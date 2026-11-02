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Taiwán exhibió drones marinos para enfrentar la presión del régimen de China alrededor de la isla

Funcionarios, expertos y empresas del sector dijeron que Taipei debe desarrollar sistemas marítimos no tripulados e inteligencia artificial. Además denuncian el “hostigamiento en la zona gris”, acciones chinas por debajo del umbral del conflicto abierto

Taiwán muestra drones marinos sin tripulación para enfrentar la presión de China en el mar
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Funcionarios, investigadores y empresas internacionales de tecnología de defensa se reunieron este lunes en una exhibición de drones marinos en Tainan, en el sur de Taiwán, donde los oradores dijeron que la isla debe acelerar el desarrollo de sistemas marítimos no tripulados, inteligencia artificial y tecnología de defensa propia para enfrentar la creciente presión militar de China y reducir los riesgos para su personal.

La vicepresidenta, Hsiao Bi-khim, asistió a la presentación junto con la jefa del Consejo de Asuntos Oceánicos, Kuan Bi-ling, organismo del que depende la guardia costera.

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“Zona gris”

El SeaShark 600, vehículo de superficie no tripulado de la empresa taiwanesa Thunder Tiger, durante una exposición de tecnología marítima en Tainan, el 2 de noviembre de 2026. (Foto: REUTERS/Ann Wang)
El SeaShark 600, vehículo de superficie no tripulado de la empresa taiwanesa Thunder Tiger, durante una exposición de tecnología marítima en Tainan, el 2 de noviembre de 2026. (Foto: REUTERS/Ann Wang)

Kuan dijo que los recursos, la energía y el transporte de suministros de Taiwán dependen del mar, y que la isla se encuentra en una de las rutas marítimas más importantes de la cadena de suministro mundial. “Proteger estas aguas concierne no solo a la vida diaria de los taiwaneses sino también al desarrollo económico mundial”, afirmó.

El Devil Ray T24, de MARTAC, durante una demostración de vehículos de superficie no tripulados en Tainan, Taiwán, el 2 de noviembre de 2026. (Foto: REUTERS/Ann Wang)
El Devil Ray T24, de MARTAC, durante una demostración de vehículos de superficie no tripulados en Tainan, Taiwán, el 2 de noviembre de 2026. (Foto: REUTERS/Ann Wang)

La funcionaria mencionó entre los desafíos el “hostigamiento en la zona gris”, es decir, acciones que buscan presionar y desgastar sin llegar a un conflicto abierto. Dijo que Taiwán debe estudiar su propio océano y dominar su propia información marítima. Para responder antes y con más eficacia, la guardia costera necesita más equipamiento y mejor inteligencia.

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Phil Ho, de STR8, presenta el vehículo no tripulado Ghostwake a la vicepresidenta de Taiwán, Hsiao Bi-khim, y a la ministra Kuan Bi-ling, en Tainan, el 2 de noviembre de 2026. (Foto: REUTERS/Ann Wang)
Phil Ho, de STR8, presenta el vehículo no tripulado Ghostwake a la vicepresidenta de Taiwán, Hsiao Bi-khim, y a la ministra Kuan Bi-ling, en Tainan, el 2 de noviembre de 2026. (Foto: REUTERS/Ann Wang)

Cathy Fang, subdirectora del programa de seguridad nacional del instituto DSET, explicó que el desafío ya no es solo un ataque anfibio chino, sino también la zona gris. Según dijo, la experiencia de Ucrania mostró que los vehículos de superficie no tripulados pueden hacer vigilancia, buscar y neutralizar minas e incluso atacar. Los buques y el personal tripulados, añadió, deben reservarse para las misiones más importantes, y los sistemas no tripulados ayudan a proteger vidas.

Una industria con apoyo extranjero

El vehículo de superficie no tripulado Ghostwake, de la empresa STR8 Industries, durante una demostración en Tainan, Taiwán, el 2 de noviembre de 2026. (Foto: REUTERS/Ann Wang)
El vehículo de superficie no tripulado Ghostwake, de la empresa STR8 Industries, durante una demostración en Tainan, Taiwán, el 2 de noviembre de 2026. (Foto: REUTERS/Ann Wang)

La empresa STR8 Industries, de capital estadounidense pero con sede en Taiwán, mostró uno de sus drones navales. Su cofundador y director ejecutivo, Phil Ho, dijo que pocos países tienen la capacidad de fabricar productos de alta tecnología, electrónica, computación y construcción naval de Taiwán, y que su ubicación “en el corazón de la primera cadena de islas” es clave para tener una base industrial avanzada en el Indo-Pacífico. Su cofundador, Bilal Awad, dijo que los clientes exigen cada vez más plataformas “libres de China”, de punta a punta, y que para muchos es “innegociable”.

El Devil Ray T24, vehículo de superficie no tripulado de MARTAC, expuesto en Tainan, Taiwán, el 2 de noviembre de 2026. (Foto: REUTERS/Ann Wang)
El Devil Ray T24, vehículo de superficie no tripulado de MARTAC, expuesto en Tainan, Taiwán, el 2 de noviembre de 2026. (Foto: REUTERS/Ann Wang)

En agosto, el Parlamento taiwanés aprobó un presupuesto de unos 7.600 millones de dólares para drones, según medios internacionales. El gobierno también busca reforzar la producción local. Taiwán es el principal punto de tensión entre Washington y Beijing : el presidente chino, Xi Jinping, visitó la Casa Blanca del 23 al 25 de septiembre y presionó para que EEUU se oponga a la “independencia de Taiwán”. Se espera que se vuelva a reunir con Donald Trump en la cumbre del foro APEC, en noviembre

El hostigamiento chino

Taiwán denuncia una campaña de hostigamiento más intensa de China para hacer valer sus reclamos de soberanía y jurisdicción sobre sus aguas, con guardacostas y buques de investigación científica. China no reconoce los reclamos de soberanía de Taiwán. Beijing considera a la isla parte de su territorio, no ha renunciado al uso de la fuerza para controlarla y dice preferir la “reunificación pacífica”. Su ejército opera en torno a Taiwán casi a diario.

El gobierno taiwanés, elegido democráticamente, sostiene que China no tiene jurisdicción sobre ninguna de sus aguas y viola el derecho internacional con sus patrullas.

El 18 de octubre, la guardia costera de Taiwán dijo haber expulsado a 16 buques chinos —guardacostas, científicos y pesqueros— que participaban en operaciones simultáneas de “hostigamiento marítimo” en torno a la isla principal y a las islas Pratas, que Beijing reclama. Calificó los hechos de “guerra híbrida”.

En julio, Beijing desplegó un récord de 244 buques guardacostas, científicos y de otros tipos en torno a la isla, frente a 58 un año antes. El sábado, China informó que envió otra patrulla de guardacostas frente a la costa oriental de Taiwán.

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