El Gobierno porteño habilitó la última rampa del Puente Labruna y amplió las conexiones en Núñez

La nueva rampa del Puente Labruna permite conectar la avenida Cantilo con el Parque de Innovación y mejora el acceso al estadio Monumental

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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habilitó la última rampa del Puente Labruna, una obra que completa las conexiones viales previstas para el cruce de las avenidas Lugones y Cantilo y las vías del ferrocarril, en Núñez. La intervención apunta a ordenar los desplazamientos de más de 350.000 personas que transitan cada día por el entorno de River Plate, Ciudad Universitaria y el Parque de Innovación.

Con la apertura, quienes circulan por la avenida Cantilo ya pueden cruzar hacia el Parque de Innovación, frente al estadio Monumental, y también tomar el puente para retomar por Lugones en el sentido opuesto. A su vez, los vehículos que salen de Ciudad Universitaria cuentan con una conexión directa hacia Lugones.

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El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, recorrió la zona junto al ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua, y el presidente de Autopistas Urbanas (AUSA), Juan Pablo Fasanella. “El nuevo puente Labruna es clave para mejorar la movilidad en la zona norte y reducir los tiempos de quienes cruzan a diario. Y nos permite integrar aún más a la Ciudad con la Costanera”, afirmó Macri.

La ampliación elevó a dos carriles por sentido la capacidad del paso, que antes tenía una sola mano para cada dirección. Para lograrlo se construyó una estructura paralela: el nuevo puente concentra el tránsito hacia el Río de la Plata, mientras que el original quedó destinado a los vehículos que se dirigen desde Ciudad Universitaria hacia la avenida del Libertador.

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La intervención también incluye una pasarela peatonal de cuatro metros de ancho, 2,5 veces más amplia que la anterior, y un nuevo acceso a la estación Ciudad Universitaria del ferrocarril Belgrano Norte. La Ciudad prevé sumar próximamente una bicisenda en ese sector, con el objetivo de facilitar el acceso de peatones y ciclistas a la costanera.

La ampliación del cruce suma carriles, una pasarela peatonal y nuevos accesos entre Ciudad Universitaria, Lugones y la costanera

“Esta zona había crecido muchísimo, pero sin una planificación integral del tránsito. Nuestro proyecto vino a solucionar esos cuellos de botella que se generaban todos los días”, sostuvo Jorge Macri. Bereciartua, por su parte, señaló que la habilitación ordena los accesos vehiculares y mejora las condiciones de cruce para quienes se desplazan a pie o en bicicleta.

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Las próximas etapas contemplan una ciclovía de 2,40 metros de ancho, la ampliación de Campos Salles y una colectora en la cabecera este del Parque de Innovación. Esa vía permitirá separar el tránsito que retoma hacia Udaondo del que busca incorporarse a Lugones. El plan incluye, además, trabajos de parquización y terminaciones sobre el puente y en sus alrededores.

El área reúne puntos de alta afluencia, como el estadio de River Plate, la Ciudad Universitaria de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), el Club Ciudad de Buenos Aires, la Universidad Torcuato Di Tella, la estación Ciudad Universitaria y el Parque de la Memoria. El desarrollo del Parque de Innovación sumó nuevos flujos a una zona que ya concentraba actividad educativa, deportiva y recreativa.

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