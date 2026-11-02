Andy Kusnetzoff negó el consumo de cocaína y explicó a qué se deben los movimientos de su mandíbula: “Me pasa desde los 10 años”

Andy Kusnetzoff abordó los comentarios surgidos en redes sociales en torno a sus movimientos involuntarios y explicó que padece tics nerviosos desde su infancia.

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La emisión del último sábado de PH: Podemos Hablar, por Telefe, quedó en el centro de la conversación por el cruce que mantuvieron la China Ansa y Santiago Maratea. La discusión alteró el desarrollo previsto para el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff, quien también fue señalado en redes sociales, aunque por motivos totalmente distintos: los movimientos involuntarios de su mandíbula que se advirtieron durante algunos pasajes del programa y entrevistas posteriores.

Las imágenes circularon durante el fin de semana y derivaron en especulaciones sobre el conductor. Este lunes, el propio Kusnetzoff eligió abordar el tema al aire de Perros de la calle, su programa radial. Lo hizo después de que Nicolás “Cayetano” Cajg le comentara que sus apariciones en videos breves y publicaciones de redes sociales se habían vuelto frecuentes.

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“Yo te juro que a todos les digo: estoy tratando de bajar de perfil. Todavía no lo logro”, respondió el conductor, con humor, ante la observación de su compañero.

El intercambio derivó hacia los comentarios que recibió tras la emisión de PH. En ese punto, Kusnetzoff le pidió disculpas a Cande Molfese, quien participa de la mesa del ciclo radial y, según relató, suele responder consultas de personas que le preguntan si el conductor consume drogas.

Luego del cruce verbal que protagonizaron los invitados, el conductor expresó su malestar sobre lo ocurrido y realizó una autocrítica al respecto (PH Podemos Hablar - Telefe)

“Primero le quiero pedir disculpas a Cande Molfese”, expresó Kusnetzoff, sin dar precisiones. Entonces, explicó el motivo: “Tuvimos una charla muy seria una vez y es la encargada de explicarle a la gente que yo no tomo cocaína ni nunca tomé. Y realmente no la está pasando bien”.

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Molfese confirmó que recibió mensajes y preguntas durante el fin de semana. “Me pasé todo el fin de semana dando explicaciones. La gente me llama, me pregunta. Digo: ‘No, chicos, Andrés no consume cocaína’”, sostuvo.

Kusnetzoff aprovechó el momento para enviarle un mensaje a su madre y desmentir de forma directa las versiones: “Mamá, quedate tranquila, nunca probé la cocaína”. Incluso apeló a una broma para descomprimir la conversación: “Cuando dicen raquetazo es porque estoy jugando al tenis. Empecé de grande (el deporte) y es verdad”.

El conductor señaló que los movimientos que se vieron durante los últimos días no favorecieron la lectura que hicieron algunos usuarios. “No me están ayudando los tics”, admitió cuando Cajg mencionó el tema. Más adelante, ante una pregunta de Manu Viale, detalló que se trata de una situación que atraviesa desde la infancia.

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La conductora y el influencer protagonizaron un fuerte momento en la televisión argentina

“Son nerviosos. Tics tengo desde los 10 años”, aseguró Kusnetzoff. El periodista y conductor explicó que se trata de manifestaciones que pueden intensificarse en períodos de tensión y que no siempre percibe en el momento en que aparecen.

“Son épocas. Hay meses y casi años en los que no tengo nada, pero en general tengo muchos”, relató. En el caso puntual de la mandíbula, reconoció que le resulta más difícil de sobrellevar por la atención que genera frente a cámara. “Ahora realmente no me está ayudando que sea la mandíbula. Tuve mucho con el cuello. La verdad que la mandíbula...”, sostuvo, dejando la frase abierta.

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El conductor también recordó una anécdota de su niñez. Según contó, uno de sus hermanos intentó que sus amigos lo ayudaran a dejar de hacer un movimiento que hacía con la pierna. “Como método pedagógico les dijo: ‘Cuando haga esto, péguenle en la cabeza’”, relató entre risas. “No me ayudó”, concluyó.

Durante la conversación radial, Kusnetzoff vinculó la aparición de los movimientos con el clima que se generó en el estudio durante la grabación de PH. La emisión del sábado estuvo atravesada por un enfrentamiento entre China Ansa y Santiago Maratea, una situación que obligó a interrumpir el ritmo habitual del programa para evaluar cómo continuaba la grabación.

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El conductor se refirió al tenso episodio que se verá al aire este sábado (Video: Primicias Ya/ América TV)

“Cuando uno está más tenso, empeora”, explicó el conductor. Consultado sobre si advierte cuándo aparecen los tics, respondió que hay momentos en los que sí logra identificarlos, en especial si alguien le señala el tema, aunque aclaró que no siempre sucede.

Kusnetzoff también reflexionó sobre la asociación que algunas personas hacen entre su forma de hablar, su nivel de actividad y un supuesto consumo de sustancias. “No me ayudó haber trabajado tanto en los ’90 con un montón de gente”, señaló, en referencia a una época en la que varias figuras del medio hablaron públicamente de sus consumos.

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Aun así, sostuvo que no tiene intención de entrar en una discusión con cada usuario que difunda esas versiones. “¿Qué querés que haga? Te juro que lo contaría, porque a esta altura sería un problema de negación y adicción fuerte, que no lo es”, afirmó.

El conductor agregó que entiende de dónde surgen algunas interpretaciones, aunque insistió en que no tienen relación con su experiencia personal. “Tengo una personalidad que vos me ves y coincide mucho con alguien que está acelerado. Más los tics, más la sinusitis, que tomo la gotita para la nariz. Hay un momento donde tiene cuatro patas y lo entiende”, expresó con ironía.

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Durante la emisión del programa radial «Perros de la Calle» en Urbana Play, el conductor Andy Kusnetzoff dialogó en el estudio con su equipo sobre las grabaciones televisivas recientes y las repercusiones públicas generadas.

Hacia el final de la charla, Kusnetzoff aseguró que las especulaciones no le generan un conflicto personal. “La verdad que eso a mí no me importa. Me dio gracia, me reí. Le iba a poner un like, no lo hice porque no da”, comentó.

Cajg coincidió en que el foco debería estar puesto en la manera en que se habla de personas que podrían atravesar consumos problemáticos. “El trato de alguien que por ahí tiene una adicción no es el mismo”, planteó el co-conductor de Perros de la calle, como dando a entender que no se trató de buena manera la supuesta adicción.

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Kusnetzoff insistió en que no consumió cocaína y consideró que, de haber existido un problema de ese tipo durante tantos años, habría sido imposible ocultarlo. “Creo que desde que me lo dijeron hasta que llegamos acá, pasaron 30 años. Ya se me notarían los síntomas”, remarcó.

La explicación del conductor llegó después de un fin de semana en el que el debate por el cruce entrela China Ansa y Santiago Maratea se mezcló con la atención sobre sus gestos frente a cámara. En la radio, Kusnetzoff eligió referirse a ambos temas desde el humor, aunque dejó una definición clara sobre los movimientos involuntarios que lo acompañan desde chico.