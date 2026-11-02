Economía

El Gobierno lanzará un plan de créditos para comprar autos nacionales: cuáles serán las condiciones y quiénes podrán acceder

El programa estará destinado exclusivamente a vehículos fabricados en el país y contemplará préstamos del Banco Nación de hasta $50 millones, con un plazo máximo de 72 meses

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Con los patentamientos en baja y un mercado interno debilitado, el Gobierno prevé anunciar el jueves la primera etapa del plan para autos nacionales, un programa de crédito orientado a impulsar la compra de vehículos fabricados en Argentina. La iniciativa combinaría préstamos del Banco Nación para particulares con un mecanismo de fondeo para las terminales automotrices.

El plan quedaría limitado a unidades de producción nacional y excluiría a los importados. La intención oficial sería mejorar las condiciones de acceso al financiamiento y sostener las ventas de las fábricas radicadas en el país.

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A visitor sits inside a vehicle at a BYD showroom in Seoul, South Korea, October 14, 2026. REUTERS/Kim Soo-hyeon
A visitor sits inside a vehicle at a BYD showroom in Seoul, South Korea, October 14, 2026. REUTERS/Kim Soo-hyeon

La primera línea contemplaría préstamos de hasta $50 millones, con plazos de hasta 72 meses y una tasa fija del 25%. Estaría destinada a clientes del Banco Nación y permitiría cubrir la compra de vehículos de distintos segmentos; con un anticipo, también podría alcanzar para algunas camionetas.

La tasa se ubicaría por debajo de una inflación estimada entre 30% y 31%, una diferencia que reduciría el costo del crédito frente a la evolución de los precios. La condición de ser cliente de la entidad estaría vinculada, además, con la búsqueda de nuevas cuentas sueldo.

La medida llegaría después de una retracción de las ventas de vehículos. Los precios de los autos registraron bajas en un contexto de menor demanda, mientras que los patentamientos de octubre quedaron 12% por debajo de los niveles previos.

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Fila de automóviles monovolumen de color gris, plateado y blanco estacionados en el piso pulido dentro de una sala de exhibición.
Una hilera de vehículos familiares en tonos grises y blancos permanece estacionada sobre el suelo pulido del salón de un concesionario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El beneficio se limitaría a vehículos fabricados en Argentina

El “Plan Autito” se concentraría exclusivamente en automóviles nacionales. Esa delimitación distinguiría al programa de otros incentivos crediticios, que no suelen separar los beneficios según el origen de los vehículos.

La propuesta apunta a las terminales que producen en Argentina y también alcanzaría a sus financieras, que ofrecen préstamos directos a los compradores. Algunas automotrices operan con bancos y otras cuentan con estructuras propias de financiamiento.

El Tesoro aportaría fondos para ampliar el crédito de las terminales

La segunda parte del esquema prevé un acuerdo entre el Estado, el Banco Nación y las ocho terminales automotrices. El Tesoro aportaría depósitos o fondos a un plazo mayor que el de las colocaciones tradicionales de 30 días, para ampliar los recursos disponibles para financiar ventas.

Camiones pickup Ford F-150 en un concesionario en Centennial, Colorado, el 12 de abril del 2026. (AP foto/David Zalubowski)
Camiones pickup Ford F-150 en un concesionario en Centennial, Colorado, el 12 de abril del 2026. (AP foto/David Zalubowski)

El banco canalizaría esos fondos hacia las terminales y sus financieras, que luego podrían ofrecer créditos en condiciones más convenientes para la compra de unidades nacionales. El mecanismo tendría una lógica similar a la de los programas en los que organismos públicos aportan recursos para que las entidades financieras los destinen a líneas específicas.

La iniciativa se inscribe en un escenario de actividad interna reducida y coincide con la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina (UIA), que contará con la participación del ministro de Economía y del jefe de Gabinete ante representantes del sector. El Gobierno también mantuvo reuniones privadas con dirigentes de la entidad.

El programa se sumaría a otras señales recientes orientadas al consumo, como la suspensión de los aumentos en los colectivos nacionales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Esas líneas no tienen una suba tarifaria desde julio y el boleto ronda los $800.

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