Truco de restauración fotográfica con Gemini: cómo devolver el color y el detalle a retratos históricos

Epic Games Store regala cuatro juegos para PC: cómo reclamarlos antes de que terminen las ofertas

Dónde está la papelera de WhatsApp: cómo encontrarla y qué archivos se pueden borrar

ENTRETENIMIENTO

Sky Daily, viuda de Hulk Hogan, niega las acusaciones de grooming: "Esto ha llegado a un territorio conspirativo"

Sky Daily, viuda de Hulk Hogan, niega las acusaciones de grooming: "Esto ha llegado a un territorio conspirativo"

AuronPlay prepara un viaje a El Salvador para despedir a Komanche con un "homenaje de flores"

Influencer fitness y estrella de OnlyFans murió a los 29 años en accidente de motocicleta

Jennifer Lawrence revela qué parte de su cuerpo no se recuperó tras sus partos: "No hay vuelta atrás"

Willem Dafoe reveló que tiene fobia a las alturas y contó cómo enfrentó sus miedos durante el rodaje de “Tenzing”

MUNDO

Donald Trump sostuvo que “en algún momento” EEUU tendrá que darle “un golpe contundente” al régimen de Irán

Donald Trump sostuvo que “en algún momento” EEUU tendrá que darle “un golpe contundente” al régimen de Irán

Ucrania afirmó que concluyó el alto el fuego en Oleshky, ciudad devastada por la guerra, tras la evacuación de cientos de civiles

Elecciones en Bulgaria: los sondeos le dan el triunfo a la candidata presidencial prorrusa Iliana Yotova

El jefe electoral de Israel aseguró que la investigación por presunta injerencia extranjera no cambiará el resultado de los comicios

El ex primer ministro Naftali Bennett anunció que recomendará al rival de Netanyahu para formar gobierno en Israel