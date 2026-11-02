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La brigada de la OTAN en Letonia realiza su mayor ejercicio de despliegue en una zona fronteriza con Rusia

El ejercicio “Resolute Reforger 2026” involucra a 3.000 soldados y unos 1.000 vehículos. Se produce en un momento de tensión en el Báltico, tras varios incidentes con drones atribuidos a Moscú en los últimos meses

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Una brigada de la OTAN lleva a cabo el mayor ejercicio de despliegue de fuerzas en Letonia

La brigada multinacional de la OTAN en Letonia demostró este lunes cómo sus unidades de logística, sanidad y policía militar pueden apoyar a las tropas en el terreno, como parte de “Resolute Reforger 2026”, el mayor ejercicio de despliegue de fuerzas que realiza hasta ahora.

La palabra “reforger” recupera el nombre de los ejercicios que realizaba la OTAN en la época de la Guerra Fría y es un acrónimo de “REturn of FORces to GERmany” (Retorno de Fuerzas a Alemania).

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El ejercicio se extiende del 26 de octubre al 8 de noviembre e incluye a unos 3.000 soldados y 1.000 vehículos y equipos militares, según las cifras de los organizadores. Busca mejorar la capacidad de la brigada para desplegar unidades listas para el combate a largas distancias, abastecerlas en el campo y coordinar operaciones al nivel de brigada, así como la cooperación con las fuerzas armadas letonas. Se realiza en municipios del este del país, como Jekabpils, Rezekne, Daugavpils y Ogre, y las unidades parten de las bases de Adazi y Ceri.

“El desafío es la distancia”

Soldados canadienses de la brigada multinacional de la OTAN en Letonia, junto a un vehículo blindado ligero, durante el ejercicio Resolute Reforger 2026 en el aeródromo de Jekabpils, el 2 de noviembre de 2026. (Foto: REUTERS/Ints Kalnins)
Soldados canadienses de la brigada multinacional de la OTAN en Letonia, junto a un vehículo blindado ligero, durante el ejercicio Resolute Reforger 2026 en el aeródromo de Jekabpils, el 2 de noviembre de 2026. (Foto: REUTERS/Ints Kalnins)

El comandante de la unidad logística multinacional, identificado solo como Pierre, explicó a Reuters que el ensayo consiste en probar la capacidad de la brigada de operar “a distancia en las condiciones más realistas posibles”, incluso en zonas civiles. “Necesitamos poder sostener a la brigada, pero también comunicar y comandar las fuerzas”, dijo.

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Soldados canadienses de la brigada multinacional de la OTAN participan en el ejercicio Resolute Reforger 2026, en Jekabpils, Letonia, el 2 de noviembre de 2026. (Foto: REUTERS/Ints Kalnins)
Soldados canadienses de la brigada multinacional de la OTAN participan en el ejercicio Resolute Reforger 2026, en Jekabpils, Letonia, el 2 de noviembre de 2026. (Foto: REUTERS/Ints Kalnins)
Un soldado canadiense de la brigada multinacional de la OTAN en Letonia carga combustible en un camión durante el ejercicio Resolute Reforger 2026, en Jekabpils, el 2 de noviembre de 2026. (Foto: REUTERS/Ints Kalnins)
Un soldado canadiense de la brigada multinacional de la OTAN en Letonia carga combustible en un camión durante el ejercicio Resolute Reforger 2026, en Jekabpils, el 2 de noviembre de 2026. (Foto: REUTERS/Ints Kalnins)

“El desafío para nosotros es la distancia”, añadió, porque las fuerzas operan en tres ejes distintos del este de Letonia. La unidad lo resuelve con lo que llama “puntos de abastecimiento”, donde se intercambian suministros con las unidades de primera línea, sobre todo combustible, pero también raciones y agua, para acortar las líneas de comunicación.

Soldados canadienses de la brigada multinacional de la OTAN en Letonia, durante el ejercicio Resolute Reforger 2026, en Jekabpils, el 2 de noviembre de 2026. (Foto: REUTERS/Ints Kalnins)
Soldados canadienses de la brigada multinacional de la OTAN en Letonia, durante el ejercicio Resolute Reforger 2026, en Jekabpils, el 2 de noviembre de 2026. (Foto: REUTERS/Ints Kalnins)
Soldados canadienses de la brigada multinacional de la OTAN participan en el ejercicio Resolute Reforger 2026, en el este de Letonia, el 2 de noviembre de 2026. (Foto: REUTERS/Ints Kalnins)
Soldados canadienses de la brigada multinacional de la OTAN participan en el ejercicio Resolute Reforger 2026, en el este de Letonia, el 2 de noviembre de 2026. (Foto: REUTERS/Ints Kalnins)

El comandante de la brigada, el coronel canadiense David Brassard, dijo al anunciar el ejercicio que permite “demostrar su capacidad de desplegar fuerzas listas para el combate a largas distancias”. Antes, afirmó que, en una crisis en la zona, las fuerzas “ya estarían desplegadas”.

Una brigada liderada por Canadá

Soldados canadienses de la brigada multinacional de la OTAN en Letonia, con un sistema portátil de defensa antiaérea RBS 70 NG, durante el ejercicio Resolute Reforger 2026, en Jekabpils, el 2 de noviembre de 2026. (Foto: REUTERS/Ints Kalnins)
Soldados canadienses de la brigada multinacional de la OTAN en Letonia, con un sistema portátil de defensa antiaérea RBS 70 NG, durante el ejercicio Resolute Reforger 2026, en Jekabpils, el 2 de noviembre de 2026. (Foto: REUTERS/Ints Kalnins)

La brigada está liderada por Canadá y es una de las fuerzas que la OTAN mantiene en el flanco oriental de la alianza desde que acordó en 2016 desplegar grupos de combate multinacionales en los países bálticos y Polonia. Tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, Canadá aceptó convertir el de Letonia en una brigada. Reúne tropas de 14 países, y Canadá aporta unos 2.000 efectivos, su mayor despliegue en el extranjero.

Soldados canadienses de la brigada multinacional de la OTAN en Letonia asan bifes durante el ejercicio Resolute Reforger 2026, en Jekabpils, el 2 de noviembre de 2026. (Foto: REUTERS/Ints Kalnins)
Soldados canadienses de la brigada multinacional de la OTAN en Letonia asan bifes durante el ejercicio Resolute Reforger 2026, en Jekabpils, el 2 de noviembre de 2026. (Foto: REUTERS/Ints Kalnins)

En mayo, el entonces comandante dijo que la fuerza había superado el papel de “cable de tropiezo” que tenía al principio, un simple aviso, y pasó a una defensa “creíble” del país. El ejercicio del año pasado, “Resolute Warrior”, se celebró del 1 al 10 de noviembre de 2025.

Tensión en el Báltico

Letonia, que comparte frontera con Rusia y Bielorrusia, sufrió este año una serie de incidentes con drones. Varios aparatos ucranianos, probablemente desviados por la interferencia electrónica rusa, entraron en su espacio aéreo mientras Ucrania atacaba puertos petroleros rusos en el Báltico. El 7 de mayo, uno explotó en un depósito de petróleo en Rezekne y dañó cuatro tanques vacíos. El ministro de Defensa, Andris Sprūds, renunció por no haberlos derribado, y el 8 de junio un caza francés de la misión de policía aérea de la OTAN derribó uno sobre el país. Moscú sugirió que los bálticos dejaban pasar los drones; los gobiernos de la región lo rechazaron.

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