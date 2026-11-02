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Pisada para dejar a dos rivales en el camino y gran definición: el espectacular gol de Messi en la victoria del Inter Miami

Con el tanto frente al New England, el astro argentino alcanzó los 937 gritos y continúa en la pelea con Cristiano Ronaldo por alcanzar los 1.000 conquistas

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*El gol de Messi para el triunfo del Inter Miami

Lionel Messi volvió a firmar una obra de arte con el Inter Miami CF, ratificando que su hambre de gloria permanece intacta a pesar de haberlo ganado absolutamente todo. El astro argentino destrabó un partido complejo en la Major League Soccer (MLS) frente al New England Revolution, guiando a Las Garzas a una victoria clave por 2-1 que asegura su pasaje directo a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027. Más allá del impacto inmediato en Norteamérica, este nuevo festejo agita las aguas de la rivalidad más grande de la historia del fútbol moderno: la carrera de resistencia matemática y talento puro que mantiene con Cristiano Ronaldo de cara a la mítica barrera de los 1.000 goles oficiales.

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El encuentro disputado en el Gillette Stadium se presentaba como un desafío de alto voltaje para el conjunto de Florida, que bajo la dirección técnica interina de Cristian Kily González buscaba sacudirse una racha de dos partidos sin conocer la victoria. El trámite comenzó cuesta arriba para el Inter Miami, ya que New England rompió el cero inicial a los 8 minutos del segundo tiempo gracias a una precisa definición del húngaro Dániel Gazdag.

Herido en el orgullo, el equipo rosa se volcó al ataque guiado por su capitán. La remontada comenzó a cocinarse a los 69 minutos, cuando Messi frotó la lámpara y, con una asistencia exquisita de cabeza hacia atrás, habilitó a Germán Berterame para que pusiera el 1-1 parcial.

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Sin embargo, el clímax de la noche norteamericana estaba reservado para los minutos finales. A los 83 minutos de juego, la Pulga recibió el balón en tres cuartos de cancha, se perfiló hacia su pie más hábil y dejó en el camino a tres rivales con amagues en una baldosa. Tras combinar en una pared milimétrica con el venezolano Telasco Segovia, Messi sacó un zurdazo cruzado e inapelable que dejó sin opciones al arquero rival. Un gol de fantasía que valió tres puntos, la clasificación continental y el segundo puesto de la Conferencia Este con 59 unidades.

Lionel Messi corre con uniforme rosa cerca de dos jugadores caídos en el césped que disputan un balón de fútbol
Messi sentenció el marcador para Las Garzas (AFP)

El agónico grito en Massachusetts no fue un gol más. Con este tanto frente a New England, Lionel Messi alcanzó la estratosférica cifra de 937 goles oficiales en su carrera profesional. El desglose de su contabilidad histórica sigue desafiando la lógica de cualquier atleta terrenal, pero cobra una dimensión aún más mítica al encuadrarse en su cara a cara eterno frente a Cristiano Ronaldo.

El delantero portugués, actualmente en las filas del Al-Nassr de Arabia Saudita, lidera la tabla histórica de artilleros con un total de 985 goles. Cristiano, fiel a su estilo voraz, viene de estirar la brecha tras marcar un espectacular hat-trick frente al Al-Kholood Club, quedando a tan solo 15 festejos de inaugurar el selecto club de los cuatro dígitos en el profesionalismo.

El análisis fino de las estadísticas favorece marcadamente el argumento de la eficiencia para el lado del rosarino. Aunque Cristiano Ronaldo le saca una ventaja de 48 goles en la tabla absoluta, Messi ha conseguido sus 937 anotaciones en apenas 1183 apariciones en primera división, mientras que el luso ha necesitado 1341 partidos para firmar sus 985 gritos. Esto se traduce en un promedio de gol notablemente superior para el argentino, que registra una media de 0.79 tantos por encuentro frente al 0.73 que ostenta su contraparte portuguesa.

La faceta creativa ensancha aún más la brecha analítica entre ambos mitos. Messi destroza los registros globales de asistencia de las últimas décadas al acumular un impactante total de 466 pases de gol a lo largo de su trayectoria profesional, superando holgadamente los 307 envíos que registra Cristiano Ronaldo. Los libros de historia especializados señalan que, en la suma global de contribuciones directas de gol (la adición matemática de goles marcados y asistencias otorgadas), el actual capitán de la Selección Argentina lidera la carrera histórica a pesar de haber disputado 158 partidos menos de manera oficial.

Tras la exigente batalla en Boston, las alarmas de descanso se encienden de manera controlada en las instalaciones de Fort Lauderdale. El Inter Miami no tendrá acción entre semana, lo que le otorgará a Lionel Messi una ventana ideal para recuperar el físico tras disputar los 90 minutos ante el Revolution.

Messi y el Inter Miami volverán a jugar el próximo sábado 7 de noviembre, cuando reciban a Charlotte FC de locales en el Nu Stadium. El encuentro se disputará en el marco del denominado Decision Day, la jornada definitiva que bajará el telón de la temporada regular de la MLS antes del inicio de los playoffs y los repechajes previstos para mediados de noviembre. Con el boleto continental en el bolsillo y Messi encendido en la cima de los artilleros norteamericanos con 26 goles en la temporada, Las Garzas buscarán asegurar el segundo puesto definitivo de su zona para encarar la postemporada con la ventaja de la localía.

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