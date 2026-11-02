Malditos Nerds

Simuladores, Esports y Fórmula 1: la experiencia que convocó a más de 300 fanáticos en Buenos Aires

El Gran Premio Shell reunió a aficionados del automovilismo en tres fechas clasificatorias y una final junto a 9z Globant. El campeón ganó un viaje para alentar a la Scuderia Ferrari HP en Las Vegas

Una competencia de automovilismo virtual disputada en simuladores tras instancias clasificatorias en estaciones de servicio. El participante Franco Galende se consagró ganador del certamen y recibió como premio un viaje a Las Vegas para asistir a una carrera de la Scuderia Ferrari HP en la Fórmula 1.
Guardar

La pasión por la Fórmula 1 ya no se vive solamente frente al televisor. En los últimos años, los simuladores acercaron a miles de aficionados la experiencia de manejar en los circuitos más famosos del planeta, y las marcas encontraron allí una forma novedosa de vincularse con su público.

En ese cruce entre automovilismo y gaming nació el Gran Premio Shell, una competencia virtual organizada por la compañía energética en Buenos Aires. La propuesta reunió a más de 300 participantes con un objetivo común: ganarse un viaje para alentar a la Scuderia Ferrari HP en Las Vegas.

PUBLICIDAD

El certamen comenzó con tres jornadas clasificatorias, disputadas el 26 de septiembre, el 17 y el 21 de octubre. Cada fecha tuvo lugar en una estación de servicio distinta de la ciudad, que se transformó por unas horas en un auténtico box de competición.

Un desafío contra el reloj

Durante esas instancias, los pilotos aficionados giraron sobre una réplica digital del trazado de Las Vegas, un circuito urbano y nocturno que atraviesa el célebre Strip. No se trató de una elección casual: es el mismo escenario que el ganador podrá disfrutar en vivo como parte del premio.

PUBLICIDAD

Shell para uso de Inhouse
C0ker, Goncho y Sebas Fernández compartieron una jornada marcada por la pasión por el automovilismo (Juan Novelli)

Además, el formato exigió constancia y precisión, dos cualidades indispensables en cualquier categoría del automovilismo. Únicamente los diez mejores tiempos obtuvieron un lugar en la definición presencial.

Una final con todo en juego

La gran final se disputó el sábado 24 de octubre, entre las 15 y las 17, en Buenos Aires In Game (BIG), ubicado en Algarrobo 1041, Barracas. El encuentro se realizó en conjunto con 9z Globant, una de las organizaciones de esports más reconocidas de la Argentina.

La mecánica fue sencilla, aunque exigente. Primero, cada finalista contó con diez minutos de clasificación para marcar su mejor vuelta y asegurar una buena posición en la grilla de largada.

Luego llegó el momento decisivo: una carrera de 20 giros en la que los diez competidores buscaron ver primero la bandera a cuadros. Allí no hubo margen de error, ya que cada maniobra podía definir quién viajaría a Estados Unidos.

La recompensa principal estuvo a la altura de la expectativa. El ganador Franco Galende se aseguró pasajes aéreos, alojamiento en el emblemático hotel Bellagio y acceso al Trackside Tavern at Paddock Club Rooftop durante el fin de semana del Gran Premio de Las Vegas.

Por otra parte, el viaje coincidirá con uno de los momentos más vibrantes del calendario. La cita de Las Vegas se corre sobre el final de la temporada, una etapa en la que cada punto puede resultar determinante para el campeonato.

Shell para uso de Inhouse
Franco Galende, ganador del Gran Premio Shell (Juan Novelli)

Cabe destacar que la competencia también reconoció al resto de los finalistas. El subcampeón obtuvo un volante y pedales de carrera Logitech G923, mientras que el tercero se llevó un monitor y una barra de sonido LG.

Por su parte, los competidores que terminaron entre el cuarto y el sexto lugar recibieron auriculares Logitech G435. Los ubicados del séptimo al décimo, en tanto, sumaron una mochila con la marca Ferrari.

Mucho más que una carrera

La jornada no se limitó a lo deportivo. El público pudo disfrutar de la presencia de Goncho, C0ker y Sebas Fernández, junto con actividades ligadas al gaming y al entretenimiento.

