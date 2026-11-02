Jack Alexy rompió el récord mundial de los 100 metros libre y pone la mira en Beijing

El momento exacto en que Alexy tocó la pared, miró el tablero y golpeó el agua: el récord mundial capturado en cámara (USA Swimming)

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El americano Jack Alexy tiene 23 años, compite para los California Golden Bears y acaba de convertirse en el nadador más veloz de la historia en los 100 metros libre en pileta corta.

El pasado 30 de octubre, en Westmont, Illinois, dio un paso que nadie había dado antes: bajó una barrera que resistía en los libros de la especialidad.

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Lo hizo en el natatorio FMC frente a dos de los mejores velocistas del mundo. Chris Guiliano y Caeleb Dressel —ambos compañeros suyos en el equipo olímpico estadounidense— completaron el podio con tiempos de 45.22 y 45.65 segundos, respectivamente, de acuerdo con los resultados publicados por Fox News.

El californiano que pasó de campeón olímpico a plusmarquista mundial en menos de dos años (REUTERS/Evgenia Novozhenina)

El récord que nadie había podido romper

El contexto hace más significativa la actuación del californiano. El récord anterior de 44.84 segundos lo compartían el australiano Kyle Chalmers —que lo había establecido en 2021— y el ruso Egor Kornev, que lo igualó en la Copa del Mundo apenas cuatro semanas antes.

Alexy los dejó atrás a los dos con una diferencia de 0.20 segundos, según informó Swimming World Magazine.

En las eliminatorias de la mañana, Alexy ya había marcado 45.09 segundos, un récord del Abierto de Estados Unidos que quedó a solo 0.04 de su propia plusmarca nacional. La señal estaba clara: la final sería otra historia.

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La marca de 44.84 segundos resistió cinco años hasta que Alexy la hundió en Illinois (USA Swimming)

Lo que pasó dentro y fuera de la pileta

La imagen del registro fue elocuente. Cuando Alexy tocó la pared y miró el tablero electrónico, golpeó el agua con la mano en señal de celebración.

Salió en 21.25 segundos en los primeros 50 metros —ya por debajo del ritmo del récord mundial— y completó la vuelta final en 23.39 segundos, según USA Swimming.

El público presente respondió con una ovación que, según el propio nadador admitió, fue determinante para su rendimiento. “Intenté aprovechar la adrenalina del público. Cada vez que tengo la oportunidad de competir frente a un campo de selección como este, los nervios aparecen, y eso es algo positivo. Esa presión es la misma que vamos a enfrentar en los grandes eventos”, dijo a Swimming World Magazine.

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Un golpe al agua, el tablero electrónico y el rugido de la tribuna: la noche que Westmont paró para ver historia (REUTERS/Jeremy Lee/File)

El camino que lo trajo hasta aquí

El récord no surgió de la nada. Alexy acumuló una serie de resultados de élite en los dos últimos años que lo colocaron como el principal referente de la prueba a nivel mundial.

En los Juegos Olímpicos de París 2024, formó parte del relevo 4x100 metros libre que ganó la medalla de oro para Estados Unidos.

Guiliano también integró ese equipo. Meses después, en el Campeonato Mundial de Natación de Budapest —celebrado en diciembre de 2024—, Alexy se consagró campeón individual en la misma distancia con un tiempo de 45.38 segundos, y además estableció la plusmarca americana con un tiempo de arranque de 45.05 segundos en el relevo.

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En 2026, sumó otro título al ganar los 100 metros libre en el Campeonato Pan-Pacífico, de acuerdo con Swimming World Magazine. La progresión en cada competencia fue constante, y el récord en Westmont representa el punto más alto de esa trayectoria.

Oro olímpico en París, campeón mundial en Budapest, campeón Pan-Pacífico en 2026: la carrera que desembocó en el récord (REUTERS/Claudia Greco)

Lo que viene para el nuevo plusmarquista

El próximo escenario ya está marcado en el calendario, y Alexy adelantó que tiene en mente una actuación aún más veloz.

El Campeonato Mundial de Natación en Curso Corto se celebrará en Beijing entre el 1 y el 6 de diciembre de 2026. Alexy llegará como campeón vigente de la prueba y con un récord mundial en su poder.

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“Se siente muy bien tener ese primer récord mundial individual. Espero ir aún más rápido en Beijing”, declaró el nadador, según consignó USA Swimming.