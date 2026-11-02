Cyber Wow 2026: descuentos online en bienestar y nutrición deportiva del 2 al 5 de noviembre

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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La cadena de boticas y farmacias Mifarma realizará del 2 al 5 de noviembre de 2026 su campaña Cyber Wow, que ofrecerá descuentos en productos de bienestar y nutrición deportiva a través de su web y aplicación móvil.

Según informó la empresa, durante los cuatro días los usuarios podrán acceder a ofertas en distintas categorías, con beneficios asociados al Monedero del Ahorro y descuentos adicionales en productos seleccionados al pagar con la tarjeta Sip.

Del bienestar a la nutrición deportiva

La campaña incluirá descuentos en vitaminas, minerales y colágenos, así como en productos de nutrición deportiva, entre ellos creatinas, proteínas y pre-entrenos.

Los usuarios podrán consultar las ofertas disponibles en las secciones de bienestar (wellness) y en categorías específicas como colágeno y creatina. Para su elección y consumo, es importante considerar las necesidades individuales y seguir las recomendaciones de un profesional de la salud.

Más ahorro con tarjeta Sip

Los descuentos del Cyber Wow estarán disponibles exclusivamente a través de la web y app de Mifarma, donde los usuarios podrán consultar las ofertas vigentes durante los cuatro días de la campaña.

Además de los beneficios asociados al Monedero del Ahorro, quienes utilicen la tarjeta Sip como medio de pago podrán acceder a mayores descuentos en productos seleccionados, de acuerdo con las condiciones establecidas para la campaña.