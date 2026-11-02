El agro liquidó USD 2.880 millones en octubre, el mejor registro para ese mes en 25 años

La campaña 2025/26 fue la más productiva de la que se tenga registro con 172,4 millones de toneladas cosechadas REUTERS/Marcos Brindicci

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El complejo agroexportador liquidó USD 2.880 millones en octubre, el mayor registro para ese mes en los 25 años que lleva la serie histórica, según informaron la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que concentran el 48% de las exportaciones del país. El dato consolida una campaña 2025/26 que ya acumula USD 25.156 millones entre enero y octubre, y que tiene al sector en camino de cerrar el año con uno de los mayores flujos de divisas agroindustriales de la historia.

Según informó la entidad, la liquidación del agro del mes pasado fue un 157% más alta que la del mismo mes del año pasado. Sucedió que, en septiembre de 2025, el gobierno nacional instrumentó el Decreto 682/25, que suspendió temporalmente la aplicación de retenciones por un plazo determinado. Esa medida generó un aluvión de liquidaciones en ese mes —el sector volcó más de USD 7.000 millones en septiembre de 2025, una anomalía sin precedentes en la serie— y dejó a octubre de ese año prácticamente sin operaciones: los exportadores ya habían adelantado todo lo que podían. La base de comparación, en consecuencia, era excepcionalmente baja, lo que infla el porcentaje interanual de este octubre.

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La variación mensual, en cambio, ofrece una imagen más fiel del momento: octubre registró una caída del 10% respecto a septiembre de 2026, que había sido el tercer mes más alto en la historia de la serie con USD 3.228 millones liquidados. Esa baja es, en buena medida, esperable dentro del ciclo normal.

Maíz, soja y trigo impulsaron el mes

Tres factores explicaron el volumen de octubre. El primero fue un flujo sostenido de ventas y embarques de maíz, en línea con la intensificación de la comercialización por parte de los productores. El segundo fue una molienda de soja de exportación que se mantuvo activa. El tercero fueron los despachos de trigo de la cosecha 25/26, que encontraron una ventana de oportunidad frente a un contexto internacional favorable, con el cereal acumulando una suba del 45% en su precio a lo largo de 2026.

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El agro acumula USD 25.156 millones liquidados entre enero y octubre de 2026, con proyecciones que ubican al cuarto trimestre como el más alto de la historia para ese período

Esa combinación de volumen y precios es el reflejo directo de la campaña 2025/26, que resultó ser la mejor de la que se tenga registro en términos productivos: 172,4 millones de toneladas en total, con máximos históricos en trigo (29,5 Mt) y maíz (70,5 Mt), impulsados por el invierno más lluvioso de los últimos 60 años en la región central del país.

El último trimestre de 2026 proyecta una liquidación récord

Octubre cierra con este registro en un momento en que históricamente el aporte de dólares del agro tiende a reducirse. El último trimestre suele ser el más flojo del año: pasado el pico de la cosecha gruesa, el flujo de divisas pierde intensidad y recién se reanima con la llegada del trigo nuevo. Este año, sin embargo, ese patrón se estaría quebrando.

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Según proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el cuarto trimestre de 2026 registraría una liquidación de USD 9.458 millones, un máximo histórico para ese período con una única excepción: 2022, cuando la guerra entre Rusia y Ucrania disparó los precios de los commodities a niveles extraordinarios. La abundante oferta de granos y el ritmo exportador sostenido que viene mostrando el sector a lo largo del año son los factores que explican esa proyección.

Para todo 2026, la BCR estimó en septiembre pasado un ingreso de divisas del agro de USD 35.200 millones, levemente por debajo de los USD 36.164 millones liquidados en 2025 si se toman ambos mercados, pero por encima cuando la comparación se limita al Mercado Libre de Cambios. En paralelo, las proyecciones de la entidad para la campaña 2026/27 apuntan a exportaciones agroindustriales por USD 42.200 millones, lo que representaría el mayor registro de la serie histórica, por encima incluso del pico de 2021/22.

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