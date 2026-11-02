Cyber Wow 2026: productos de maquillaje, skincare y K-beauty tendrán precios especiales del 2 al 5 de noviembre

Foto: MIA Beauty Bar

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MIA Beauty Bar realizará del 2 al 5 de noviembre de 2026 su campaña Cyber Wow, una iniciativa online que incluirá productos de belleza a precios con hasta 40% de descuento en distintas categorías de su portafolio.

La campaña incluirá productos de skincare, maquillaje, fragancias y cuidado capilar, además de K-beauty, uno de los principales ejes de la propuesta de MIA, que cuenta con un catálogo de más de 150 marcas de belleza. La empresa informó que todas las compras realizadas durante la campaña participarán en el sorteo de un box valorizado en más de S/4.000. Los beneficios están sujetos a los términos y condiciones de la dinámica “Sorteo Multimarca”.

K-beauty entre los ejes de la campaña

El skincare coreano en MIA tendrá presencia durante el Cyber Wow a través de más de sus 15 marcas y 350 productos vinculados a distintas rutinas e ingredientes. La categoría forma parte de la propuesta de MIA orientada a incorporar novedades y tendencias en el cuidado de la piel.

El portafolio contempla además alternativas dirigidas a diferentes necesidades y tipos de piel. Los beneficios específicos que puedan atribuirse a productos, activos o ingredientes dependerán de las características de cada uno y de la información correspondiente.

¿Dónde consultar el Cyber Wow de MIA?

Los productos y promociones participantes podrán consultarse en MIA Beauty Bar y, específicamente, en la sección del Cyber Wow de MIA habilitada para la campaña.

La plataforma también dispone de un espacio dedicado al K-beauty, donde se agrupan las propuestas vinculadas a esta categoría.

MIA Beauty Bar subraya que las compras se realizarán de manera online y contarán con alternativas de entrega el mismo día o retiro en tiendas disponibles. Además, su propuesta incluye regalos por todas las compras (Stock mínimo de regalos: 550).