Shell para uso de Inhouse
Los participantes disfrutaron de una experiencia que combinó adrenalina, tecnología y entretenimiento en una jornada especial (Juan Novelli)

Asimismo, la convocatoria de estas figuras buscó ampliar el alcance del evento más allá de los competidores. De esta manera, la final funcionó como una celebración abierta para toda la comunidad gamer.

La iniciativa también se apoya en el histórico vínculo de Shell con la Scuderia Ferrari HP, una de las alianzas más duraderas del automovilismo mundial. Desde hace décadas, la compañía acompaña al equipo de Maranello como proveedora de combustibles y lubricantes.

Con más de 300 participantes, tres fechas clasificatorias y una final cargada de emoción, la competencia convirtió la pasión por la Fórmula 1 en una oportunidad concreta para que un fanático argentino disfrute de cerca el espectáculo de Las Vegas.

Temas Relacionados

ShellBuenos AiresFormula 1FerrariGran premio de ShellLas vegas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

‘Adorable Adventures’ llegará a Nintendo Switch 2 con la actualización ‘Family Fun’

La aventura del pequeño jabalí Boris debutará en la consola el 12 de noviembre con todo el contenido de Family Fun

‘Adorable Adventures’ llegará a Nintendo Switch 2 con la actualización ‘Family Fun’

La reina final de ‘The Dark Queen of Mortholme’ hara su llegada a consolas

La aventura debutó en itch.io en 2024 y llegó a Steam el 15 de agosto de 2025

La reina final de ‘The Dark Queen of Mortholme’ hara su llegada a consolas

‘Leaf Blower Co.’ llegará a consolas con campaña, mejoras y juego libre

Forklift Interactive y LifT Games anunciaron que el simulador llegará a consolas el 13 de noviembre

‘Leaf Blower Co.’ llegará a consolas con campaña, mejoras y juego libre

HoYoverse lanzará ‘Petit Planet’ gratis en PC y móviles el 4 de diciembre

El simulador de vida de HoYoverse será free-to-play con microtransacciones

HoYoverse lanzará ‘Petit Planet’ gratis en PC y móviles el 4 de diciembre

MAGES. revela la fecha de ‘Seeker Eye’, el nuevo horror de los autores de ‘Steins;Gate’

Las copias físicas estarán disponibles únicamente para PlayStation 5 y Switch 2

MAGES. revela la fecha de ‘Seeker Eye’, el nuevo horror de los autores de ‘Steins;Gate’

ANIME

Retrocultura Activa | Those Who Hunt Elves: un portal absurdo directo a los noventa

Retrocultura Activa | Those Who Hunt Elves: un portal absurdo directo a los noventa

‘Dragon Ball Super: Beerus’ estrena tráiler y confirma su llegada el 11 de octubre

Kuro Games presenta Wuthering Waves: Elysium, la serie anime que expande su exitosa franquicia

Retrocultura Activa | Demon City Shinjuku: el infierno urbano donde los demonios acechan a plena luz del día

El primer tráiler de ‘Los diarios de la boticaria: La película’ desata expectativas globales

PELÍCULAS

Tony Gilroy regresa al cine con Pedro Pascal en el primer tráiler de ‘Behemoth’

Tony Gilroy regresa al cine con Pedro Pascal en el primer tráiler de ‘Behemoth’

La película de ‘Elden Ring’ costará hasta 200 millones y será el mayor proyecto de A24

El nuevo tráiler de ‘Duna: Parte Tres’ muestra a los herederos de Paul y Chani

‘Jumanji: En el mundo real’ saca el juego de la consola en su primer tráiler

James Gunn detalla por qué el DCU evita copiar el modelo de Marvel Studios

SERIES

Hideo Kojima revela el primer adelanto del anime ‘Death Stranding Isolations’

Hideo Kojima revela el primer adelanto del anime ‘Death Stranding Isolations’

‘Orgullo y prejuicio’ vuelve con Emma Corrin y Jack Lowden en una miniserie de Netflix

Entrevistamos a Jack Alcott, Nona Parker Johnson y Bokeem Woodbine, estrellas de Dexter: Resurrection

Entrevistamos a Emily Hampshire, estrella de VisionQuest

‘Los anillos de poder’ estrena tráiler con Barad-dûr, Mordor y los Nazgûl